Mestre Aleijadinho vai ao Vaticano

Das igrejas de Minas para os olhos do mundo, com origem na arte barroca e no talento de um gênio. O Vaticano vai sediar entre o próximo dia 17 e 13 de fevereiro uma exposição inédita com obras do mestre Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho (1738-1814), dentro das comemorações do bicentenário das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. No complexo dos Museus Vaticanos, integrado ao percurso de visitação que conduz à Capela Sistina, estarão três imagens, do século 18, pertencentes a templos vinculados às arquidioceses de Belo Horizonte e Mariana: Sant’Ana Mestra, da Capela de Sant’Ana, da comunidade Chapada, de Ouro Preto, São Joaquim, da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Raposos, eSão Manuel, do acervo da Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Caeté.

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As três obras de Aleijadinho saem do Brasil pela primeira vez com destino aos Museus Vaticanos. Na exposição, estarão também fotografias de Marcel Gautherot feitas em Congonhas, cedidas pelo Instituto Moreira Salles, vídeos que registram o restauro das esculturas, em 2021, e a festa em honra a Sant’Ana Mestra. Além de celebrar os 200 anos das relações diplomáticas entre Brasil e a Santa Sé, a mostra marca os 50 anos da Fiat no Brasil e duas décadas da Casa Fiat de Cultura. Neste mês, os brasileiros reverenciam a memória do escultor, entalhador, marceneiro e perito (na época, chamado “louvado”) natural de Ouro Preto, no Dia do Aleijadinho e do Barroco Mineiro (18 de novembro).



Para o arcebispo metropolitano de BH, dom Walmor Oliveira de Azevedo, aexposição dedicada a Aleijadinho expressa a admiração da comunidade internacional diante das belezas e singularidades da arte sacra de Minas. "Essa admiração é patrimônio da fé cristã católica que inspira também desenvolvimento econômico sustentável e integral, sem sacrifícios à natureza, por meio do turismo religioso. O povo mineiro e, especialmente, seus representantes nas instâncias do poder, possam valorizar sempre mais essa herança que se vincula à história de Minas Gerais.”



LEGADO BRASILEIRO

Segundo o curador da exposição, Alex Calheiros, apresentar a obra de Aleijadinho nos Museus Vaticanos significa reconhecer um dos grandes criadores da arte sacra e, ao mesmo tempo, dar visibilidade a um artista que ocupa espaço singular na compreensão que o Brasil construiu de si mesmo. “A obra dele se tornou referência fundamental para pensarmos nossa formação cultural, a potência inventiva de seus artistas e as contradições de uma sociedade marcada pela colonização e pela escravidão. Assim, a mostra oferece a oportunidade de reconhecermos, na força expressiva de suas imagens, tanto a dimensão universal da experiência religiosa quanto as questões históricas que continuam a interpelar o país.”



Já o embaixador do Brasil na Santa Sé, Everton Vieira Vargas, ressalta que Aleijadinho, considerado um dos principais nomes do Barroco e do Rococó no Brasil, chega ao Vaticano “como legado brasileiro vivo, preservado por muitas mãos e aberto ao diálogo com o mundo”. Atuando principalmente em Minas, o artista deixou seu talento impresso em igrejas, esculturas e conjuntos arquitetônicos. Entre suas criações mais conhecidas se encontram o conjunto de 12 profetas em pedra-sabão e as cenas da Paixão de Cristo, no Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, na Região Central do estado, reconhecido como Patrimônio Cultural Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

A mostra que parte agora para o Vaticano marca também os 50 anos da Fiat no Brasil e duas décadas da casa de cultura que leva o nome da indústria automobilística em BH Leo Lara/Casa Fiat de Cultura/Divulgação



ARTE REVELADA

A preservação do acervo a ser exposto no Vaticano ganhou capítulo importante em 2021, quando a Casa Fiat de Cultura conduziu, em Belo Horizonte, o projeto “Aleijadinho, arte revelada: o legado de um restauro”. Durante cinco meses, as três peças sacras passaram por um processo de pesquisa e restauro que envolveu mais de 500 horas de trabalho e levou a descobertas sobre suas características e intervenções ao longo do tempo. Conduzido pelo Grupo Oficina de Restauro, com acompanhamento técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o projeto foi desenvolvido em um ateliê-vitrine, permitindo que o público acompanhasse o trabalho dos restauradores em tempo real.



O processo de restauro feito pela Casa Fiat de Cultura começou com estudos sobre a iconografia das esculturas, suas características estilísticas e o contexto histórico em que foram produzidas. A curadoria foi do historiador Liszt Vianna Neto, com trabalhos de restauração coordenados por Rosângela Reis Costa junto à equipe da Oficina de Restauro. Antes das intervenções, as peças passaram por exames científicos para avaliar seu estado de conservação e identificar alterações sofridas ao longo do tempo.



Além dos procedimentos de conservação, o restauro trouxe descobertas importantes. Em São Manuel, as análises confirmaram que a pintura encontrada na escultura era original. A peça passou por uma limpeza criteriosa, e fissuras nas junções da madeira foram tratadas para recuperar sua leitura sem apagar as marcas de sua trajetória. Em São Joaquim, fotografias com fluorescência de ultravioleta e infravermelho mostraram que a pintura mais antiga havia sido totalmente removida em algum momento de sua história.



Sant’Ana Mestra, por sua vez, já havia passado por uma restauração na década de 1960 e exigiu cuidados adicionais. Os exames científicos revelaram uma sobrancelha alta e bem delineada, além de detalhes dos olhos e dos cabelos que estavam encobertos por massa. O trabalho permitiu recuperar a leitura desses traços característicos da produção de Aleijadinho. Ao final do projeto, as esculturas retornaram às comunidades responsáveis por sua guarda, acompanhadas de orientações do Iphan para sua conservação.

“Cuidar de uma obra não significa apenas conservar sua materialidade, mas contribuir para que sua história continue sendo conhecida e transmitida. O restauro também é uma forma de despertar no público a consciência sobre o valor desses bens e assumir uma responsabilidade com as gerações futuras”, reflete o presidente da Casa Fiat de Cultura, Massimo Cavallo.



A exposição é uma realização da APPA – Cultura & Patrimônio, Ministério da Cultura e Governo do Brasil, com correalização da Casa Fiat de Cultura, Instituto Guimarães Rosa e Embaixada do Brasil junto à Santa Sé. O projeto conta com patrocínio da Stellantis, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, e apoio do Iphan, Museus Vaticanos, Arquidiocese de Belo Horizonte, Arquidiocese de Mariana e Instituto Moreira Salles. “A mostra simboliza um encontro do Brasil com a Itália, que atravessa séculos e ganha, agora, uma amplitude extraordinária. Levar obras de Aleijadinho aos Museus Vaticanos é valorizar um patrimônio que nasceu do diálogo entre culturas, ganhou identidade própria em Minas e hoje chega à Europa para ser reconhecido e compartilhado com o mundo”, destaca o presidente da APPA Cultura e Patrimônio, Xavier Vieira. Informações:museivaticanitickets.com.

Os tempos da arte

As três esculturas em exibição nos Museus Vaticanos revelam diferentes aspectos da produção de Aleijadinho, especialmente de sua fase madura, marcada pela expressividade das figuras e pela combinação de elementos do Barroco e do Rococó



1) Sant’Ana Mestra

Provavelmente esculpida na passagem do século 18 para o 19, representa a avó de Jesus ensinando as primeiras letras à filha Maria. A composição apresenta o movimento característico do Barroco, perceptível nas vestes e nas linhas que conduzem o olhar, enquanto os detalhes da cadeira e o alongamento da figura apontam para o gosto Rococó. A obra pode ser contemporânea às imagens produzidas pelo artista para o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas.



2) São Joaquim

Também associado à fase madura do escultor, representa o avô de Jesus em idade avançada, com barba e cabelos acinzentados, segurando um cajado. A posição do corpo e a direção do olhar conferem dinamismo à composição, enquanto o alongamento da figura evidencia a aproximação com o Rococó. A devoção ao santo se difundiu em Minas junto à forte presença do culto a Sant’Ana.

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3) São Manuel

Apresenta uma iconografia menos conhecida. De origem oriental e associado à Pérsia, o santo aparece em textos apócrifos, e sua devoção chegou a Minas por influência portuguesa. Na interpretação de Aleijadinho, é representado com marcas de seu martírio: cravos atravessam os ouvidos e as laterais do peito, enquanto o pescoço traz o sinal da decapitação. A figura aparece de pé, com as mãos postas e um resplendor de prata sobre a cabeça, em uma composição vertical relacionada ao Rococó.