Rituais dos Anjos de cada Signo em 2025

O signo de Áries é protegido por Samuel

Siga este ritual de sucesso para alcançar seus objetivos em 2025. Com este banho você irá conquistar tudo aquilo que deseja em todas as áreas da vida – financeira, sentimental ou espiritual.Coloque em uma bacia três litros de água morna e cinco gotas de essência de lavanda em uma terça-feira, dia do planeta Marte, astro regente do signo. Misture bem. Tome seu banho normal e ao final despeje esta mistura do pescoço para baixo. Feito isso, seque-se com uma toalha amarela e então use uma peça de roupa de mesma cor. Acenda depois disso uma vela, também amarela, sobre um pires. Depois reze o Salma 39. Por fim, jogue os restos da vela no lixo, vale o pires e volte a utilizá-lo assim como fazia antes. O mesmo vale para a bacia. Previsões completas para Áries em 2025