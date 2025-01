Oxóssi: o orixá rei das florestas e da caça

Um pouco mais sobre o Orixá Oxóssi O orixá Oxóssi vive nas florestas e sua cor na Umbanda é o verde, enquanto no Candomblé é o azul claro ou o prata. Os objetos utilizados em seu culto são o arco e flecha (ofá), facas, lanças, dentre outros instrumentos de caça. O dia da semana consagrado para Oxóssi é a quinta-feira e sua data comemorativa é 20 de janeiro. O Orixá Oxóssi foi sincretizado nas tradições da Igreja Católica com “São Sebastião”. A sincretização foi uma estratégia dos africanos, para manter o culto aos Orixás, no período em que eram perseguidos por isso.

Quem são os filhos de Oxóssi?

Oração para Oxóssi

“Meu pai Oxóssi! Vós que recebestes de Oxalá o domínio das matas, de onde tiramos o oxigênio necessário à manutenção de nossas vidas durante a passagem terrena, inundai os nossos organismos coma vossa energia, para curar de nossos males! Vós que sois o protetor dos caboclos, dai-lhes a vossa força, para que possam nos transmitir toda a pujança, a coragem necessária para suportarmos as dificuldades a serem superadas! Dai-nos paz de espírito, a sabedoria para que possamos compreender a perdoar aqueles que procuram nossos Centros, nossos guias, nossos protetores, apenas por simples curiosidade, sem trazerem dentro de si um mínimo da fé. Dai-nos paciência para suportarmos aqueles que se julgam os únicos com problemas e desejam merecer das entidades todo o tempo e atenção possível, esquecendo-se de outros irmãos mais necessitados! Dai-nos tranquilidade para superarmos todas as ingratidões, todas as calúnias! Dai-nos coragem para transmitir uma palavra de alento e conforto àqueles que sofrem de enfermidades para quais, na matéria, não há cura! Dai-nos força para repelir aqueles que desejam vinganças e querem a todo custo magoar seus semelhantes! Oke Arô Oxóssi! ”.

Os signos regidos pelo orixá Oxóssi

Um ponto de Oxóssi

“Quem manda na mata é Oxossi Oxossi é caçador Oxossi é caçador. (bis) Ouvi meu pai assobiar, Ele mandou chamar. (bis) É na Aruanda auê! É na Aruanda auá! (bis) Seu Pena Verde de Umbanda, Ele mandou chamar.”

é o Orixá que simboliza as florestas, a caça, os animais, o sustento e a fartura. Filho de Iemanjá , ele é a força que provê a alimentação e, por isso, está presente simbolicamente em cada refeição. Além disso, é um guardião do conhecimento, da cultura e da arte, sendo reconhecido como ume boas influências. Na tradição africana, Oxóssi era reverenciado como o protetor dos caçadores, aqueles que garantiam o sustento de suas comunidades. Essa essência se mantém viva, e hoje ele é visto como o protetor de todos que trabalham para levar sustento aos seus lares. Sua ligação profunda com as ervas e seus poderes medicinais, capaz de transformar e restaurar a saúde por meio da natureza. Oxóssi também é uma inspiração nas artes. Ele se manifesta no momento em que um artista cria, seja ao pintar um quadro, esculpir uma obra, compor uma música ou escrever uma história. É a força que desperta a vontade de cantar, dançar, escrever e expressar emoções por meio da criatividade . Ao mesmo tempo, Oxóssi valoriza o equilíbrio, sendo também associado à contemplação, ao descanso e até ao ócio criativo, demonstrando que a pausa pode ser tão produtiva quanto a ação.Como dizem os umbandistas : quem é filho da Umbanda não cai. Os filhos de Oxóssi são normalmente pessoas calmas, encantadoras e amorosas, são os mais equilibrados de toda a Umbanda. São conhecidos por serem ótimos conselheiros pelo seu gênio alegre, mas também possuem tendência a serem solitários. Como os caçadores, eles preferem realizar atividades durante a noite. São certeiros e conseguem atingir seus objetivos. Costumam ser pessoas trabalhadoras e honestas. Não toleram mentiras, zelam pelos que amam e são muito fiéis. Leia mais sobre os filhos de Oxóssi aqui Os seguidores de Oxóssi costumam solicitar sua ajuda para problemas com alimentação. Mas, oé muito versátil e pode ser requerido em vários momentos da vida. Por ser o senhor das florestas, muitos solicitam sua cura para doenças. Pelo perfil guerreiro, podemos pedir proteção material e espiritual. Reze com fé e faça seu pedido ao Orixá Oxóssi.Oxóssi é o orixá regente dos signos de Virgem Capricórnio . Por suas características semelhantes à esse signo, as pessoas nascidas nessa época do ano costumam identificar-se com esse orixá. Ele tem o jeito matemático e organizado dos virginianos, é muito sério e responsável como os capricornianos mas também um lado exótico e excêntrico como os aquarianos.