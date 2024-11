Encontre sua alma gêmea através da numerologia do amor

A Numerologia e o Amor

Como fazer os cálculos

As pessoas e os números, segundo a numerologia do amor:

Pessoa que precisa de seu espaço e que muitas vezes pode precisar dar um tempo na relação. Sincera, criativa e independente. Não gosta de muitos carinhos nem de monotonia, mas adora desafios. Tende a ser egoísta e autoritária.

Precisa alguém bem forte do seu lado e está sempre pronto a deixar tudo de lado para estar junto com o seu amor. É gentil, disponível, paciente e sensível. Gosta de relações tranquilas, mas tem que criar estímulos para não cair na rotina.

Precisa de alguém que estimule sua criatividade. Precisa se divertir mais. Gosta de ser o centro das atenções, mas não costuma ser fiel. É uma pessoa generosa, ousada e otimista

Precisa de companheiros que trabalhem duro para manter seu nível de vida elevado. Procura relações estáveis e longas, mas deve ter cuidado com as rotinas. Gosta de programar tudo com muita antecedência. É uma pessoa estável, séria e com muita força de vontade.

Gosta de liberdade e não quer amarras. Precisa de pessoas que gostem de coisas novas. Não gosta de estar parado e procura sempre desafios novos. Tem grande facilidade em entrar e sair de relações. É ansioso e inconstante. Sensual e criativo.

Precisa muito de carinho, de dar e de receber. Procura uma vida amorosa e familiar estável e com bases fortes. Vive o amor e para o amor de forma muito intensa e dedicada. Pode ser insegura, ciumenta mas muito companheira.

Bastante reservada no amor. Precisa levar seu tempo para amadurecer sentimentos e relações. Analisa muito o par e pode encontrar mais defeitos que virtudes. É individualista e insegura

Gosta de pessoas que a façam sentir a mais poderosa de todas. Apaixona-se pela beleza e pelo sucesso. Gosta de conquistar o impossível e de controlar as relações. Gosta de surpreender. É generosa e afetiva, mas agressiva e autoritária também.

Pessoa que busca a lealdade e a dedicação pura. Procura pessoas sem preconceitos e suas relações costumam ser com pessoas bem diferentes e mudar várias vezes de parceiros. Casa tarde e destaca-se pelas atitudes tolerantes. É sincera e afetiva, mas muito racional e hipersensível.

Gosta de dividir o prazer com o parceiro e de relações longas . Gosta de pessoas inteligentes e espirituais. Com um humor instável, torna-se difícil de entender. Espiritual e dinâmica, mas muito nervosa também.

Para esta pessoa, é tudo ou nada de uma só vez. Não gosta de esperar e lida de forma muito racional com o amor. Ama e odeia com facilidade. É empreendedora, leal e generosa, mas cínica, pessimista e com alguns complexos.

Descubra as características, as harmonias e afinidades entre as pessoas envolvidas num relacionamento amoroso , assim como os pontos mais positivos e negativos de cada um, com aMuitas vezes vemos problemas entre casais e não conseguimos achar uma razão para isso. A razão pode ser simples: incompatibilidade. Saiba se sua relação vai dar certo com a numerologia do amor e encontre a sua alma gêmea Para saber qual é o seu número pessoal na numerologia do amor, o processo de cálculo é bastante simples. Deve somar todos os dígitos até sobrar apenas um ou então dar o resultado 11 ou 22. Vamos exemplificar para que você entenda o processo: Você nasceu no dia 10/05/1985 Passo nº1: 1+9+8+5 = 23 Passo nº2: 23 + 10 + 05 = 38 Passo nº3: 3 + 8 = 11 Ou seja, você deve pegar seu ano e somar todos os números até chegar a um total de 2 algarismos. Depois pegue esse número e some com o dia e mês em que nasceu. O total deve ser somado até atingir um número de 1 a 9, 11 ou 22. Neste caso, de acordo com a numerologia do amor,