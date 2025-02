Lua Nova em Aquário: o “reset” que a sua mente estava precisando!

Lua Nova em Aquário: o "reset" mental que você precisa

Dê um chega pra lá nas crenças limitantes : Pergunte-se: "Por que mesmo eu ainda penso assim?" Muitas vezes, só de questionar, você já se sente mais livre.

: Pergunte-se: "Por que mesmo eu ainda penso assim?" Muitas vezes, só de questionar, você já se sente mais livre. Treine sua empatia : Não é sempre fácil, mas tente olhar para o lado dos outros. Aquário é o rei do coletivo e pode te inspirar nisso.

: Não é sempre fácil, mas tente olhar para o lado dos outros. Aquário é o rei do coletivo e pode te inspirar nisso. Se jogue em algo criativo: Dançar, desenhar, cantar no chuveiro… qualquer coisa que te ajude a dar uma pausa e se reconectar.

Signos de Ar: vocês estão com tudo!

Gêmeos : Sua curiosidade é o seu superpoder. Use-a para explorar soluções diferentes para aqueles probleminhas chatos.

: Sua curiosidade é o seu superpoder. Use-a para explorar soluções diferentes para aqueles probleminhas chatos. Libra : Você é o diplomata do zodíaco. Que tal usar esse dom para harmonizar suas relações e criar um ambiente mais leve?

: Você é o diplomata do zodíaco. Que tal usar esse dom para harmonizar suas relações e criar um ambiente mais leve? Aquário: Com o Sol e a Lua no seu signo, é hora de brilhar! Confie na sua intuição e lidere mudanças que você sabe que são necessárias.

Um ritual simples para essa Lua Nova

Escreva suas intenções: Pegue um papel e liste três coisas que você quer mudar ou melhorar. Pense grande, mas mantenha os pés no chão. Desapegue do que não serve mais: Que tal escrever também o que você quer deixar para trás? Depois, rasgue ou queime esse papel (com cuidado, hein!). Visualize suas metas: Feche os olhos e imagine como seria realizar essas mudanças. Sinta a alegria de estar vivendo isso.

Bora Descomplicar!

No dia 29 de janeiro de 2025, às 9h35 (horário de Brasília), achega com tudo, trazendo aquela vibe de "vamos sacudir as coisas e experimentar algo novo". Esse é o momento perfeito para dar uma guinada na maneira como encaramos nossos sentimentos e desafios. Sabe aquele problema que parece um labirinto sem saída? Com a energia de Aquário , pode surgir uma porta que você nem sabia que existia!Aquário é o signo dos inovadores, dos diferentões e dos que não têm medo de pensar fora da caixa. Por isso, essa lunação traz uma oportunidade de ouro para olhar para os seus dramas de um jeito mais leve e criativo. Se você anda preso em pensamentos repetitivos ou se sentindo um pouco travado, é hora de apertar o "Ctrl+Alt+Del" emocional.Se você é de Gêmeos ou, prepare-se para um boost de ideias brilhantes. Essa lunação é praticamente feita sob medida para vocês! Veja como cada um de vocês pode tirar proveito dessa fase:Não precisa de muita coisa para entrar no clima dessa lunação. Aqui vai um ritual bem simples e gostoso para você fazer:vem para lembrar que a vida não precisa ser tão pesada. Flexibilidade mental e emoções mais leves são o combo perfeito para transformar seus desafios em oportunidades. Então, se jogue nessa energia, abrace suas ideias malucas e compartilhe suas conquistas com o mundo. Quem sabe, você não inspira outras pessoas a também se libertarem dos seus labirintos emocionais? Vamos juntos nessa!