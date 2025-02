Simpatias Para Fazer na Lua Cheia – Amor, Prosperidade e Proteção

As melhores simpatias para fazer na Lua Cheia

Rituais para amarrar um amor na Lua Cheia

Simpatia da Vela Branca na Lua Cheia

Simpatia da Erva Doce na Lua Cheia

Ritual de Proteção de bebês e crianças “Lua Luar”

Simpatia para o amor voltar com a Lua Cheia

Ritual para atrair mais dinheiro

“Linda Lua, querida amiga, você tem o poder de trazer abundância, me ajuda para que essa nota se multiplique muitas e muitas vezes”.

Simpatia da Lua Cheia para Engordar

é certamente a fase mais admirada do nosso satélite natural. Além de sua rara beleza, a lua tem poderes e influências em nossa vida. Podemos aproveitar todo o misticismo e poder deste período para potencializar rituais e simpatias . Veja abaixo os rituais e as simpatias para fazer na Lua Cheia.Essa fase lunar é especialmente propícia paraA amarração ou reconquista de um amor feito na Lua Cheia tem maiores chances de dar certo. A Lua cheia aumenta também a energia da sensualidade, sendo capaz de atrair a atenção da pessoa amada para você e restaurando o amor em relacionamentos desgastados. A sua vibração de bonança também é positiva para rituais de prosperidade financeira e em simpatias para engordar.Essa simpatia é voltada para amarrar um homem que é muito mulherengo. Muitas mulheres reclamam que apesar de viver um bom relacionamento, o marido/namorado não lhes é fiel. Toda mulher sabe como isso abala a relação, a confiança e a autoestima feminina. Se o seu parceiro vive pulando cerca (ou você desconfia que ele faça isso), recomendamos que você aproveite o poder inspirador da Lua Cheia e faça essa simpatia para que ele se amarre a você e só tenha olhos para você. Saiba como fazer essa simpatia da vela branca Essa simpatia pode ser feita tanto por homens quanto por mulheres. Trata-se também de um ritual de amarração que conta com a ajuda da Pombagira e da Lua Cheia. Se você sente que o seu amor está se desvencilhando de você e que o relacionamento está prestes a acabar, realize esse ritual. É preciso seguir passo a passo as indicações do artigo para a simpatia dê certo e ter paciência para esperar que a Maria Padilha das 7 encruzilhadas atenda o seu pedido. Saiba como amarrar o seu amor com erva doce aqui.Você já ouviu a canção de ninar chamada “Lua Luar”? Ela é baseada em um ritual pagão para a Lua Cheia, onde as mães entregam os seus filhos para a proteção deste satélite. Este ritual precisa ser feito exclusivamente na Lua Cheia e é capaz de acalmar, proteger contra inveja e mal, e até aliviar as dores típicas dos bebês. Veja aqui como realizar o ritual da Lua para proteção Quando um amor vai embora e a outra pessoa ainda o ama muito, o sofrimento é muito intenso. Parece que a vida perde a graça, e que só iremos ter paz se a pessoa amada voltar. Se você está passando por um momento parecido com este, recomendamos que realize a simpatia para o amor voltar na lua cheia. Você só vai precisar de um papel, batom vermelho, o seu perfume e um fio do seu cabelo. Veja neste artigo como realizar essa simpatia para o amor voltar Em uma bela noite de Lua Cheia, pegue uma nota de dinheiro em perfeito estado, de preferência de valor alto, como de R$50 ou R$100. Certifique-se que ela não está rasgada, riscada ou muitas marcas. Agora, vá para um espaço aberto onde você possa olhar para a lua e receber a vibração do luar. Coloque a nota em cima da sua cabeça e repita a frase:Depois, vire a nota para o outro lado e repita o mesmo procedimento. Pronto, está feito o ritual. Não guarde essa nota em casa, ela precisa ser gasta para circular a energia da prosperidade entre os outros, por isso no mesmo dia ou no dia seguinte compre alguma coisa com essa nota e espere a influência da lua em sua vida. Você pode repetir esse ritual sempre que precisar de mais dinheiro e estiver na Lua Cheia.Quem precisa ganhar peso para ter mais saúde e autoconfiança, pode contar com uma forcinha da lua cheia. Veja aqui no nosso portal 3 simpatias para engordar de forma eficiente e saudável. Gostou dos nossos rituais e simpatias para fazer na Lua Cheia? Selecione aquele que mais chamar a sua atenção e que tem finalidade para algo que lhe é muito urgente. Sugerimos que você só realize um ritual para cada período da Lua Cheia, não vale a pena fazer vários rituais ao mesmo tempo, pois você se sobrecarrega com demasiadas energias e acaba não tendo nenhum pedido atendido. Boa sorte com essas simpatias para fazer na Lua Cheia!