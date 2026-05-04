Assine
overlay
Início Gerais
NOSSA HISTÓRIA, NOSSO PATRIMÔNIO

TJMG lança documentário sobre a história dos irmão Naves

Considerado um dos maiores erros judiciários no país, caso dos irmãos Sebastião e Joaquim Naves ganha também série de reportagens, com lançamento hoje em BH

Publicidade
Carregando...
Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
04/05/2026 02:00

compartilhe

SIGA
×
OS IRMÃOS Joaquim Naves Rosa e Sebastião José Naves viviam em Araguari, no Triângulo Mineiro, ONDE FORAM ACUSADOS DO DESAPARECIMENTO DO PRIMO
OS IRMÃOS Joaquim Naves Rosa e Sebastião José Naves viviam em Araguari, no Triângulo Mineiro, ONDE FORAM ACUSADOS DO DESAPARECIMENTO DO PRIMO crédito: ARQUIVO EM

No próximo ano, serão lembradas nove décadas de um caso que entrou para a história do direito penal brasileiro como um dos maiores erros judiciários no país. No alvo, Sebastião José Naves e Joaquim Naves Rosa, irmãos que viviam em Araguari, no Triângulo Mineiro, onde trabalhavam com o comércio de cereais. Na madrugada de 29 de novembro de 1937, o primo dos dois, Benedito Pereira Caetano, desaparece, tendo com ele 90 contos de réis, valor, na época, considerado uma fortuna. Quando comunicam à delegacia de polícia o sumiço do parente, Sebastião e Joaquim se tornam suspeitos de latrocínio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Muitos já ouviram falar sobre a história que ganhou o noticiário e chegou ao cinema (1967) como “O caso dos irmãos Naves”. Para quem desconhece o dramático episódio, começa hoje uma excelente oportunidade. Na Sala Humberto Mauro (Palácio das Artes), em BH, será lançado (para convidados) o documentário “Sob o peso da tortura, o caso dos irmãos Naves”. Trata-se de uma produção do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), por meio da sua diretoria de comunicação.

Leia Mais

Também nesta segunda-feira (4/5), às 18h, será publicada no Portal TJMG (tjmg.jus.br) uma série de sete reportagens sobre o rumoroso caso. No dia 12, às 17h, o documentário será exibido em sessão aberta ao público, no auditório do Órgão Especial do TJMG (Avenida Afonso Pena, 4.001, Serra), na capital.


Já em Araguari, o lançamento ocorrerá na quarta-feira (6/5), no Cine Teatro Rex, também para convidados. Para a produção, foram entrevistados historiadores, magistrados, descendentes de alguns dos principais personagens do caso e pessoas da sociedade de Araguari. As filmagens ocorreram na cidade do Triangulo Mineiro e em BH.


CRIME E CASTIGOS

Vamos agora aos fatos. No mês em que Benedito desaparece, começa o Estado Novo (1937-1945, fase ditatorial da Era Vargas). Um delegado militar, o tenente Francisco Vieira dos Santos, assume o caso. Acreditando que os irmãos Naves são culpados, inicia sessões de torturas até que Sebastião e Joaquim confessam o crime. Submetidos a um primeiro júri, os réus são absolvidos pelo Conselho de Sentença de Araguari. Em grau de recurso, o julgamento é anulado; em um segundo júri, são novamente absolvidos.

Ao julgar o recurso do Ministério Público, o Tribunal de Apelação decide cassar a decisão do Conselho de Sentença do segundo júri e condenar Joaquim e Sebastião a 25 anos e seis meses de prisão. A partir de um pedido de revisão criminal, os irmãos conseguem reduzir a pena para 16 anos e seis meses. Após cerca de oito anos e meio em regime fechado, entram em liberdade condicional.

Quinze anos depois, em 1952, o caso passa por uma reviravolta. A história dos irmãos será então considerada um dos maiores erros do Judiciário brasileiro. No ano seguinte, o TJMG reconhece a inocência dos irmãos e eles são absolvidos.

Em nota, o TJMG ressalta que, ao revisitar e documentar o caso, reconhece o erro judicial que vitimou Sebastião e Joaquim, no passado, e busca contribuir para que o caso não caia no esquecimento. “E permaneça como um alerta constante da necessidade de se garantir que situações como as que vitimaram Sebastião José Naves e Joaquim Naves Rosa não se repitam.”

NÃO CAIA NA CONVERSA...

Já falamos aqui sobre pessoas que, agindo de má fé, procuram igrejas, mosteiros, capelas e outros espaços sagrados oferecendo serviço de restauração. Cuidado com o golpe: estão interessados mesmo em roubar o acervo. O caso mais recente ocorreu na Região Centro-Oeste. Após um mês de investigação sobre furtos em igrejas de Campo Belo e Cristais, a Polícia Civil de Minas Gerais resgatou diversos bens, incluindo imagens e objetos litúrgicos. Durante as apurações, também foi identificado o suspeito dos crimes – um homem de 37 anos que se apresentava como restaurador de peças sacras. Os furtos foram registrados em 23 de março e 20 de abril.


...DO FALSO RESTAURADOR

Nos levantamentos da delegacia em Campo Belo, os policiais civis localizaram, na residência do investigado, imagens do Cristo crucificado e do Menino Jesus, além de um crucifixo, partes integrantes de outra imagem religiosa, como mãos destacadas e ornamentos litúrgicos, a exemplo de resplendor e mitra episcopal. À frente das investigações, o delegado Yago Machado Arruda disse que o suspeito agia mediante abuso de confiança: ele se apresentava como restaurador de imagens, o que lhe permitia acessar o interior das igrejas. “Aproveitando-se de momentos em que ficava sozinho nos locais, subtraía os objetos e os ocultava, deixando o ambiente sem levantar suspeitas imediatas”. Todo cuidado é pouco, gente”


PAREDE DA MEMÓRIA

Maio é o mês de Maria, e lembramos aqui o desaparecimento da imagem da padroeira da Igreja Nossa Senhora do Amparo, em Brejo do Amparo, em Januária. Em madeira e com 1,20m de altura e pesando 35 quilos, a peça sumiu em 23 de setembro de 1987. Conforme dados do MPMG, a imagem de Nossa Senhora do Amparo tem coroa, cabelos longos e escuros, rosto e olhos direcionados para a esquerda. Também com uma coroa, o Menino Jesus tem o rosto e os olhos direcionados para a frente e braços flexionados à frente, vestindo uma túnica em tonalidade clara. Sobre a escultura, na época do furto, era possível observar rachadura próxima ao pescoço da imagem de Nossa Senhora. A devoção a Nossa Senhora do Amparo relembra o momento em que Jesus, pregado na cruz, confia a Santa Maria como “mãe da humanidade”, para que “ampare a todos”.


ARQUITETURA

Será lançado no sábado (9/5), das 11h às 14h, em Belo Horizonte, a trilogia “O fazer arquitetural – teoria da prática”, do arquiteto Flávio Carsalade, professor titular da Escola de Arquitetura da UFMG com pós-doutorado na Universidade de Florença, na Itália. Segundo o autor, o primeiro volume fundamenta os demais, desdobrados nos eixos de ensino e de intervenção na pré-existência: “Juntos, os três volumes são o resultado coerente de uma vida dedicada ao projeto, ao ensino de projeto e ao projeto de intervenção em bens culturais”. O lançamento será na Escola de Arquitetura da UFMG, que fica na Rua Paraíba, 697, no Bairro Funcionários, na Região Centro-Sul da capital.


RESTAURAÇÃO

Considerada uma das igrejas mais antigas de Minas, a Matriz Nossa Senhora da Conceição, em Matias Cardoso, teve concluída a primeira fase das obras de restauro. Na quarta-feira (29/4), houve bênção para celebrar a entrega à comunidade, já que o templo construído entre 1670 e 1673 ficou interditado devido a problemas na infraestrutura, deficiências na cobertura e outros que punham em risco a segurança dos fiéis. Os recursos para a intervenção foram destinados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), via Plataforma Semente. Estiveram presentes o procurador-geral de Justiça, Paulo de Tarso Morais Filho, e o diretor-presidente do Joaquim Artes e Ofícios (responsável pela restauração), José Theobaldo Junior.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


PRÊMIO

As inscrições para o 39º Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade foram prorrogadas pelo Iphan até o próximo domingo (10/5) e podem ser realizadas no site premiorodrigo.iphan.gov.br. Neste ano, a temática é Patrimônio criativo: inclusão produtiva, trabalho e renda”, com foco em valorização de ofícios, qualificação para atividades criativas, comercialização e remuneração justas e inserção profissional da juventude. Serão contempladas 18 ações exemplares para a preservação e promoção do patrimônio cultural brasileiro realizadas entre 2023 e 2025. O prêmio é de R$ 40 mil para cada um dos vencedores, como estímulo e forma de reconhecimento ao trabalho desempenhado.

Tópicos relacionados:

colunista documentario gustavo-werneck irmaos-naves justica tribunal-de-justica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay