Feriados locais no Brasil: conheça 7 datas que só valem em alguns estados

A chegada de março traz consigo o feriado da Data Magna de Pernambuco, celebrado no dia 6, que muitas vezes surpreende quem não é do estado. A data, que relembra a Revolução Pernambucana de 1817, é um feriado exclusivamente local e serve como um lembrete de que o calendário brasileiro é mais complexo do que parece. Para além das comemorações nacionais, cada estado possui suas próprias datas cívicas, que refletem momentos históricos e culturais únicos.

Esses feriados estaduais movimentam a economia local, alteram o funcionamento de serviços e, para os mais atentos, podem até se tornar uma oportunidade para uma folga prolongada. Conhecer essas datas é útil tanto para planejar uma viagem quanto para entender melhor a diversidade cultural do país. Muitas dessas comemorações estão ligadas a revoluções, à adesão à independência ou à criação do próprio estado.

Diferentemente dos feriados nacionais, como o Dia da Independência ou o Natal, essas datas são obrigatórias apenas nos territórios específicos. Por isso, é comum que um dia útil em São Paulo seja de descanso no Rio de Janeiro, e vice-versa. Essa particularidade reforça as identidades regionais e celebra marcos que foram decisivos para a formação de cada unidade da federação.

Conheça outros feriados estaduais importantes

Para ajudar você a se programar e a não ser pego de surpresa, listamos sete feriados estaduais que marcam o calendário em diferentes partes do Brasil. Cada um conta um pedaço da história regional.

Revolução Constitucionalista (9 de julho): este é o feriado mais importante do estado de São Paulo. A data homenageia o movimento de 1932, quando os paulistas pegaram em armas para exigir uma nova Constituição do então presidente Getúlio Vargas.

Dia de São Jorge (23 de abril): no Rio de Janeiro, o dia do santo guerreiro é feriado estadual. A data celebra o padroeiro extraoficial do estado, cuja devoção é uma das mais fortes e populares entre os cariocas e fluminenses.

Revolução Farroupilha (20 de setembro): a data máxima do Rio Grande do Sul celebra o início da revolução que durou dez anos e marcou profundamente a identidade gaúcha. O dia é sinônimo de desfiles e celebrações tradicionalistas em todo o estado.

Adesão do Pará à Independência (15 de agosto): enquanto o Brasil comemora a independência em 7 de setembro, o Pará celebra o dia em que, de fato, reconheceu a separação de Portugal e se uniu ao restante do país em 1823.

Elevação do Amazonas à categoria de província (5 de setembro): em todo o estado do Amazonas, a data é feriado para comemorar o dia em que o território foi desmembrado da província do Grão-Pará e ganhou autonomia administrativa, em 1850.

Dia do Piauí (19 de outubro): a data marca o dia da Batalha do Jenipapo, em 1823, considerada um momento decisivo para manter a unidade territorial do Brasil durante as lutas pela independência.

Independência da Bahia (2 de julho): para os baianos, esta é a verdadeira data da independência do Brasil. O feriado celebra a expulsão definitiva das tropas portuguesas de Salvador em 1823, consolidando a vitória brasileira.

