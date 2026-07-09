O que foi a Revolução de 1932? Entenda o feriado de 9 de julho em SP

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O feriado de 9 de julho, celebrado anualmente em todo o estado de São Paulo, relembra o início da Revolução Constitucionalista de 1932. O evento representa um dos maiores conflitos armados da história do Brasil, mobilizando milhares de paulistas contra o governo provisório de Getúlio Vargas, que havia chegado ao poder dois anos antes.

A data, considerada o principal marco cívico paulista, homenageia os combatentes que lutaram por uma nova Constituição para o país e pela autonomia do estado. O movimento se estendeu por quase três meses, mobilizando grande parte da sociedade paulista e deixando um profundo legado político e social.

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O que causou a Revolução de 1932?

A principal causa do levante foi a insatisfação com a centralização de poder de Getúlio Vargas, que assumiu a presidência após a Revolução de 1930 e governava por decretos. Os paulistas, que haviam perdido a hegemonia política com a chegada de Vargas ao poder, exigiam a restituição da autonomia dos estados e o fim do regime autoritário. O estopim para a mobilização armada foi a morte de quatro estudantes — Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo (cujas iniciais formaram a sigla MMDC) — durante um protesto em 23 de maio de 1932.

A nomeação de interventores federais para governar São Paulo, sem consultar as lideranças locais, acirrou ainda mais os ânimos, unindo diferentes grupos sociais em torno da causa constitucionalista.

Como foi o conflito armado?

O movimento armado começou em 9 de julho de 1932 e durou 87 dias. De um lado, estavam os voluntários paulistas, com apoio da força pública do estado. Do outro, as tropas federais, muito mais numerosas e bem equipadas, leais a Getúlio Vargas. Os combates se concentraram nas fronteiras de São Paulo com Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais.

Apesar da intensa mobilização popular, que incluiu a produção de armamentos e a participação de mulheres como enfermeiras e na retaguarda, São Paulo assinou sua rendição em 2 de outubro de 1932. A desproporção de forças e o isolamento político foram decisivos para o resultado. O conflito deixou um saldo estimado entre 600 e 1.000 mortos, segundo as estimativas mais aceitas.

Quais foram as principais consequências?

Convocação da Assembleia Constituinte: em 1933, Vargas convocou as eleições para a Assembleia que elaborou a Constituição de 1934, uma das mais modernas da época.

Consolidação do voto secreto: a Constituição de 1934 incorporou o voto secreto previsto no Código Eleitoral de 1932 e reafirmou o direito de voto das mulheres.

Fortalecimento da identidade paulista: o movimento consolidou um forte sentimento de orgulho e identidade regional no estado de São Paulo.

Criação do feriado estadual: em 1997, o dia 9 de julho foi oficializado como a data cívica mais importante do estado, em homenagem aos que lutaram no conflito de 1932. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.