Netuno em Áries em 2025: tudo o que você precisa saber e como se preparar!

O que significa Netuno retrógrado?

Reavaliação de crenças espirituais;

Introspecção emocional;

Ilusões e desilusões;

Criatividade e inspiração.

Precisamos ficar atentos às datas-chave de 2025 para Netuno:

Até 30 de março de 2025 : Netuno ainda estará transitando por Peixes;

: Netuno ainda estará transitando por Peixes; 30 de março de 2025 : Netuno entra em Áries;

: Netuno entra em Áries; 04 de julho de 2025 : Netuno retrógrado em Áries;

: Netuno retrógrado em Áries; 22 de outubro de 2025 : Netuno volta para Peixes;

: Netuno volta para Peixes; 10 de dezembro de 2025 : Netuno encerra sua retrogradação;

: Netuno encerra sua retrogradação; 26 de janeiro de 2026: Netuno entra definitivamente em Áries e permanece até 2039.

5 dicas para aproveitar Netuno em Áries em 2025

Mudança para Evoluir Netuno em Áries pode marcar o início de uma nova era na forma como a sociedade encara seus ideais coletivos e a busca por significado. Pode haver uma necessidade crescente de redefinir nossas metas e missões de vida, em uma abordagem mais individual e pioneira.

Espiritualidade Mais Ativa Enquanto Netuno em Netuno em Áries pode trazer uma prática espiritual mais ativa e independente. As pessoas podem sentir a necessidade de tomar ações concretas em suas jornadas espirituais, buscando autoconhecimento por meio de experiências intensas e transformadoras. Além disso, também é possível que grandes paradigmas espirituais sejam discutidos e revistos. Enquanto Netuno em Peixes enfatizou a dissolução do ego e a fusão com o coletivo,pode trazer uma prática espiritual mais ativa e independente. As pessoas podem sentir a necessidade de tomar ações concretas em suas jornadas espirituais, buscando autoconhecimento por meio de experiências intensas e transformadoras. Além disso, também é possível que grandes paradigmas espirituais sejam discutidos e revistos.

Revoluções, Questionamentos e Transformações Sociais Áries é associado a guerras e conflitos, e com Netuno nesse signo, há uma tendência a nos envolvermos mais em causas idealistas ou utópicas, promovendo manifestação de uma série de movimentos sociais, políticos e ideológicos que causam a ruptura das estruturas estabelecidas em busca de um novo ideal. Há uma reforma nas bases da sociedade!

Inovações Metafísicas e Tecnológicas e Exploração de Novos Territórios Como Áries é o primeiro signo do zodíaco, e, por isso, tem um senso de pioneirismo muito grande, estando em Netuno, poderá impulsionar a busca por novas visões sobre o mundo físico quanto metafísico. Poderemos despertar mais interesse em temas como exploração espacial, inovação tecnológica, e até mesmo no desbravamento de novas formas de arte e expressão espiritual.

Atenção a Ilusão e Impulsividade A impulsividade ariana é notória, somada ao lado fantasioso de Netuno, pode nos predispor a ações idealistas que podem não estar totalmente fundamentadas na realidade. É importante manter um certo nível de discernimento durante esse período para evitar cair em golpes e fraudes de todos os tipos.

Como Netuno em Áries em 2025 influenciará os signos?

Áries Espere um despertar de imaginação e idealismo de forma intensa, aumentando a criatividade, assim como a vontade de iniciar projetos voltados para o bem maior. Reflexão importante : Mantenha os pés no chão ao tomar decisões, especialmente em áreas ligadas à sua identidade e carreira. Questões de autoimagem e intenções pessoais podem vir à tona. Espere um despertar de imaginação e idealismo de forma intensa, aumentando a criatividade, assim como a vontade de iniciar projetos voltados para o bem maior.: Mantenha os pés no chão ao tomar decisões, especialmente em áreas ligadas à sua identidade e carreira. Questões de autoimagem e intenções pessoais podem vir à tona.

Touro Para Netuno em Áries transitará nas questões espirituais ocultas e do subconsciente, despertando a mediunidade e sonhos mais profundos. Reflexão importante: Aproveite esse período para meditação e práticas espirituais, mas cuidado para não perder o senso da realidade. Questões emocionais e espirituais que podem ter sido ignoradas agora precisam ser abordadas. Para Touro transitará nas questões espirituais ocultas e do subconsciente, despertando a mediunidade e sonhos mais profundos.Aproveite esse período para meditação e práticas espirituais, mas cuidado para não perder o senso da realidade. Questões emocionais e espirituais que podem ter sido ignoradas agora precisam ser abordadas.

Gêmos Esse evento agita as amizades e causas coletivas, podendo gerar atração em participar de movimentos sociais ou causas que ressoem com seus ideais mais elevados. Reflexão importante: Escolha sabiamente parcerias e associações, verificando a veracidade dos projetos os quais se envolve. Questões de amizades e grupos sociais estarão em foco. Esse evento agita as amizades e causas coletivas, podendo gerar atração em participar de movimentos sociais ou causas que ressoem com seus ideais mais elevados.Escolha sabiamente parcerias e associações, verificando a veracidade dos projetos os quais se envolve. Questões de amizades e grupos sociais estarão em foco.

Câncer Para os Reflexão importante : Busque suas motivações e objetivos para promover grandes mudanças profissionais. Questões de carreira e trajetória profissional despertarão mais intensamente. Para os cancerianos, haverá uma ativação na área profissional e propósito de carreira, trazendo uma vontade de trabalhar em algo mais significativo ou possibilidade de migrar de área.: Busque suas motivações e objetivos para promover grandes mudanças profissionais. Questões de carreira e trajetória profissional despertarão mais intensamente.

Leão Para Netuno em Áries transforma as filosofias e crenças, podendo abrir portas para novas perspectivas sobre o mundo. Reflexão importante: Explore novos caminhos espirituais, usando a intuição para separar o joio do trigo. Questões sobre filosofias e novos aprendizados vão mexer com a sua mente. Para Leão, transforma as filosofias e crenças, podendo abrir portas para novas perspectivas sobre o mundo.Explore novos caminhos espirituais, usando a intuição para separar o joio do trigo. Questões sobre filosofias e novos aprendizados vão mexer com a sua mente.

Virgem Os Reflexão importante: Busque formas de autoconhecimento para lidar com questões profundas. Questões que ajudam a balancear as suas emoções e sentimentos mais profundos vão bater à sua porta. Os virginianos vão direcionar o foco e suas buscas por transformações profundas, principalmente nas questões psicológicas, aprendendo a lidar com os bloqueios emocionais.Busque formas de autoconhecimento para lidar com questões profundas. Questões que ajudam a balancear as suas emoções e sentimentos mais profundos vão bater à sua porta.

Libra A influência estará diretamente nos relacionamentos, devendo ter a cautela com as ilusões e fantasias criadas sobre a pessoa amada. Reflexão importante: Mantenha a harmonia, focando na realidade nas parcerias antes de se envolver completamente. Questões de parcerias e sociedades serão o foco. A influência estará diretamente nos relacionamentos, devendo ter a cautela com as ilusões e fantasias criadas sobre a pessoa amada.Mantenha a harmonia, focando na realidade nas parcerias antes de se envolver completamente. Questões de parcerias e sociedades serão o foco.

Escorpião Para Netuno em Áries impacta a saúde e a necessidade em manter uma disciplina ou seguir rotinas mais rígidas. Reflexão importante : Estabeleça hábitos saudáveis e encontre equilíbrio nas responsabilidades diárias. Questões sobre a saúde e bem-estar físico, mental e emocional estarão em destaque. Para Escorpião, impacta a saúde e a necessidade em manter uma disciplina ou seguir rotinas mais rígidas.: Estabeleça hábitos saudáveis e encontre equilíbrio nas responsabilidades diárias. Questões sobre a saúde e bem-estar físico, mental e emocional estarão em destaque.

Sagitário O signo de Reflexão importante : Se expresse criativamente, mas sem cometer excessos emocionais. Questões ligadas a novos hobbies e interesses artísticos serão mais debatidas. O signo de Sagitário estará em meio a uma onda de inspiração criativa e idealismo que poderão ser refletidos nos relacionamentos.: Se expresse criativamente, mas sem cometer excessos emocionais. Questões ligadas a novos hobbies e interesses artísticos serão mais debatidas.

Capricórnio Para Netuno em Áries impacta a família e o lar, trazendo mudanças na decoração e mais senso estético e harmônico. Reflexão importante : Mantenha a clareza em questões familiares e perceba os problemas emocionais com mais praticidade. Questões que abordam a família e a casa serão mais enfatizadas. Para Capricórnio, impacta a família e o lar, trazendo mudanças na decoração e mais senso estético e harmônico.: Mantenha a clareza em questões familiares e perceba os problemas emocionais com mais praticidade. Questões que abordam a família e a casa serão mais enfatizadas.

Aquário Esse evento astrológico vai favorecer a comunicação e o aprendizado, que trarão novas formas de pensar, principalmente no contexto espiritual. Reflexão importante: Verifique sempre os fatos antes de comunicá-los. Questões sobre interações sociais e novos estudos poderão ser vistas com maior interesse. Esse evento astrológico vai favorecer a comunicação e o aprendizado, que trarão novas formas de pensar, principalmente no contexto espiritual.Verifique sempre os fatos antes de comunicá-los. Questões sobre interações sociais e novos estudos poderão ser vistas com maior interesse.

Peixes Para os sonhadores Netuno em Áries pode trazer confusão em relação ao dinheiro, pois pode levá-los a buscar lucros fáceis e cair em golpes ou fraudes. Reflexão importante: Cuidado com gastos impulsivos e tenha clareza nos negócios. Questões voltadas às finanças e despesas trarão reflexão sobre os ajustes necessários. Para os sonhadores piscianos, pode trazer confusão em relação ao dinheiro, pois pode levá-los a buscar lucros fáceis e cair em golpes ou fraudes.Cuidado com gastos impulsivos e tenha clareza nos negócios. Questões voltadas às finanças e despesas trarão reflexão sobre os ajustes necessários.

Tem, e você sabe o que isso significa? Netuno é um dos planetas mais complexo da Astrologia , pois muitas vezes é associado a temas profundos, misteriosos e obscuros. Ele nos propõe temas centrais como a espiritualidade e a intuição , bem como, o desenvolvimento do nosso psiquismo e de nossa mediunidade . Também promove a busca pela conexão com oa estar mais antenado com nossas percepções extra-sensoriais e com a nossa inspiração, regendo o mundo dos sonhos, da imaginação e da fantasia. Através depodemos desenvolver compaixão e empatia . Mas, devemos tomar cuidado! Os trânsitos desse planeta podem nos levar ao mundo das ilusões, aos escapismos, vícios, enganos, fuga da realidade, gerando sentimentos confusos e uma boa dose de desorientação. Pode, até mesmo, dificultar a clareza na tomada de decisões, como se fôssemos envolvidos em uma névoa, ou em um verdadeiro véu deé um planeta que representa as dimensões mais sutis da vida, ligando-nos a nossos sonhos, intuições e aspirações espirituais. Sua influência pode ser profunda, tanto de forma positiva quanto desafiadora, incentivando-nos a explorar aa criatividade e as emoções. A compreensão de Netuno em seu mapa natal pode oferecer insights valiosos sobre suas necessidades espirituais e emocionais.Quando, suas energias nebulosas e confusas se voltam para dentro, trazendo à tona 4 pontos principais:Após estar no signo de Peixes , desde 2011, em 2025 ele trará uma mudança significativa ingressando em Áries, a partir do dia 30 de março, permanecendo nesse signo até 2039. Como ele é um planeta geracional, essa transição energética é um marco para que possamos compreender melhor uns aos outros, assim como, as energias sutis que nos permeiam., promovendo uma transformação sutil na humanidade e indicando a ativação de temas como:Netuno, um planeta de movimento mais lento e geracional, ingressará em Áries em março de 2025, trazendo características peculiares aos signos Solares, Ascendentes e Lunares, criando uma energia de idealismo ativo, e todos os signos sentirão essa influência em diferentes áreas de suas vidas. Confira abaixo o que ele lhe reserva:É bom lembrar quepromove um período de introspecção e revisão que auxilia em como podemos nos transformar diante dos desafios do mundo.