Descubra quais religiões que não comemoram a Páscoa

Judaísmo e a Festa da Libertação

A Páscoa nas Testemunhas de Jeová

A Páscoa em 2025 será celebrada no dia 20 de abril por muitas religiões que se denominam cristãs. Para o cristianismo, a Páscoa significa a ressurreição de Jesus Cristo. Ela é uma data que representa a passagem da morte para a vida, lembrando a libertação do povo do Egito rumo à terra prometida. Como tradição, ela passa uma mensagem de que a paz e a renovação são as coisas mais importantes. É a comemoração da vitória sobre a morte para os cristãos. Mas existem diversas outras que não comemoram esta data ou para as quais ela não representa a ressurreição de Jesus Cristo. Você sabe quais são elas? Vamos te contar!No Judaísmo existe uma festa que acontece no mesmo período da Páscoa, mas ela carrega outro nome e outro significado. A Pessach ou “Festa da Libertação” é uma celebração do povo judeu da sua libertação da escravidão do Egito, remetendo assim a fatos que ocorreram a mais de três mil anos. Na noite da celebração Pessach, as casas de famílias judias devem estar limpas e arrumadas. Além disso, é proibido o consumo de alimentos fermentados e um dia antes da Festa da Libertação, a família deve jejuar em homenagem aos primogênitos que não foram atingidos pela última das pragas egípcias.Já para os que seguem a religião das testemunhas de Jeová, a Páscoa é uma data importante, mas não se fazem comemorações especiais para celebrá-la. Há quem diga que isso se dá porque eles acreditam que a atual celebração da Páscoa não se baseia na Bíblia, e que Jesus Cristo teria dito que se deveria celebrar sua morte e não sua ressurreição, de acordo com a mensagem de Lucas 22:19,20. Entre as religiões que não celebram a Páscoa também encontramos o budismo. Isso acontece porque a religião tem suas próprias festas e as que mais são comemoradas são aquelas que fazem menção ao nascimento de Buda. Já no Islamismo a Páscoa também não é celebrada, pois para eles a data mais importante do ano é o Ramadã. No período os muçulmanos fazem um mês de jejum e celebram a primeira revelação feita por Deus a Maomé e também a peregrinação até Meca.