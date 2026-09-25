Hulk volta a BH para participar de corrida que leva seu nome

Belo Horizonte será palco da primeira edição da Hulk Run, corrida de rua criada pelo atacante Hulk, ex-Atlético. O evento neste domingo (27/9), será realizado na Pampulha e terá provas de 3km, 5km e 10km, além de caminhada e percurso Kids de 1km. O jogador, que atualmente defende o Fluminense, retorna à capital mineira para participar da corrida que leva seu nome.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A prova é a primeira corrida de rua temática idealizada por um jogador de futebol em atividade no Brasil. A proposta é reunir corrida, entretenimento e ações sociais em um evento voltado para diferentes públicos.

As inscrições já foram encerradas após o preenchimento do limite de participantes. Foram disponibilizados quatro valores ao longo dos lotes, que variaram de R$ 115 a R$ 145. Segundo a organização, todo o dinheiro arrecadado com as inscrições será destinado a instituições sociais.

A programação começa cedo. A largada da prova de 10 km está prevista para as 7h20. Também serão realizados os percursos de 5 km e 3 km, além da caminhada e da corrida Kids, com distância de 1 km.

Depois das provas, o público poderá acompanhar apresentações musicais. Os shows de encerramento estão previstos para começar às 10h30, com Panda Cantor e a dupla Bruno & Denner.

A estrutura da Hulk Run inclui ainda ativações, experiências para os participantes e um kit oficial exclusivo. A identidade do evento foi inspirada na trajetória de força, disciplina e superação associada à carreira do atacante.

Retorno à capital mineira

A corrida também marca o retorno de Hulk a Belo Horizonte após a saída do Atlético. O jogador foi anunciado pelo clube em janeiro de 2021 e deixou a equipe em maio de 2026, quando rescindiu o contrato em comum acordo para acertar com o Fluminense.

Em pouco mais de cinco anos no Atlético, Hulk disputou 311 partidas, marcou 140 gols e deu 56 assistências. No período, conquistou oito títulos oficiais e foi um dos protagonistas da fase mais vitoriosa do clube no século XXI. Entre as conquistas estão o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, em 2021; a Supercopa do Brasil, em 2022; e cinco Campeonatos Mineiros consecutivos, de 2021 a 2025. O título brasileiro de 2021 encerrou um jejum de 50 anos do Galo.

Agora no futebol do Rio de Janeiro, o jogador volta à capital mineira para participar de um evento que leva sua marca. A expectativa da organização é que a primeira edição reúna mais de 5 mil atletas, além de familiares e outros participantes na região da Pampulha.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão