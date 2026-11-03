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ACIDENTE DE TRABALHO

MG: homem é resgatado após prender o braço em batedeira

Técnico especializado fez a desmontagem do equipamento, possibilitando o encaminhamento da vítima ao hospital; bombeiros e Samu também ajudaram no socorro à vítima

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CS
Cauê Siwek*
CS
Cauê Siwek*
Repórter
03/11/2026 18:14

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Homem de 57 anos fica preso com o braço em batedeira durante trabalho na manhã desta terça-feira na cidade de Formiga
Homem de 57 anos fica preso com o braço em batedeira durante trabalho nesta terça-feira (3/11), em Formiga, na Região Oeste de Minas crédito: Divulgação/CBMMG

Um homem de 57 anos foi socorrido na manhã desta terça-feira (3/11), após sofrer um acidente de trabalho em um estabelecimento comercial na Rua Lassance Cunha, em Formiga, no Oeste de Minas Gerais. A vítima enroscou o braço em uma batedeira planetária de grande porte.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 6h43 para intervir na ocorrência. No local, os militares encontraram a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) já com os primeiros socorros e o suporte médico ao paciente.

Ainda preso, o homem permaneceu consciente, orientado e sob monitoramento dos profissionais de saúde enquanto as equipes planejavam a melhor forma de resgate.

Desmontagem

Por motivos de segurança da vítima, o CBMMG concluiu que a melhor maneira de resolver a situação era desmontar a batedeira.

A empresa responsável pelo equipamento enviou ao local um profissional qualificado. Em conjunto com os bombeiros, o técnico desmontou as peças da máquina, permitindo a liberação segura do braço do homem.

Com o membro liberado, a vítima foi imediatamente levada para a ambulância do Samu, sendo encaminhada em seguida a uma unidade hospitalar da região para receber avaliação e tratamento médico.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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