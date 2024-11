O dia 22 de novembro marca o início do ciclo de Sagitário no zodíaco. Calorosas e intensas, pessoas desse signo experimentam paixões ardentes, se entregam de corpo e alma, apostam tudo nos relacionamentos, mas, ao mesmo tempo, são exigentes quanto a seus companheiros. O sagitariano gosta de independência e não continua em uma relação amorosa se não estiver feliz. Para os nativos desse signo, a verdade é uma premissa importante, por isso os relacionamentos com os sagitarianos são sempre sinceros e positivos - ao contrário, eles não perdem seu tempo. Para os sagitarianos, amar é expandir a consciência a dois. A busca é por experiências relevantes, que signifiquem crescimento para os dois.







As combinações com Sagitário no amor







Sagitário e Sagitário - uma boa combinação. Mais que amor e admiração, um relacionamento também ancorada no respeito mútuo. Preocupações, valores e metas de vida são aspectos em comum. Estão cientes de sua forte personalidade e, assim, não há espaço para jogos ou ciúmes. Essa é uma relação que pode gerar para o casal conquistas importantes, nos campos intelectual, espiritual ou financeiro.





Sagitário e Áries - As vibrações são parecidas. Afinidades que vêm do mesmo elemento, o fogo. Nessa combinação, não há espaço para rotinas pesadas que possam atrapalhar o romance. O casal pode apostar em atividades a dois, como yoga, caminhadas ou ginástica, ainda assim preservando os amigos e uma vida dinâmica e colorida. Essa dupla é uma das melhores quando o assunto é sintonia amorosa.





Sagitário e Leão - Nativos desses dois signos se empolgam com a vida e o amor. Sagitário é mais arrojado que Leão, é fato, mas a sinergia beira a perfeição. Uma combinação que tem um pouco de tudo: respeito, companheirismo, admiração, e o desejo de compartilhar a felicidade. Esse é um relacionamento que garante alegrias e realizações. É um exemplo de casal que inspira outros e fazem crer no amor.





Sagitário e Gêmeos - É aquela velha história de que os opostos se atraem. Nesse caso, se completam. Atração física e intelectual não é uma problema. Sagitário e Gêmeos gostam de estar juntos e tentam respeitar as diferenças. Esse é um relacionamento lúdico e fértil, com lugar e hora para os amigos, o lazer e os hobbies que cada um gosta. Os dois podem alcançar riqueza material, e o conhecimento também é obtido por viagens e cursos.





Sagitário e Peixes - Signos muito diferentes, mas que têm em comum o desejo de expansão espiritual. Pode ser que o pisciano se surpreenda com a autonomia de Sagitário, porém há atração e interesse em estar lado a lado. Pode vir à tona a conversa sobre o desejo de realizar projetos próprios, mas essa não é uma questão problemática. As diferenças são respeitadas e a relação não fica prejudicada por isso.

