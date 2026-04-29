Festival do Ora-pro-nóbis une shows inéditos, sabor e acessibilidade

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A 28ª edição do Festival do Ora-pro-nóbis de Sabará acontece entre os dias 1º e 3 de maio de 2026, no histórico bairro Pompéu. Com entrada gratuita, o evento espera atrair 20 mil pessoas, superando a marca de 16 mil visitantes registrada em 2025.

O festival celebra a chamada "culinária de quintal", baseada em receitas transmitidas por gerações. O ora-pro-nóbis é o ingrediente principal, presente em pratos clássicos e em novas criações que participam do tradicional Concurso Gastronômico.

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Programação musical

O evento aposta em uma programação eclética com bandas que se apresentam pela primeira vez no festival. As atrações incluem a Orquestra Mineira de Brega, o rock nacional do 80 Futebol Clube, o samba e choro do Grupo Teresa e o forró de Fabinho do Acordeon.

A agenda de shows começa na sexta-feira (1º), às 14h, com Zé Márcio, seguido por Eulan & Alexandre às 17h30 e pela Orquestra Mineira de Brega às 20h. No sábado (2), o Grupo Teresa se apresenta às 14h30, Cantarolê às 17h e a banda 80 Futebol Clube às 20h.

Para encerrar, no domingo (3), a programação conta com Caio Santos & Banda às 14h e Fabinho do Acordeon às 17h.

Acessibilidade e lazer familiar

O festival reforça o compromisso com a inclusão por meio de diversas iniciativas. Toda a programação artística terá intérprete de Libras e locução acessível para garantir a participação de todos.

A estrutura oferece o Espaço da Acessibilidade, que conta com monitores preparados para o atendimento a autistas. O local também dispõe de uma área de descanso para idosos e um fraldário para o conforto das famílias. As crianças têm diversão garantida no Espaço Kids.

Além da gastronomia e dos shows, os visitantes podem explorar o bairro Pompéu e conhecer a centenária Igreja de Santo Antônio do Pompéu, um dos patrimônios históricos de Sabará.

Serviço:

28º Festival do Ora-pro-nóbis de Sabará

Local: Rua José Antônio da Silva, Bairro Pompéu – Sabará

Data: 1, 2 e 3 de maio de 2026

Horários: Sexta e sábado, das 10h às 22h; Domingo, das 10h às 19h

Entrada: gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.