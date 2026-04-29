Festival do Ora-pro-nóbis une shows inéditos, sabor e acessibilidade
Com entrada gratuita, evento em Sabará celebra a culinária de quintal e aposta em line-up diverso e infraestrutura inclusiva para toda a família
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A 28ª edição do Festival do Ora-pro-nóbis de Sabará acontece entre os dias 1º e 3 de maio de 2026, no histórico bairro Pompéu. Com entrada gratuita, o evento espera atrair 20 mil pessoas, superando a marca de 16 mil visitantes registrada em 2025.
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O festival celebra a chamada "culinária de quintal", baseada em receitas transmitidas por gerações. O ora-pro-nóbis é o ingrediente principal, presente em pratos clássicos e em novas criações que participam do tradicional Concurso Gastronômico.
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Programação musical
O evento aposta em uma programação eclética com bandas que se apresentam pela primeira vez no festival. As atrações incluem a Orquestra Mineira de Brega, o rock nacional do 80 Futebol Clube, o samba e choro do Grupo Teresa e o forró de Fabinho do Acordeon.
A agenda de shows começa na sexta-feira (1º), às 14h, com Zé Márcio, seguido por Eulan & Alexandre às 17h30 e pela Orquestra Mineira de Brega às 20h. No sábado (2), o Grupo Teresa se apresenta às 14h30, Cantarolê às 17h e a banda 80 Futebol Clube às 20h.
Para encerrar, no domingo (3), a programação conta com Caio Santos & Banda às 14h e Fabinho do Acordeon às 17h.
Acessibilidade e lazer familiar
O festival reforça o compromisso com a inclusão por meio de diversas iniciativas. Toda a programação artística terá intérprete de Libras e locução acessível para garantir a participação de todos.
A estrutura oferece o Espaço da Acessibilidade, que conta com monitores preparados para o atendimento a autistas. O local também dispõe de uma área de descanso para idosos e um fraldário para o conforto das famílias. As crianças têm diversão garantida no Espaço Kids.
Além da gastronomia e dos shows, os visitantes podem explorar o bairro Pompéu e conhecer a centenária Igreja de Santo Antônio do Pompéu, um dos patrimônios históricos de Sabará.
Serviço:
28º Festival do Ora-pro-nóbis de Sabará
Local: Rua José Antônio da Silva, Bairro Pompéu – Sabará
Data: 1, 2 e 3 de maio de 2026
Horários: Sexta e sábado, das 10h às 22h; Domingo, das 10h às 19h
Entrada: gratuita, sem necessidade de retirada de ingressos
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.