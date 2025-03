8 cristais que vão te ajudar a ter mais energia e vitalidade

Como ter mais energia através dos cristais?

8 cristais essenciais para aumentar suas energias

Cristais para Energia - Obsidiana Negra Poder da Obsidiana negra: A Obsidiana atua sobre o primeiro chakra, seu chakra raiz, e assim ajuda a manter seus pés no chão e a clareza dos pensamentos — isso é o que os especialistas chamam de mantê-lo “ancorado”. Origem: Esse cristal tem sua formação graças as intensas atividades vulcânicas que lhe conferem uma constituição única. Assim ele pode ser encontrado em quase qualquer lugar que haja atividade vulcânica suficiente. Alguns locais como Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Argentina, Chile, Grécia, Hungria, Itália, Islândia, Rússia, Nova Zelândia, Japão e Quênia são fornecedores conhecidos da Obsidiana. Lição de casa mística: Existem muitas sugestões de uso para a Obsidiana, mas uma boa e simples maneira de empregá-la em seu dia a dia é posicioná-la sob o travesseiro ou em sua mesa de cabeceira — quem desejar pode dormir com a Obsidiana em suas mãos. Dessa forma é possível usufruir da energia da Obsidiana por um longo período, ajudando no que é chamado de descompressão e aterramento. Ver Obsidiana Negra

Assim como outros cristais, a tem forte influência sobre seu corpo. Segundo McCann ela é a segunda pedra do sacro (sacral), sendo capaz de fornecer um forte suporte emocional, com ênfase especial para as mulheres com problemas no sistema reprodutivo. Ela é indicada a mulheres de todas as idades para aprender a lidar melhor com sua “capacidade de dar à luz”, sendo mais útil para aquelas que estão desejando engravidar ou que estão em seu primeiro ciclo menstrual. É muito comum encontrar a Cornalina em territórios como o Brasil, Uruguai, Índia, Madagascar e Estados Unidos. Apesar de trazer benefícios à todas as mulheres, sua indicação é especial para jovens que estão iniciando sua vida reprodutiva e aquelas que desejam engravidar. Então quando for guardar seus absorventes, coloque um cristal de Cornalina junto a eles no armário ou gaveta para manter a energia próxima. Aquelas que têm problemas com a TPM, em geral, sentem com facilidade quando o período está se aproximando. Assim que perceber sua chegada, mantenha um cristal de Cornalina sempre à mão. Também é muito útil posicionar um cristal de Cornalina junto ao seu abdome sempre que estiver deitada. Ver Pedra Cornalina Citrino Poder do Citrino: O Citrino é conhecido como o cristal do terceiro chakra que, aliás, é o centro de poder energético do corpo. É por essa grande capacidade energética que essa pedra ganha a qualidade de “catapultar” a vida de uma mulher. O Citrino é o cristal da dominância feminina. Ele estimula a força da liderança na mulher e faz acontecer nos mundos dos negócios. O Citrino está associado às forças da criatividade e da riqueza. Esse cristal pode mesmo ajudar a manter-se firmemente dentro de seu poder pessoal, mantendo sua autoconfiança sem deixar de estabelecer limites saudáveis em todas as áreas de sua vida. Origem: O Citrino está presente em diversos locais pelo globo, possuindo jazidas comerciais no Brasil, Madagascar, Rússia, Argentina, Bolívia, França, Mianmar, Namíbia, Rússia, Escócia, Espanha, Uruguai e Zâmbia. Lição de casa mística: Devido ao seu alto potencial energético, o Citrino é um cristal excelente para os chamados Altar da Abundância ou Altar dos 30 dias, altar energeticamente muito poderoso e que atua com excelência junto ao Citrino. Para esse fim, pegue um cristal de Citrino e coloque-o sobre algumas notas de dinheiro em sua mesa. É importante que todas as notas estejam em boas condições, com aspecto limpo e bem nítidas. Alguns gostam de fazer uma grande pilha de notas pequenas, cerca de cem notas, e estão sempre a substituir algumas notas acrescentando outras novas. As notas novas que entram simbolizam que o dinheiro que entra tem energia nova, uma espécie de renovação da força. Se desejar, é possível adicionar outros itens de poder junto ao Citrino, desde que simbolizem poder e abundância para você — não haverá problemas de sinergia com esse cristal. Uma boa opção seria, por exemplo, alguma pequena estátua de poder, como da deusa hindu da riqueza e da prosperidade, Lakshmi. McCann sugere ainda que é possível até mesmo colocar a foto de alguém que admire, alguém que use como exemplo nos negócios. Também é muito comum colocar no altar junto ao Citrino uma pequena planta. Seguindo algumas tradições presentes no Feng Shui, o verde representa dinheiro, prosperidade e crescimento. Após montado o altar, é preciso ativá-lo. Para isso, uma pequena cerimônia se faz necessária. É tudo muito simples, você pode primeiramente queimar um pouco de sálvia ou palo santo para purificar o ar; depois deve se concentrar e passar algum tempo em frente ao altar estimulando visualizações positivas de seus objetivos — especialmente do que deseja para sua vida profissional. Esse processo ajuda na sincronia energética com o cristal de Citrino. McCann diz que pensamentos são uma manifestação de energia poderosa. Se colocarmos energia positiva por trás de nossos pensamentos, o cristal irá reagir a ela e assim seremos capazes de manifestar mais rapidamente o que queremos. Ela sugere ainda que você pode segurar o Citrino e as notas de dinheiro juntos em suas mãos, ao mesmo tempo em que cria suas visões positivas. E existe um propósito para esse altar ser chamado de Altar dos 30 Dias, pois esse ritual deve ser feito diariamente justamente pelo período de trinta dias — mesmo que o altar permaneça montado por mais tempo. Quem desejar ir ainda mais a fundo, pode também buscar um pouco de orientação dentro do Feng Shui em seu Mapa de Baguá antes de preparar o altar. Cada um possui sua direção de sucesso e seu altar pode ser montado sobre essa orientação. Ver Pedra Citrino

Devido ao seu alto potencial energético, o Citrino é um cristal excelente para os chamados Altar da Abundância ou Altar dos 30 dias, altar energeticamente muito poderoso e que atua com excelência junto ao Citrino. Para esse fim, pegue um cristal de Citrino e coloque-o sobre algumas notas de dinheiro em sua mesa. É importante que todas as notas estejam em boas condições, com aspecto limpo e bem nítidas. Alguns gostam de fazer uma grande pilha de notas pequenas, cerca de cem notas, e estão sempre a substituir algumas notas acrescentando outras novas. As notas novas que entram simbolizam que o dinheiro que entra tem energia nova, uma espécie de renovação da força. Se desejar, é possível adicionar outros itens de poder junto ao desde que simbolizem poder e abundância para você — não haverá problemas de sinergia com esse cristal. Uma boa opção seria, por exemplo, alguma pequena estátua de poder, como da deusa hindu da riqueza e da prosperidade, Lakshmi. McCann sugere ainda que é possível até mesmo colocar a foto de alguém que admire, alguém que use como exemplo nos negócios. Também é muito comum colocar no altar junto ao Citrino uma pequena planta. Seguindo algumas tradições presentes no Feng Shui, o verde representa dinheiro, prosperidade e crescimento. Após montado o altar, é preciso ativá-lo. Para isso, uma pequena cerimônia se faz necessária. É tudo muito simples, você pode primeiramente queimar um pouco de sálvia ou palo santo para purificar o ar; depois deve se concentrar e passar algum tempo em frente ao altar estimulando visualizações positivas de seus objetivos — especialmente do que deseja para sua vida profissional. Esse processo ajuda na sincronia energética com o cristal de Citrino. McCann diz que pensamentos são uma manifestação de energia poderosa. Se colocarmos energia positiva por trás de nossos pensamentos, o cristal irá reagir a ela e assim seremos capazes de manifestar mais rapidamente o que queremos. Ela sugere ainda que você pode segurar o Citrino e as notas de dinheiro juntos em suas mãos, ao mesmo tempo em que cria suas visões positivas. E existe um propósito para esse altar ser chamado de Altar dos 30 Dias, pois esse ritual deve ser feito diariamente justamente pelo período de trinta dias — mesmo que o altar permaneça montado por mais tempo. Quem desejar ir ainda mais a fundo, pode também buscar um pouco de orientação dentro do Feng Shui em seu Mapa de Baguá antes de preparar o altar. Cada um possui sua direção de sucesso e seu altar pode ser montado sobre essa orientação. Ver Pedra Citrino Cristais para Energia - Quartzo Rosa Poder do Quartzo Rosa: O Quartzo Rosa é mais um cristal capaz de interagir diretamente com seu quarto chakra e estimular a energia positiva do coração. Não é à toa também que o Quartzo Rosa é utilizado para lidar com as energias do amor; ele basicamente estimula e aumenta toda energia envolvida com o amor: o amor pelo outro e o amor por si próprio. O Quartzo Rosa é uma verdadeira maravilha rosa-bebê. Ao trabalhar as mais variadas energias do amor ele é capaz de aumentar a autoestima, restaurar a confiança, ajudar no equilíbrio emocional e liberar grandes quantidades de estresse, tensão ou raiva. Origem: Apesar de ser muito comum de ser encontrado no mercado, ele não é encontrado em tantos territórios pelo mundo como outros cristais. Os locais mais viáveis são Estados Unidos, Alemanha, Brasil, Madagascar e Índia. Lição de casa mística: Existem formas das mais variadas para usar esse cristal, mas Colleen McCann oferece uma sugestão muito interessante: um de spray de amor místico com Quartzo Rosa. Para fazer esse spray você deve antes de mais nada fazer a limpeza de seu cristal. Utilize o método que julgar mais adequado recorrendo a sálvia, luz solar ou lunar ou água salgada, por exemplo. Apenas faça como lhe foi orientado. Devidamente limpo, o Quartzo Rosa pode ser colocado em uma tigela com água limpa. É importante que a tigela seja de vidro e a água esteja filtrada, então coloque a tigela com o cristal sob a luz direta do Sol. Ela deve permanecer todo o dia exposta à luz solar, do nascer ao pôr do sol. Isso permite que o cristal energize toda a água e então ela possa ser armazenada em algum recipiente como uma garrafa de vidro. Não coloque diretamente no recipiente de spray ainda. Antes de ir ao spray, acrescente cerca de 22 gotas óleo de argan, jojoba ou óleo de amêndoa, de acordo com sua preferência. Por fim, coloque também 11 gotas de óleo de rosas e agite bem. Está pronto! Sempre que sentir necessidade de uma pouco de estímulo no departamento do amor, você pode espirrar um pouco dessa água em você. McCann ainda acrescenta que além de usufruir das vibrações positivas do Quartzo Rosa, você também se beneficiará do óleo de rosas, que é muito bom para a sua pele. Ver Quartzo Rosa

Finalmente chegamos ao cristal que representa o sétimo chakra, o chakra da coroa, localizado no topo da cabeça. O Quartzo Branco tem amplos poderes curativos e por isso é utilizado como peça-chave de diversos tratamentos de cura. O Quartzo Branco é um amplificador natural de energia, podendo modular entre diferentes espectros vibracionais. Ele é capaz de sintonizar com a vibração de inúmeros pensamentos e até mesmo com outros cristais. Essa é provavelmente sua habilidade de maior destaque e que o coloca como o centro de inúmeras terapias, devido a sua grande versatilidade. Um dos usos mais frequentes é quando desejamos conectar você com seu eu superior, com seus guias espirituais ou estreitar sua relação com sua própria intuição. O Quartzo Branco é encontrado em grandes quantidades pelo Brasil, Estados Unidos, Alpes Suíços, Madagascar, Peru e região do Himalaia. Ver Quartzo Branco Cristais para Energia - Ametista Poder da Ametista: A Ametista é uma dos cristais mais especiais dessa lista e a própria Colleen McCann refirma seu caráter especial. Qualquer pessoa com um pouco mais de intimidade com o mundo místico provavelmente já notou que há sempre um grande geodo de ametista roxa em estabelecimentos ou mesmo casas. Mas mesmo tendo observado essa imponente presença, será que você já se perguntou o porquê de ela estar sempre ali, além de servir como uma indiscutível belíssima peça de decoração? Um dos maiores poderes da Ametista é o de combater toda a energia negativa do ambiente, além de manter os famosos “vampiros de energia” fora de seu espaço pessoal. A Ametista é uma poderosa ferramenta de proteção, e também atua sobre o seu sexto e sétimo chakras, respectivamente o do terceiro olho e da coroa. A capacidade vibracional da Ametista é extremamente alta e, segundo McCann, ela é uma excelente escolha para nos ajudar a penetrar profundamente em nosso poder intuitivo e nos conectar aos planos mais elevados da existência. Origem: Mesmo que nem todos possuam as melhores jazidas, a Ametista pode ser encontrada em muitos lugares pelo mundo como Brasil, Uruguai, Sri Lanka, Sibéria, Canadá, Índia, Bolívia, Argentina, Zâmbia e Estados Unidos. Lição de casa mística: Mesmo que seus usos sejam variados e alguns já estejam até muito claros devido a seus poderes, a sugestão deixada por McCann é que a Ametista seja utilizada para energizar e purificar sua água do dia a dia. Escolha uma Ametista de sua preferência e a coloque em jarro onde costuma armazenar água, ou dentro do filtro que utiliza em sua casa, se for possível. A água com a Ametista não oferece nenhum risco a saúde desde que, é claro, tenha sido adquirida em condições de uma fonte confiável, sem nenhum contaminação de minerais diversos. Também não se esqueça de limpar a Ametista antes do colocar na água e fazer o mesmo regularmente. Ver Pedra Ametista

Rotina caótica, sem tempo pra mais nada, e o esgotamento físico, mental e emocional começa a surgir. Como ter mais energia nesses tempos modernos? Descobrir a chave para a energia e a vitalidade está entre os objetivos de muita gente com a intenção de melhorar a qualidade de vida ou aprimorar a produtividade. E junto a essa necessidade, muitos já perceberam o potencial dosem atender essa demanda.Pode até soar estranho para alguns, mas cristais também são excelentes ferramentas para quem quer ter mais energia e vitalidade . Por mais que existam medicamentos, alimentos e exercícios que te forneçam essa energia, os cristais trabalham em uma vibração diferente, algo que une ciência e misticismo com resultados incríveis. Em telefones celulares ou satélites, os cristais estão presentes e são elementos essenciais para o funcionamento de praticamente todas as tecnologias do mundo moderno. Em uma de suas entrevistas, a médica Colleen McCann conta um pouco sobre a importância dos aspectos científicos e mais místicos dos cristais para energia. Colleen McCann já viajou o mundo pesquisando sobre cristais e é inclusive uma profissional certificada em medicina xamânica. Dito isso vamos falar aqui um pouco sobre seu relato a respeito da importância dos cristais e algumas de suas sugestões de uso para elevar a sua energia.Dentre todas as informações, aqueles que procuraram como ter mais energia possivelmente estão mais ávidos por saber quais cristais podem oferecer esse recurso com excelência. Pois bem, logo abaixo é possível encontrar uma lista de 8 cristais que a própria Colleen McCann listou como essenciais, bem como um pouco de suas propriedades, origem e sugestões de uso.