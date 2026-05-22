Mecânico é prensado por carro em oficina na Grande BH
Vítima foi socorrida consciente pelo Samu após acidente no bairro Jardim Industrial
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Um mecânico, de 35 anos, ficou ferido após ser prensado por um carro nesta sexta-feira (22/5). O acidente ocorreu enquanto realizava a manutenção do veículo em uma oficina mecânica no bairro Jardim Industrial, em Contagem (MG), na Grande BH.
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Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro caiu sobre o trabalhador enquanto realizava um serviço nele. Populares que estavam no local conseguiram retirar o veículo de cima da vítima antes da chegada do resgate. O homem teria sido encontrado inconsciente inicialmente.
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Quando os bombeiros chegaram à oficina, a vítima já não estava mais debaixo do automóvel. O atendimento passou a ser realizado pela Unidade de Suporte Avançado (USA 04) do Samu.
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Ainda conforme os socorristas, o mecânico já estava consciente no momento do atendimento médico, mas se queixava de fortes dores no tórax. O estado de saúde dele não foi divulgado.