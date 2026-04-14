Pampulha: bairros da região podem ficar sem água nesta terça (14/4)

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Moradores dos bairros Bandeirantes e Paquetá, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, devem ficar sem água nesta terça-feira (14/4).

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional poderá interromper o abastecimento de água e a previsão é de que seja normalizado gradativamente no decorrer da noite desta terça.

De acordo com a Copasa, a orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa do abastecimento. A companhia destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

