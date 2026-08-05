Ex-camelô abre nova megaloja de produtos chineses em shopping popular

Uma trajetória marcada pelo comércio popular ganha um novo capítulo no Centro de Belo Horizonte. A empresária Zenaide Silva de Souza, que começou sua caminhada no setor como camelô nas ruas da capital mineira, inaugura neste sábado (8/8), às 9h, a megaloja Uau China no Shopping Xavantes. Instalado no terceiro andar – juntamente com o estacionamento e a praça de alimentação – em um espaço de 500 metros quadrados (m²), o empreendimento marca uma nova fase de expansão do shopping com foco em preços populares, varejo e atacado.

A história de Zenaide no comércio de rua começou em 1983, quando ela tinha apenas 16 anos. Ao longo de 43 anos dedicados ao empreendedorismo popular em BH, a comerciante vivenciou de perto a transformação do setor: começou vendendo calçados nos passeios e, com a implantação do código de postura municipal, migrou para dentro do shopping popular.

Nos corredores do Xavantes, construiu sua jornada passando pelo setor de vestuário e, mais recentemente, pela criação de uma loja focada em pacotes surpresa – projeto que começou no segundo piso, expandiu para o primeiro e abriu caminho para este novo momento.

Agora, ao unir quatro décadas de experiência comercial à força dos produtos de inspiração chinesa, a empresária dá seu maior passo.

A loja reúne por enquanto 48 mil produtos cadastrados, mas a expectativa é que esse número ultrapasse os 50 mil. A oferta abrange utilidades domésticas, decoração, organização, eletroportáteis, malas, brinquedos, eletrônicos e itens de cuidados pessoais.

"Pegamos a ideia do comércio dos chineses e trouxemos um produto diferencial. Queremos que a dona de casa venha procurar nossos produtos, pensados com muito carinho e segurança", destaca a proprietária, que projeta um faturamento de R$ 200 mil no primeiro mês.

Pensada para atender desde jovens até o público sênior, a estrutura conta com um modelo híbrido de vendas: o cliente no varejo compartilha o espaço com lojistas e revendedores, que podem comprar no atacado a partir de duas peças iguais.

A operação estende o alcance para além de Belo Horizonte com vendas de envio para todo o Brasil, especialmente para o interior de Minas Gerais. Além disso, a loja conta com um estúdio próprio no local para transmissões diárias ao vivo, via TikTok Shop, permitindo compras em tempo real já a partir do dia de abertura.

Lições da concorrência

A inauguração da Uau China ocorre em um cenário de forte apelo do público belo-horizontino por lojas de artigos importados a preços populares. Em março deste ano, a abertura do Mundo da China, estabelecimento similar localizado a poucos metros do Xavantes, na Avenida Oiapoque, atraiu multidões e gerou filas de até três horas que dobraram o quarteirão.

O volume de clientes na ocasião foi tão intenso que a loja precisou fechar as portas no primeiro domingo pós-abertura para que as equipes pudessem se reorganizar.

Para evitar que gargalos operacionais e longas esperas se repitam na Uau China, a administração do Shopping Xavantes e a gerência da loja desenharam uma logística especial de atendimento. O planejamento prevê testes completos de sistema no dia anterior à abertura, reforço no número de caixas e mais atendentes no salão – com a própria empresária atuando no apoio direto às compras.

"A ideia é fazer compras rápidas. Não vamos ter esse problema aqui", garante Zenaide.

O administrador do shopping, Leonardo Furman, reforça que o fluxo impedirá que os clientes fiquem expostos ao tempo: "Não vamos deixar o público na fila no sol. Se precisar fazer fila, faremos aqui dentro de forma confortável."

Para completar a experiência, caso haja necessidade de espera, os clientes aguardarão no estacionamento coberto em frente à loja ao som de uma roda de samba. Das 10h às 15h, a programação cultural traz apresentações de Fabinho do Terreiro, Nem da Leste e Gerlúcia, além da presença do Rei Momo.

Na imagem, o dono do Xavantes, Leonardo Furman e a proprietaria da loja Zenaide Silva Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press. Brasil. Belo Horizonte. MG.

Ofertas de inauguração

Para marcar a abertura, a Uau China lança promoções com descontos de até 50% em itens selecionados e distribuição de brindes. Entre as ofertas promocionais preparadas para os primeiros clientes estão:

Capinha de celular: R$ 2,99

Máquina de barbear (Dragão): R$ 8,99

Bolsas, acessórios e fones de ouvido Bluetooth: a partir de R$ 9,99

Copo térmico: R$ 12,99

Fone de ouvido tipo concha: R$ 19,99

Escova modeladora: R$ 35

Panela de pressão: R$ 49,90

Mala de viagem: R$ 110

Após o evento de abertura, a loja manterá a campanha fixa "Todo dia uma promoção", renovando diariamente as ofertas de produtos virais.

A chegada da megaloja faz parte do plano de modernização e ampliação do Shopping Xavantes, que completou 22 anos de fundação. Criado em 2004 por meio de uma parceria público-privada para abrigar ex-camelôs, o espaço conta atualmente com 12.800m² e 300 operações ativas.

"A nova operação integra esse movimento de crescimento, ampliando o mix de lojas e reforçando o posicionamento do Shopping Xavantes como um dos principais centros de compras populares da capital. Trazemos variedade, pronta entrega e condições especiais tanto para o varejo quanto para o atacado", afirma Leonardo Furman. A administração estuda ainda a atração de novas megalojas focadas em produtos virais com previsão de abertura até o Natal.

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Serviço

Evento: Inauguração da loja Uau China

Data: Sábado, 8 de agosto de 2026

Horário de funcionamento da loja no sábado: Das 8h às 18h (início das atividades de inauguração às 9h)

Atrações culturais: Roda de samba com Fabinho do Terreiro, Nem da Leste e Gerlúcia (das 10h às 15h)

Local: Shopping Xavantes – 3º andar

Endereço: Rua Curitiba, 149 – Centro, Belo Horizonte / MG

Modalidade: Vendas no varejo e atacado (a partir de duas peças iguais)

*Estagiágio sob supervisão da subeditora Regina Werneck