Pampulha: bairros da região podem ficar sem água nesta terça (14/4)
De acordo com a Copasa, manutenção operacional poderá interromper o abastecimento na região até a noite de hoje
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Moradores dos bairros Bandeirantes e Paquetá, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, devem ficar sem água nesta terça-feira (14/4).
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Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), uma manutenção operacional poderá interromper o abastecimento de água e a previsão é de que seja normalizado gradativamente no decorrer da noite desta terça.
De acordo com a Copasa, a orientação é que os moradores façam uso consciente da água até a normalização completa do abastecimento. A companhia destaca que os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro