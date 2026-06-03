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Festival São João dos Queijos tem programação especial e shows de Paula Fernandes e Paulo Ricardo

Evento gratuito celebra a tradição queijeira com gastronomia, cultura e música; veja a programação completa e o que fazer nos três dias de festa

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03/06/2026 10:00 - atualizado em 03/06/2026 11:55

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Festival São João dos Queijos tem programação especial e shows de Paula Fernandes e Paulo Ricardo
Queijo artesanal mineiro em destaque, celebrando a tradição e o sabor que marcam o Festival São João dos Queijos em São João del-Rei. crédito: Julia Resende

São João del-Rei realiza a 2ª edição do Festival São João dos Queijos entre os dias 5 e 7 de junho. O evento gratuito, que acontece no Largo do São Francisco, reúne gastronomia, música e cultura para celebrar a história do queijo na região.

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A organização é da Secretaria de Agropecuária, da Secretaria de Cultura e Turismo e da Prefeitura de São João del-Rei. A festa resgata o orgulho da identidade rural e histórica da cidade, que fica no coração de uma das regiões mais tradicionais na produção de queijo artesanal em Minas Gerais.

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Desde o século XVIII, os saberes do campo passados de geração em geração moldaram um modo de vida em que o queijo se tornou um patrimônio imaterial. O festival busca celebrar o protagonismo desses produtores.

A programação inclui exposição de queijos artesanais, culinária regional, palestras, oficinas, cortejos, degustações e a Feira da Mineiridade, que promete agitar a área gastronômica. A feira valoriza os sabores da cultura mineira com a exposição e comercialização de produtos locais.

Atrações musicais

Nos três dias de evento, o público poderá acompanhar uma agenda cultural gratuita e diversificada. As atrações musicais acontecem no Largo de São Francisco e começam no dia 5 de junho, com a apresentação de artistas locais e do cantor Paulo Ricardo.

No sábado, dia 6 de junho, é a vez da cantora Paula Fernandes agitar o palco. Para encerrar a programação musical, Saulo Laranjeira se apresenta no domingo, 7 de junho.

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A programação completa pode ser conferida nos canais oficiais da Prefeitura de São João del-Rei.

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