Calendário astrológico: dezembro de 2024

1ª quinzena de dezembro

Calendário Astrológico Dezembro de 2024 - 2ª quinzena de dezembro

Horóscopo Mensal para todos os Signos? Temos!

Se você já costuma tirar férias nesse mês, ótimo. Se você não pretendia, recomendo que ainda assim se permita mais leveza. A energia de dezembro já costuma ser mais alegre e festiva no céu, mas fora isso, teremos Mercúrio e Marte em retrogradação dizendo pra você que nem adianta forçar a barra, é hora de descansar mesmo. Então aproveite o Calendário Astrológico Dezembro de 2024!Dezembro começa te convidando a explorar novos horizontes com ae Mercúrio entrando no mesmo signo já fazendo um trígono com. O convite é para ampliar o seu olhar, expandir sua cabeça com relação às possibilidades, lembre-se que há sempre muito mais além de sua zona conhecida e que para se propor a explorar é preciso acreditar. Como o último mês do ano já costuma ser mais festivo, aproveite pra entrar nesse clima mais descompromissado e descontraído, pois no dia 6 Marte entra em retrogradação. A nossa força de ação fica mais debilitada, então ainda que gostaria de fazer muitas coisas nesse último mês, sugiro que se permita uma pausa. Aquilo que não foi realizado ao longo do ano todo não será agora que vai desenrolar, muito menos se for o início de algum projeto ou lançamento. A entrada de Vênus em Aquário no dia 7 acrescenta mais energia para os eventos sociais, a vontade de encontrar os amigos e estar em meio a pessoas fica ainda mais aflorada. Para além da parte divertida, no mesmo dia o Sol em Sagitário faz oposição a, e todos esses encontros e eventos podem te fazer entrar em impasses internos sobre o que de fato ainda faz sentido pra você. Teremos também uma oposição deno dia 12 podendo trazer alguma tensão sobre o mesmo tema, perceba se você está conseguindo exercer sua liberdade e verdade em seu meio e se também consegue dar espaço para os demais fazer o mesmo. E chegamos ao fim deno dia 15, já é um planeta retrógrado a menos no céu. Mas ainda assim vale manter a atenção e cuidado principalmente com relação a viagens que são bem comuns nessa época do ano devido a Júpiter Retrógrado.Temos no dia 18 ofazendo uma quadratura coms e isso pode nos trazer um pouco de confusão, energia baixa e aumento de sensibilidade. Respeite sua necessidade de recolhimento se você tiver essa vontade, é hora de reconexão interna. Começamos a temporada de Capricórnio no dia 21 com o Sol entrando nesse signo tão sério e responsável enquanto a lua, ainda por cima, transita pelo signo de Virgem tão ligado em trabalho. E aí que na reta final de fim de ano você poderá sentir um gás maior de querer fazer acontecer, mas que tal direcionar essa energia para seus planos pessoais? No dia 30 teremos mais uma Lua nova , dessa vez no signo de Capricórnio que nos convida a olhar para o futuro e estruturar caminhos reais e concretos para o alcance de seus planos. Uma ótima energia para as vésperas do ano novo, não acha? Exatamente no dia 31 teremos no céu um aspecto muito bonito acontecendo comfazendo um trígono com Quíron em Áries nos beneficiando a encontrar mais facilmente novas ideias e soluções para lidar com as adversidades. Uma boa energia para liberação e preparo de renovação! Feliz ano novo. =)