Céu do Dia - Insights Astrológicos

Neste momento, o Universo opta por nos fornecer energias opostas hoje: uma apaixonada e emocionalmente carregada, a outra focada, sonhadora e romântica.Com a oposição entre Lua e Marte, a tensão e a impulsividade serão sentidas. Isso pode até trazer à tona um lado problemático ou mais inquieto, especialmente nos relacionamentos ou em casa. Você pode perder a paciência com mais facilidade e entrar em discussões inesperadas. Respostas impulsivas podem levar a mal-entendidos, portanto, tente manter a calma.Encontre maneiras de canalizar toda essa energia, por exemplo, exercitando-se ou concentrando-se em tarefas que o desafiem. Isso servirá para descarregar a frustração e manter o equilíbrio emocional.Você está se perguntando agora como é que em um dia como esse, com tanta energia carregada, a parte sonhadora pode entrar, certo? Bem, com a conjunção de Vênus, o planeta do amor e da sedução, com Netuno, isso o levará a idealizar mais o seu parceiro. Essa energia pode levar a uma profunda devoção, mas você também corre o risco de se desiludir. Embora seja ótimo sonhar alto sob esse aspecto, certifique-se de não se deixar levar pela ilusão.Lide com os relacionamentos com cuidado devido às explosões emocionais provocadas pela influência da Lua e de Marte, mas deixe que Vênus-Netuno o guie em direção à compaixão e à compreensão.

O Céu do Dia foi publicado originalmente em WeMystic Brasil.