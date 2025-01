Eclipses 2025: como se preparar para esses eventos?

Qual o significado de um Eclipse?

Eclipses de 2025: Eclipses Solares x Eclipses Lunares

Qual é o efeito de um Eclipse e como isso pode afetar a sua vida?

Eclipses de 2025: confira todas as datas e significados!

Eclipse Lunar Total em Virgem - grau 23 14 de março - 03h56min O primeiro eclipse do ano vai acontecer em março, e será um Eclipse Lunar Total envolvendo os signos opostos: O primeiro eclipse do ano vai acontecer em março, e será umenvolvendo os signos opostos: Virgem Peixes . Aliás, é bem importante descobrir em quais casas do seu mapa natal você tem esses dois signos porque eles estarão envolvidos em quase todos os eclipses do ano. Bom, como já vimos, um eclipse envolve uma ocultação momentânea, então o ponto de atenção aqui, de forma geral, se deve à falta de objetividade e de planejamento na vida, principalmente com hábitos, organização e rotina. Vale refletir sobre isso: há algo que possa estar prejudicando seus hábitos e o planejamento das coisas? Como você pode adicionar mais praticidade e agilidade em seus dias, deixando a dispersão e a confusão de lado? Teremos o planeta Saturno envolvido nessa Lua Cheia , o que pode deixar o clima ainda mais intenso e confuso. Se possível, evite o excesso de tarefas e compromissos, muita agitação, assuntos, mudanças e atividades importantes nos dias 13 e 14 de março. Invista em momentos de introspecção e em atividades mais tranquilas!

Eclipse Solar Parcial em Áries - grau 9 29 de março - 07h58min Depois do Eclipse Lunar, teremos um Eclipse Solar ainda em março. Esse será um Eclipse Parcial e vai acontecer no Depois do Eclipse Lunar, teremos um Eclipse Solar ainda em março. Esse será um Eclipse Parcial e vai acontecer no signo de Áries . Esse eclipse solar te convida a refletir sobre a sua força, iniciativa e impulso. Onde você está usando essas energias em sua vida? Como está a dosagem dessa força ariana? Esse eclipse solar em Áries pede, ainda, que você avalie a sua coragem - algo que você talvez tenha dificuldade para enxergar. Como você pode tirá-la da sombra e finalmente ativá-la?

Eclipse Lunar Total em Peixes - grau 15 7 de setembro - 15h10min Depois de uma pausa no eclipses de 2025 , o próximo chega chegando em setembro, sendo um Eclipse Lunar Total em Peixes - Virgem , com um maior foco agora para as questões piscianas. No âmbito coletivo, notícias envolvendo "água" podem ser mais frequentes, como acidentes e eventos ambientais pelo mundo. A nível individual, esse será um momento muito interno e íntimo, que pede introspecção e observação de cada sentimento que aparecer. Afinal, as emoções podem ganhar intensidade, podendo ser mais difícil de compreendê-las pela falta de clareza. Outro ponto que pede atenção aqui é com a comunicação: Mercúrio estará próximo do Sol, envolvido nesse eclipse, podendo ser interessante evitar conversas importantes nesse dia. Não se esqueça de avaliar se há algum planeta ou ângulo próximo do grau desse eclipse. Veja em qual casa você tem os signos de Peixes e Virgem para identificar os assuntos e áreas da vida envolvidas.

Eclipse Solar Parcial em Virgem - grau 29 21 de setembro - 16h53min Para finalizar a temporada de eclipses de 2025, ainda em setembro teremos outro eclipse acontecendo no Virgem-Peixes para compreendermos de vez todas as lições envolvidas), mas dessa vez será um eclipse solar. O signo de Virgem é associado com a rotina, o planejamento e o cuidado - incluindo, a atenção com o corpo e a saúde. E o Sol, nosso astro rei, representa vitalidade, energia e consciência. Com a Lua ocultando parcialmente sua luz no momento do eclipse, questões de saúde podem pedir uma maior atenção e reflexão nesse período. Como está sua rotina de exercícios, alimentação, sono e cuidados com a saúde - seu maior bem? Há algo que você está deixando de lado, não querendo observar e lidar? Esse último eclipse também terá o envolvimento de Saturno , que estará fazendo uma oposição aos luminares. Com isso, podemos perceber um clima mais intenso e complexo, sendo importante ter atenção com conflitos nesse dia! Importante: não olhe diretamente para o Sol no momento de um eclipse solar, tudo bem? Caso queira observar o fenômeno, utilize óculos de proteção ou equipamentos adequados!

são eventos bem importantes para a Astrologia , e costumam chamar a atenção de muitas pessoas. Porém, enquanto alguns aguardam esse fenômeno com entusiasmo e empolgação, outros o veem com um certo receio. Saiba tudo sobre osE isso não é um fato de agora. Desde os tempos antigos, eclipses já eram vistos com apreensão: imagine que você está vivendo seu dia normalmente, e, de repente, "algo" bloqueia a luz solar e o dia vira noite por alguns minutos. Ou, numa noite tranquila, você está observando a Lua e ela repentinamente "some" do céu. Assustador, não é mesmo? Hoje temos todas as informações ao nosso redor para nos tranquilizar, mas no passado não era assim. Além disso, eclipses geralmente são associados com eventos turbulentos, catástrofes e mudanças bruscas. Afinal, implicam na ocultação de um dos luminares, Sol e Lua, nossas fontes de luz. São mais importantes a nível coletivo, mas podem trazer reflexões profundas a nível pessoal - como tudo na Astrologia (e na vida), eclipses também trazem suas lições! Antes de vermos as datas dos, vamos entender melhor o que é um eclipse e qual sua importância para a Astrologia?A palavra "eclipse" vem do latim e significa desaparecimento. Esse fenômeno envolve, de fato, o desaparecimento momentâneo de um dos luminares (Sol ou Lua), e acontece quando temos um alinhamento entre aOs eclipses acontecem todos os anos, quando uma lunação ( Lua Nova ou Lua Cheia ) ocorre próxima dos nodos lunares - pontos não visíveis que marcam o cruzamento entre a órbita da Lua e a eclíptica (o caminho aparente do Sol). Assim, um eclipse pode causar um escurecimento total ou parcial do Sol ou da Lua.Um Eclipse Solar acontece na Lua Nova, quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, ocultando o astro rei de forma parcial ou total!nem toda Lua Nova é um Eclipse Solar, mas todo Eclipse Solar acontece numa Lua Nova! Já um Eclipse Lunar acontece na Lua Cheia, quando a Terra fica entre a Lua e o Sol, projetando a sua sombra sobre a Lua e assim, ocultando-a, total ou parcialmente.nem toda Lua Cheia é um Eclipse Lunar, mas todo Eclipse Lunar acontece numa Lua Cheia!Os eclipses são mais importantes a nível coletivo, e possuem relação com eventos turbulentos e complexos. Questões políticas e ambientais, por exemplo, estão quase sempre associadas com esses fenômenos. Outro ponto interessante é que os eclipses são mais importantes nas regiões onde são visíveis, podendo assim, ter um maior ou menor impacto num determinado continente, país ou região, de acordo com sua visibilidade. A nível pessoal, acho muito importante avaliar a conexão desses eventos com o mapa natal . O mais importante é verificar se há algum ângulo ou planeta no mesmo grau em que o eclipse acontece - nesse caso, o eclipse será mais importante. Porém, vale também ver os signos envolvidos para avaliar em qual casa astrológica o eclipse vai "cair", e com quais assuntos e áreas da vida irá se envolver. De forma geral, eclipses podem trazer muita intensidade e remexer com algumas questões importantes - principalmente internas. Também podem simbolizar a dificuldade em obter clareza ou de enxergar algo importante em nossas vidas - pedindo ainda mais consciência e reflexão da nossa parte. Em dias de eclipse é recomendado evitar rituais, inícios de atividades, lançamentos de projetos, mudanças e até mesmo diálogos importantes. O ideal é investir em introspecção, momentos mais tranquilos e silenciosos, protegendo a nossa energia. Por fim, eclipses podem ter relação com fins de ciclos: algo pode ser apagado ou encerrado nesses períodos!Agora que você já sabe a importância e os significados de um Eclipse, vamos ver as datas desses eventos em 2025 e o que podemos esperar de cada um?Por fim, eclipses simbolizam sim períodos mais turbulentos e intensos, mas podem trazer questionamentos profundos. Além disso, trazem oportunidades de avaliar o que não está nos eixos e, se necessário, investir em mudanças e encerramentos! Ah, e não esqueça de se aprofundar ao conectar as datas, graus e signos com o seu mapa natal! :)