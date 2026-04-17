Como se preparar para o Feirão da Caixa e financiar a casa própria

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

O Feirão da Caixa é um dos eventos mais aguardados por quem sonha com a casa própria. Para garantir as melhores condições de financiamento e a aprovação do crédito, a preparação deve começar com antecedência. Organizar as finanças previamente é o passo fundamental.

Vale ressaltar que as datas oficiais do próximo Feirão da Caixa ainda não foram divulgadas pela instituição. Tradicionalmente, o evento ocorre entre maio e agosto em diversas capitais brasileiras, com edições que podem acontecer em formato presencial ou digital.

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Um bom planejamento aumenta as chances de conseguir taxas de juros mais baixas e um valor de financiamento adequado ao imóvel desejado. O processo envolve mais do que apenas juntar dinheiro para a entrada. Manter um bom histórico de crédito e ter toda a documentação em ordem são etapas que demandam tempo e disciplina.

Por isso, iniciar a organização com antecedência coloca o comprador em uma posição de vantagem. Isso permite corrigir eventuais pendências no CPF, negociar dívidas e construir uma reserva financeira sólida, que será crucial não apenas para a entrada, mas também para os custos de cartório e impostos.

Passo a passo para a aprovação do financiamento

Para quem deseja se preparar para o Feirão da Caixa, seguir um roteiro prático pode fazer toda a diferença. Adotar algumas medidas simples desde já pode ser o caminho para garantir a chave do novo imóvel sem imprevistos ou frustrações durante a negociação.

Organize o orçamento familiar: anote todas as receitas e despesas para entender para onde o dinheiro está indo. Identifique gastos que podem ser cortados ou reduzidos e direcione essa economia para uma poupança focada no imóvel.

Mantenha o nome limpo: pague todas as contas em dia e, se houver dívidas em aberto, procure os credores para negociá-las. A consulta regular ao CPF em serviços como Serasa e SPC ajuda a monitorar a situação e evitar surpresas.

Poupe para a entrada e custos extras: a maioria dos financiamentos exige um valor de entrada, que geralmente pode variar de 10% a 20% ou mais do valor do imóvel, dependendo do programa habitacional, como o Minha Casa, Minha Vida. Lembre-se também de reservar uma quantia para despesas como o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e o registro em cartório.

Separe os documentos necessários: comece a reunir a documentação básica que será exigida. Os principais itens são RG, CPF, comprovante de residência, certidão de estado civil, comprovantes de renda (como holerites e declaração do Imposto de Renda) e o extrato atualizado do FGTS.

Faça simulações de crédito: utilize os simuladores online da própria Caixa para ter uma ideia do valor que você pode financiar e de quanto seriam as parcelas. Isso ajuda a alinhar as expectativas e a buscar imóveis dentro da sua realidade financeira. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.