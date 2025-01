Calendário Astrológico 2025: Uma Dança Celestial

Calendário Astrológico 2025 - Vênus: O amor em revisão

Início: 01/03 em Áries

01/03 em Áries Fim: 12/04 em Áries

12/04 em Áries Impacto: Revisão de relacionamentos, valores pessoais e finanças

Revisão de relacionamentos, valores pessoais e finanças Oportunidades: Cura de feridas emocionais passadas e redefinição de prioridades

Saturno: Disciplina e Responsabilidade em dobro

25/05: Saturno entra em Áries

Saturno entra em Áries 01/09: Saturno retorna para Peixes

Saturno retorna para Peixes 28/11: Fim do movimento retrógrado de Saturno

Jornada de Júpiter: A expansão também se dá na intimidade

04/02: Fim do movimento retrógrado em Gêmeos

Fim do movimento retrógrado em Gêmeos 09/06: Júpiter entra em Câncer

Júpiter entra em Câncer 11/11: Início do movimento retrógrado em Câncer

Calendário Astrológico 2025 - Eclipses: Portais de Transformação

Eclipse Lunar Total em Virgem (14/03):

Foco: Saúde, trabalho e rotina diária

Saúde, trabalho e rotina diária Potencial: Grandes mudanças em hábitos e práticas de bem-estar

Eclipse Solar Parcial em Áries (29/03):

Foco: Identidade pessoal e novos começo

Identidade pessoal e novos começo Potencial: Impulso para iniciar projetos e redefinir objetivos de vida

Eclipse Lunar Total em Peixes (07/09):

Foco: Espiritualidade, sonhos e intuição

Espiritualidade, sonhos e intuição Potencial: Revelações espirituais e liberação de padrões subconscientes

Eclipse Solar Parcial em Virgem (21/09):

Foco: Aperfeiçoamento pessoal e serviço aos outros

Aperfeiçoamento pessoal e serviço aos outros Potencial: Oportunidades para refinar habilidades e encontrar propósito no trabalho

Outros Destaques Planetários

Mercúrio Retrógrado : Ocorrerá três vezes (15/03 a 07/04 em Áries, 18/07 a 11/08 em Leão, e 09/11 a 29/11 em Sagitário), pedindo revisão e reflexão em diferentes áreas da vida.

: Ocorrerá três vezes (15/03 a 07/04 em Áries, 18/07 a 11/08 em Leão, e 09/11 a 29/11 em Sagitário), pedindo revisão e reflexão em diferentes áreas da vida. Urano: Fará uma breve incursão em Gêmeos (07/07 a 06/09) antes de retornar a Touro, sugerindo inovações nas comunicações e tecnologia.

Fará uma breve incursão em Gêmeos (07/07 a 06/09) antes de retornar a Touro, sugerindo inovações nas comunicações e tecnologia. Netuno: Entrará brevemente em Áries (30/03 a 22/10) antes de retornar a Peixes, mesclando inspiração espiritual com ação prática.

Dá para ver que os convidados dessa festa não estão para brincadeira, né?

é um convite para uma festa! Agitados, bem humorados e cheios de truques pra animar os ânimos é que os astros chegam nesse novo ano. Como toda boa festa, muitos momentos surpreendentes nos aguardam e em algum momento precisaremos de um lugar para descansar antes de voltar para a pista de dança. Saiba tudo sobre oIndependente do nosso ânimo, eles não vão parar! Os movimentos retrógrados, os avanços de Saturno Júpiter , as temporadas de Eclipses … tudo isso cria um cenário propício para mudanças significativas em nossas vidas pessoais e coletivas. Vênus , planeta do amor, da beleza e também dos valores pessoais, entrará em movimento retrógrado em Áries de 1º de março a 12 de abril. Este período de aproximadamente seis semanas promete ser um tempo de profunda introspecção e reavaliação em nossas vidas amorosas e financeiras.Depois disso Vênus segue seu trânsito habitual pelo Zodíaco e despertará, ao longo de 2025, o amor em suas diversas formas.Saturno, o pai do Zodíaco, senhor do karma e das lições de vida, passa praticamente todo o ano retrógrado, o que pode conceder uma atmosfera mais densa para 2025. Voltando à analogia da festa, sabe aquele pai que fica no canto, observando tudo, para que não façamos nada de errado? Esse é Saturno. O movimento todo acontece entre Peixes ao longo do ano sugere um período de ajuste entre a dissolução de velhas estruturas (Peixes) e o início de novos ciclos com determinação renovada (Áries).Sabemos que Júpiter, o planeta da expansão e da sorte, sempre provê crescimento nas áreas por onde passa. Seu último trânsito, pelo signo de Gêmeos, gerou transformações nas áreas voltadas a comunicação, estudos, socialização e aprendizagem. Como Júpiter vai passar a virada do ano em retrogradação e permanecer assim até fevereiro, isso pode atrasar um pouco os projetos de vida ou revelar transformações necessárias na base dos nossos planos para que eles se concretizem.A passagem de Júpiter por Câncer é uma virada importante no ano e promete trazer crescimento em áreas relacionadas ao lar, família e emoções.2025 será marcado por quatro eclipses poderosos:São muitos passos novos que precisaremos aprender para seguirmos nessa dança! Sem dúvidas 2025 é um ano no qual a palavra-chave é adaptabilidade. Quanto mais nos permitimos seguir o fluxo dos astros, melhor poderemos ver nossos objetivos sendo realizados, mesmo que não seja pelos caminhos que idealizamos anteriormente. À medida que navegamos por esses trânsitos planetários, somos chamados a confiar em nossa intuição , permanecer flexíveis diante das mudanças e manter uma perspectiva otimista, o que será mais fácil de conseguir se focarmos no que realmente importa: Nossas relações interpessoais! As amizades, relações familiares e pessoas por quem nutrimos carinho serão fundamentais para deixar esse caminho mais leve. Este é um ano para abraçar a mudança, redefinir prioridades e alinhar-se com nosso propósito mais elevado. As energias cósmicas nos convidam a equilibrar ação com reflexão, crescimento pessoal com responsabilidade coletiva e realismo com visão espiritual.