Briga em festival envolve dupla sertaneja e termina com vítima no hospital

Um episódio de violência registrado na madrugada do último sábado (25/7), durante a ExpoNaza 2026, em Nazareno (MG), ganhou repercussão após a divulgação de notas oficiais da organização do evento, da prefeitura e da equipe da dupla sertaneja Felipe & Rodrigo. As versões apresentadas, no entanto, foram contestadas por uma das envolvidas, Brenda Resende.



Segundo Brenda, Rainha do Torneio Leiteiro do município, a confusão começou após uma brincadeira do namorado quando voltavam para casa após a festa. Quando passavam pelo ônibus da dupla, o companheiro fez uma brincadeira e tentou chamar a atenção da equipe para pedir uma volta no veículo. Após abrir a porta do ônibus e perguntar se havia alguém no local, ele teria sido repreendido, dando início a discussão.

Ela afirma que ela, o namorado e o irmão foram agredidos por integrantes da equipe de segurança que acompanhava os artistas. Em publicação nas redes sociais, Brenda contestou a versão apresentada pela assessoria da dupla.

"É mentira da assessoria, nós não invadimos o ônibus. É mentira que foram eles que acionaram a polícia, fui eu quem tentou ligar para a PM 3 vezes e eles não atenderam. Tive que pedir um conhecido para me levar até a delegacia de carro para chamar os mesmos... inclusive na hora que eu volto, eu volto na viatura da PM. Foi a minha irmã quem ligou para o SAMU, foi somente o SAMU que deu socorro."

Estado de saúde das vítimas e risco de sequelas

As agressões físicas resultaram em ferimentos graves para os três jovens envolvidos. O irmão de Brenda sofreu traumatismo craniano grave e precisou ser transferido às pressas para o hospital de Barbacena. Ele vai passar por uma cirurgia craniana, correndo risco de ter sequelas permanentes.

Brenda teve a cabeça cortada e sofreu lesões na boca decorrentes de socos. Seu namorado foi ferido nas pernas e nos braços e teve o tímpano perfurado por conta dos golpes aplicados.

A Rainha do Torneio Leitero também desmentiu ter recebido auxílio ou visita da equipe do show. Segundo ela, até agora não deram apoio em nada.

As vítimas denunciam que os agressores agiram com má-fé e abuso de autoridade. Segundo elas, o boletim de ocorrência inicial não foi registrado com todas as informações corretas e necessárias.

Após a confecção do registro inicial os acusados teriam sido liberados. A família relata dificuldade para solicitar a retificação do documento no município devido à falta de policiais disponíveis no momento, e pede ajuda e visibilidade para evitar que o caso fique impune.

Posicionamento da Prefeitura de Nazareno e da ExpoNaza

Em notas oficiais divulgadas pela Prefeitura Municipal de Nazareno e republicadas pela página oficial da ExpoNaza, a administração declarou que o ocorrido não se deu nas dependências diretas ou imediações do Parque de Exposição. Reforçou ainda que a ocorrência os seguranças contratados pelo município para a feira não se envolveram no caso.

A prefeitura afirma acompanhar a situação, colaborar com as investigações policiais e prestar apoio à família da Rainha do Torneio Leiteiro.

Por meio de nota oficial, a assessoria da dupla sertaneja Felipe & Rodrigo informou que os cantores só tomaram conhecimento do fato após chegarem à cidade de Santana do Manhuaçu (MG) e que o ônibus da equipe teria sido invadido por pessoas com aparentes sinais de embriaguez por volta das 3h20, gerando uma discussão com agressões mútuas.

A nota informa que todos os integrantes de sua equipe envolvidos no episódio foram preventivamente afastados até que os fatos sejam totalmente apurados pelas autoridades.

ExpoNaza 2026

Apesar de toda a confusão, a 33ª edição da Exposição Agropecuária de Nazareno não foi interrompida. Entre os dias 23 a 26 de julho o festival contou com diversos artistas e com a 48ª edição do Torneio Leiteiro, do qual Brenda Resende é a rainha.

Antes dos atos de violência, na quinta-feira (23/7), o festival contou com a apresentação de Althair & Alexandre. No dia seguinte, sexta-feira, foi a vez da dupla envolvida na polêmica Felipe & Rodrigo.

O evento continuou normalmente no sábado, com Felipe Souza às 21h e Vinicius Santoz às 23h. Para finalizar a edição de 2026, Alexandre Pires foi a grande atração. O evento contou com a presença do DJ Ronaldo Calixto, presente em todos os dias antes e após os shows.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima