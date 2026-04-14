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FALTA D'ÁGUA NA CAPITAL

Pampulha: bairros da região podem ficar sem água nesta terça (14/4)

De acordo com a Copasa, manutenção operacional poderá interromper o abastecimento na região até a noite de hoje

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
14/04/2026 13:39

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Torneira de água
Moradores dos bairros Bandeirantes e Paquetá, na Pampulha, podem enfrentar problemas no abastecimento até a noite desta terça (14/4) crédito: Getty Images

Moradores dos bairros Bandeirantes e Paquetá, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, devem ficar sem água nesta terça-feira (14/4).

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Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional poderá interromper o abastecimento de água e a previsão é de que seja normalizado gradativamente no decorrer da noite desta terça.

De acordo com a Copasa, a orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa do abastecimento. A companhia destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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