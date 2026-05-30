Mulher picada por cobra é resgatada de helicóptero na Serra do Cipó
Vítima de 39 anos foi atacada por uma cobra enquanto percorria em grupo uma trilha
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Uma mulher de 39 anos foi resgatada de helicóptero após ser picada por uma cobra, possivelmente da espécie jararaca, enquanto fazia uma trilha na Serra do Cipó, em Santana do Riacho (MG), na Grande BH, na tarde deste sábado (30/5). O ataque ocorreu no Vale do Travessão, uma das áreas mais conhecidas do parque.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima estava acompanhada de outras pessoas quando foi atacada pelo animal peçonhento durante o percurso. Os integrantes do grupo acionaram o socorro e realizaram os primeiros atendimentos, incluindo a lavagem do local da picada.
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Quando os bombeiros chegaram, a mulher estava consciente e com quadro estável. A mordida ocorreu na região abaixo do joelho.
Para agilizar o atendimento em uma área de difícil acesso, a aeronave Arcanjo 14 foi mobilizada para o resgate. Após ser localizada e avaliada pela equipe, a vítima foi embarcada no helicóptero e encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, referência no atendimento a acidentes com animais peçonhentos.
Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde da paciente.
O que fazer ao encontrar uma cobra
O mais importante é manter a calma e seguir um protocolo simples de segurança para evitar um acidente:
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Não se aproxime: mantenha uma distância segura de, no mínimo, dois metros. Afaste-se lentamente, sem movimentos bruscos.
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Isole a área: afaste crianças e animais domésticos do local para evitar que cheguem perto.
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Não tente capturar ou matar: além de ser crime ambiental, a tentativa de captura é o momento de maior risco de acidentes.
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Ligue para as autoridades: acione o Corpo de Bombeiros (193) ou a Polícia Militar Ambiental. Eles possuem equipes treinadas para realizar o resgate seguro do animal.