Paraíso astral de Libra

O melhor de Libra

é a época do ano quando as energias são mais elevadas e os desenvolvimentos positivos estão mais perto de nós. Este paraíso astral ocorre na quinta casa após o nosso aniversário. Nesta fase, é vital estar conectado às melhores energias do universo, porque o nosso campo deestá totalmente aberto para recebê-los.Os librianos têm entre 21 de janeiro e 19 de fevereiro o seu paraíso astral. Neste períododeixa as dúvidas de lado e se torna um pouco mais confiante e determinado a tomar decisões. É um grande momento para definir metas e ideal para iniciar um romance . A parceria perfeita para este período é em Aquário . Não tenho dúvidas quando você encontra um aquariano! Aproveite o ambiente descontraído e invista em romance. Você vai se sentir livre para tomar suas próprias decisões e definir suas metas. No paraíso astral deeles serão atraídos pelos ideais sociais, esperanças e sonhos para o futuro. Você vai ver claramente a facilidade ou dificuldade de integração social, é um ciclo de consciência social. Muitos planetas neste período indicam que precisaremos do apoio de pessoas próximas a valorizar o que nos propusemos a fazer. Libra também vai ver o tipo de amigos que atrai sua vida. Neste período, o paraíso astral de Libra, você pode ter a seu favor os aspectos positivos, como a liberdade, esperança, altruísmo, criatividade, originalidade, humanitarismo, solidariedade e amizade.Durante o paraíso astral de Libra será ressaltado todo o seu lado positivo. Com o seu planeta regente, Vênus, associado ao amor, ele vai ter um grande romantismo e idealismo para a vida. Librianos serão mais calmos, suaves e quentes, além de sonhadores. Eles buscam o equilíbrio e a harmonia em todos os lugares onde eles estão, têm a capacidade de trazer essas qualidades para onde eles estão. Eles possuem, no seu paraíso astral, um encanto natural e um modo de ser muito bom para conseguir atrair a simpatia de todos aqueles ao redor deles. Eles estão sempre buscando o diálogo como forma de resolver conflitos e evitar qualquer confronto. Vão dar muita importância à amizade, eles são o tipo de amigos que estão sempre dispostos a ouvir e dar uma mão em tempos difíceis. Será incentivada, neste período, a sua honestidade, vão ser pessoas que você pode confiar.