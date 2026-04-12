Mais de mil bairros de BH e Grande BH podem ficar sem água; veja até quando
Manutenção da Copasa pode causar intermitência no abastecimento em 16 cidades
compartilheSIGA
A manhã deste domingo (12/4) já começa com alerta para o abastecimento: moradores de Belo Horizonte e de outras cidades da Região Metropolitana podem enfrentar intermitência no fornecimento de água até as 6h desta terça-feira (14/4).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
De acordo com a Copasa, a instabilidade ocorre devido a uma manutenção operacional programada, iniciada às 6h deste domingo, com normalização prevista de forma gradativa ao longo da terça.
Leia Mais
Ao todo, mais de mil bairros podem ser afetados em 16 municípios: Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Contagem, Esmeraldas, Ibirité, Igarapé, Lagoa Santa, Mário Campos, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e Vespasiano.
A companhia destaca que imóveis com caixas d’água podem não ser impactados. A orientação é economizar água até a regularização completa do abastecimento.
Bairros afetados em Belo Horizonte
- Ademar Maldonado
- Alípio de Melo
- Alpes
- Alta Tensão
- Alta Tensão I
- Alto Caiçaras
- Alto das Antenas
- Alto dos Pinheiros
- Álvaro Camargos
- Apolônia
- Araguaia
- Átila de Paiva
- Bandeirantes
- Barão Homem de Melo IV
- Barreiro
- Barreiro de Cima
- Bernadete
- Betânia
- Bonfim
- Bonsucesso
- Brasil Industrial
- Braúnas
- Buritis
- Cabana do Pai Tomás
- Caiçara Adelaide
- Caiçaras
- Calafate
- Califórnia
- Camargos
- Cardoso
- Carlos Prates
- Castanheira
- Castelo
- CDI Jatobá
- Cenáculo
- Céu Azul
- Cinquentenário
- Confisco
- Conjunto Habitacional Vale do Jatobá
- Conjunto São Francisco de Assis
- Conjunto Bonsucesso
- Conjunto Califórnia I
- Conjunto Califórnia II
- Conjunto Jardim Filadélfia
- Conjunto Jatobá
- Conjunto João Paulo II
- Conjunto Lagoa
- Conjunto Minas Caixa
- Conjunto Novo Dom Bosco
- Conjunto Santa Maria
- Conjunto Túnel de Ibirité
- Copacabana
- Coqueiros
- Coração Eucarístico
- Custodinha
- Dandara Trevo
- Das Indústrias I
- Das Indústrias II
- Das Mansões
- Delta
- Diamante
- Distrito Industrial do Jatobá
- Dom Bosco
- Dom Cabral
- Engenho Nogueira
- Ernesto do Nascimento
- Esplendor
- Estoril
- Estrela do Oriente
- Europa
- Flávio Marques Lisboa
- Gameleira
- Garças
- Glória
- Goiânia
- Guaratá
- Gutierrez
- Havaí
- Imbaúbas
- Inconfidência
- Independência
- Itaipu
- Itatiaia
- Jardim Alvorada
- Jardim América
- Jardim das Rosas
- Jardim do Vale
- Jardim dos Comerciários
- Jardim Leblon
- Jardim Liberdade
- Jardim Montanhês
- Jardim São José
- Jardinópolis
- Jatobá
- João Pinheiro
- Leonina
- Liberdade
- Lindeia
- Lorena
- Luxemburgo
- Madre Gertrudes
- Manacás
- Mangueiras
- Mantiqueira
- Marajó
- Maravilha
- Marieta II
- Marilândia
- Milionários
- Minas Brasil
- Minas Caixa
- Miramar
- Monsenhor Messias
- Nova Cachoeirinha
- Nova Cintra
- Nova Gameleira
- Nova Granada
- Nova Pampulha
- Nova Suíça
- Nova York
- Novo das Indústrias
- Novo Glória
- Novo Ouro Preto
- Novo Santa Cecília
- Novo Tirol
- Oeste
- Olaria
- Ouro Preto
- Padre Eustáquio
- Palmeiras
- Pantanal
- Paquetá
- Parque São José
- Patrocínio
- Pedra Branca
- Petrópolis
- Pindorama
- Pongelupe
- Resplendor
- Salgado Filho
- Santa Cecília
- Santa Helena
- Santa Lúcia
- Santa Margarida
- Santa Maria
- Santa Mônica
- Santa Rita
- Santa Sofia
- Santa Terezinha
- São Bento
- São João
- São Judas Tadeu
- São Salvador
- Serra do Curral
- Serra Verde
- Serrano
- Solar do Barreiro
- Sport Club
- Teixeira Dias
- Tiradentes
- Tirol
- Tirol (BA)
- Trevo
- Urca
- Urucuia
- Vale do Jatobá
- Venda Nova
- Ventosa
- Vila Alto dos Pinheiros
- Vila Antena Montanhês
- Vila Átila de Paiva
- Vila Batik
- Vila Califórnia
- Vila Castanheira
- Vila Cemig
- Vila Copasa
- Vila Coqueiral
- Vila Corumbiara
- Vila da Amizade
- Vila das Oliveiras
- Vila dos Anjos
- Vila Engenho Nogueira
- Vila Esperança
- Vila Formosa
- Vila Havaí
- Vila Jardim Alvorada
- Vila Jardim Montanhês
- Vila Jardim São José
- Vila Madre Gertrudes I
- Vila Madre Gertrudes II
- Vila Madre Gertrudes III
- Vila Madre Gertrudes V
- Vila Mangueiras
- Vila Marieta
- Vila Nova dos Milionários
- Vila Nova Gameleira I
- Vila Nova Gameleira II
- Vila Nova Gameleira III
- Vila Nova Paraíso
- Vila Oeste
- Vila Pinho
- Vila Piratininga
- Vila PUC
- Vila Tirol
- Vila Trinta e Um de Março
- Vila Ventosa
- Vila Virgínia
- Vila Vista Alegre
- Vista Alegre
- Washington Pires
Bairros afetados em Betim
- Alvorada
- Amarante
- Amazonas
- Bandeirinhas
- Campos Elíseos
- Capelinha
- Casa Amarela
- Charneca
- Citrolândia
- Colônia Santa Isabel
- Conjunto Habitacional José Gomes de Castro
- Conjunto Residencial Dicalino Cândido da Fonseca
- Cruzeiro
- Distrito Industrial Barreiro Cima Norte
- Distrito Industrial Jardim Piemonte/Norte
- Distrito Industrial Jardim Piemonte/Sul
- Distrito Industrial Bandeirinhas
- Distrito Industrial Paulo Camilo Sul
- Dom Bosco
- Estância do Sereno
- Estâncias do Sereno
- Fazenda Serrinha
- Guanabara
- Imbiruçu
- Jardim da Cidade
- Jardim das Alterosas – 1ª Seção
- Jardim Nazareno
- Jardim Teresópolis
- Kennedy
- Laranjeiras
- Nova Baden
- Novo Amazonas
- Paquetá
- Parque das Acácias
- Parque Ipiranga
- Parque Jardim Teresópolis
- Paulo Camilo
- Petrovale
- Presidente Kennedy
- Quintas da Bandeirinha
- Renascer
- Riacho III – Jardim Pampulha
- Santa Cruz
- Santo Antônio
- São Caetano
- São Cristóvão
- São Jorge
- São Marcos
- São Miguel
- São Salvador
- Vila Boa Esperança
- Vila Cristina
- Vila Inconfidência
- Vila São Caetano
- Vila Universal
- Vila Verde
Bairros afetados em Brumadinho
- Inhotim
- Conceição de Itagua
- Retiro do Brumado
Bairros afetados em Contagem
- Água Branca
- Alvorada
- Amazonas – 1ª Seção
- Antônio Cambraia
- Arpoador
- Arvoredo
- Arvoredo – 2ª Seção
- Balneário da Ressaca
- Bandeirantes
- Beatriz
- Bela Vista
- Bernardo Monteiro
- Bitácula ou 40 Alqueires
- Bom Jesus
- Braúnas
- Campina Verde
- Cândida Ferreira
- Centro
- Centro Industrial Francisco Firmo de Matos
- Chácara Boa Vista
- Chácara Novo Horizonte
- Chácaras Campestre
- Chácaras Campo do Meio
- Chácaras Cotia
- Chácaras Planalto
- Chácaras Reunidas Santa Terezinha
- Cidade Industrial
- Cidade Jardim Eldorado
- Cincoão
- Colorado
- Conjunto Habitacional Água Branca
- Conjunto Habitacional Carajás
- Conjunto Habitacional Confisco
- Conjunto Habitacional Costa e Silva
- Conjunto Habitacional Jardim Califórnia
- Conjunto Habitacional Monte Castelo
- Conjunto Habitacional Nova Pampulha
- Conjunto Habitacional Riacho III
- Conjunto Habitacional Oitis
- Conjunto Parque das Mangueiras
- Conjunto Perobas
- Conquista Veredas
- Coqueiros
- Da Glória
- Darcy Vargas
- Distrito Industrial Dr. Hélio P. Guimarães
- Distrito Industrial Riacho das Pedras
- Do Cabral
- Do Comércio
- Dos Caiapós
- Dos Funcionários
- Eldoradinho
- Empresarial do Mandu
- Estrela Dalva
- Fazenda da Tapera
- Feijão Miúdo
- Flamengo
- Floricultura Lempp
- Fonte Grande
- Fonte Grande – 4ª Seção
- Granja Lempp
- Guanabara
- Inconfidentes
- Industrial – 1ª e 2ª Seção
- Industrial – 3ª Seção
- Industrial Itaú
- Industrial Santa Rita
- JK
- Jardim Balneário
- Jardim das Oliveiras
- Jardim do Lago
- Jardim dos Bandeirantes
- Jardim Emaús
- Jardim Industrial
- Jardim Laguna
- Jardim Marrocos
- Jardim Pérola
- Jardim Riacho das Pedras
- José Ferreira Camargos
- Kennedy
- Liberdade I
- Liberdade II
- Linda Vista
- Lua Nova da Pampulha
- Maria da Conceição
- Milanez
- Morada Nova
- Nacional
- Nacional – 2ª Seção
- Novo Boa Vista
- Novo Eldorado
- Novo Recanto
- Oitis
- Parque Ayrton Senna
- Parque BH Industrial
- Parque dos Turistas
- Parque Durval de Barros
- Parque Maracanã
- Parque Novo Progresso
- Parque Recreio
- Parque Riacho das Pedras
- Parque São João
- Parque Xangrilá
- Parque Xangrilá – 2ª Seção
- Parque Xangrilá – 3ª Seção
- Pedra Azul
- Pedra Azul – 2ª Seção
- Pôr do Sol
- Portal do Sol
- Recanto da Pampulha
- Residencial Vale das Orquídeas
- Riacho das Pedras
- Santa Cruz Industrial
- Santa Maria
- Santa Terezinha
- São Gotardo
- São Joaquim
- São Joaquim – 2ª Seção
- São Joaquim – 3ª Seção
- São Pedro
- São Sebastião
- Senhora da Conceição
- Serrano
- Tijuco
- Três Barras
- Vale das Amendoeiras
- Vale das Perobas
- Vera Cruz
- Vila Boa Vista
- Vila Francisco Mariano
- Vila Itália
- Vila Líder
- Vila Paris
- Vila Parque Industrial
- Vila Pernambucana
- Vila Presidente Vargas
- Vila Riachinho
- Vila Ruy Barbosa
- Vila Santa Edwiges
- Vila Santa Luzia
- Vila Santo Antônio
- Vila São Mateus
- Vila São Paulo
- Vila Vitória
Bairros afetados em Esmeraldas
- Alexandria
- Condomínio Nossa Fazenda
- Ecovilla Tijuco
- Quintas São José
- Santa Cecília
- São Francisco de Assis
- São Pedro
Bairros afetados em Ibirité
- Águia Dourada
Aparecida
Bela Vista
Bela Vista – 3ª Seção
Boa Vista
Bosque de Ibirité
Cascata
Condomínio das Palmeiras
Distrito Industrial de Ibirité
Distrito Industrial Marsil
Durval de Barros
Eldorado
Guanabara
Ideal
Industrial
Itaipu
Jardim das Oliveiras
Jardim das Rosas
Jardim Industrial
Jardim Montreal
José do Prado
Lajinha
Los Angeles
Marilândia
Mirante
Morada da Serra
Ouro Negro
Palmares
Palmares – 4ª Seção
Palmeiras
Parque Elizabeth
Petrolina
Petrovale
Piratininga
Primavera
Recanto da Lagoa
Regina
São Judas Tadeu
Serra Dourada
Sol Nascente
Vila dos Operários
Washington Pires
Bairros afetados em Igarapé
Atenas
Bela Vista
Beverly
Bom Jardim
Campina Verde
Campo Belo
Canarinho
Capão Comprido
Centro
Chácara Três Lagoas
Cidade Clube Residência
Cidade Jardim
Cidade Nova
Condomínio Fazenda Solar
Condomínio Granville
Condomínio Morada da Serra
Condomínio Morada do Sol
Condomínio Vila da Serra
Estância Paraopeba
Fazenda Boa Vista
Fazenda Coqueiro
Fazenda do Rego
Fernão Dias
Gran Royalle
Imperial
Industrial
Ipanema
Itatiaiuçu
Jardim Colonial
Jardim das Roseiras
Jardim Ipiranga
Jequitibá
Juscelino Kubitschek
Lago Azul
Machado
Madre Liliane
Maracanã Industrial
Marechal Rondon
Meriti
Monte Sinai
Nobre
Nossa Senhora Aparecida
Nossa Senhora de Fátima
Nossa Senhora do Carmo
Nova Esperança
Novo Horizonte
Novo Horizonte Norte
Novo Igarapé
Ouro Preto
Ouro Velho
Pacaembu
Padre Eustáquio
Panorama
Panorama Industrial
Pedra Grande
Planalto
Portal do Igarapé
Pousada Del Rey
Progresso
Rancho Três Lagoas
Recanto do Coqueiro
Recanto do Igarapé
Residencial Fazenda Mirante
Residencial Mangabeiras
Residencial Ouro Verde
Resplendor
Santa Ana I
Santa Mônica
Santa Rosa
Santo Antônio
São Francisco
São Mateus
São Miguel
São Sebastião
Sumaré
Três Poderes
União
Vale do Amanhecer
Vale dos Igarapés
Vargem das Piabas
Veterinária
Vila Rica
Vila Senhora de Fátima II
Vista Alegre
Vista da Serra
Vivendas Santa Mônica I
Vivendas Santa Mônica II
Bairros afetados em Lagoa Santa
- Aeronautas
- Alto do Joá
- Alto dos Aeronautas
- Amadeus
- Bela Emília
- Bela Vista
- Bela Vista II
- Brant
- Campinho
- Campo das Azaleias
- Campo dos Grous Coroados
- Campo dos Pelicanos
- Campo Florido
- Campos da Liberdade
- Canto do Riacho
- Cascalheiras
- Centro
- Chácaras do Vinhático
- Comercial Goiabeiras
- Condomínio Estância Caravelas
- Condado de Bougainville
- Condomínio Majestade Sabiá
- Condomínio Manancial
- Condomínio Moradas do Sol
- Condomínio Roseiral
- Conjunto Residencial Bela Vista
- Conjunto Residencial Lagoa Santa
- Conjunto Residencial Ovídio Guerra
- Conjunto Residencial Vila Maria
- Das Acácias
- Distrito Industrial Genesco Ap. Oliveira
- Distrito Industrial Vista Alegre
- Doutor Lund
- Eco Village
- Encanto da Lagoa
- Estância das Aroeiras
- Estância das Orquídeas
- Estância das Petúnias
- Estância dos Antúrios
- Estância dos Oitis
- Estância Real
- Fazenda do Jack
- Fazenda Olaria
- Flamboyant
- Flor do Cerrado
- Francisco Pereira
- Goiabeiras
- Grapérola
- Gran Pérola
- Herdeiros Lindolfo da C. Viana
- Ipanema
- Jaques Ville
- Jardim do Campinho
- Jardim Imperial
- Jardim Ipê
- Jardim Ipê II
- Jardins da Lagoa
- Jardins da Lagoa II
- Joá
- Joana D’Arc
- Joana Marques
- Lagoa Mansões
- Lagoinha de Fora
- Laticam Comides
- Lindolfo Costa Viana
- Luís Pinto Sobrinho
- Lundcéia
- Lundcéia II
- Mariposas
- Mirante da Lagoa
- Mirante do Fidalgo
- Mirante do Tamboril
- Moradas da Lapinha
- Morro do Cruzeiro
- Nossa Senhora de Fátima
- Nossa Senhora de Lourdes
- Novo Santos Dumont
- Observatorium
- Ovídio Guerra
- Palmital
- Palmital I
- Palmital II
- Palmital III
- Parque Aeronáutico
- Parque das Borboletas
- Parque dos Buritis
- Parque Residencial Vivendas
- Pastinho
- Pomar da Lagoa
- Pontal da Liberdade
- Pôr do Sol
- Portal do Sol
- Praia Angélica
- Promissão
- Promissão – 1ª Seção
- Promissão II
- Promissão III
- Quebra
- Quintas dos Viana
- Real Garden
- Recanto da Lagoa
- Recanto do Poeta
- Redenção
- Residencial Bem Viver
- Residencial Boulevard
- Residencial Champagne
- Residencial Eldorado
- Residencial Golden Class
- Residencial Gran Royalle
- Residencial Jardins Village
- Residencial Mont Ville
- Residencial Montreal
- Residencial Paineiras
- Residencial Real Mont Ville
- Residencial Redenção
- Residencial Riviera
- Residencial Solarium
- Residencial Villa Paradiso
- Residencial Virgínia
- Residencial Vitória
- Santa Cecília
- Santos Dumont
- Santos Dumont II
- São Geraldo
- Shalimar
- Sítio do Campinho
- Sítio do Diogo
- Sobradinho
- Sonho Verde
- Terra Vista
- Tradição
- Trevo
- Trilhas do Sol
- Vale dos Sonhos
- Vale Verde Ville
- Vargem do Lobo
- Várzea
- Veredas da Lagoa
- Vitória I
- Vitória II
- Vila Arcádia
- Vila Asas
- Vila dos Ipês
- Vila dos Oficiais
- Vila Jardim Presidente
- Vila José Fagundes
- Vila Maria
- Vila Nossa Senhora de Fátima
- Vila Pinto Coelho
- Vila Rica
- Vila Santa Helena
- Villa Paradiso
- Village do Gramado
- Visão
- Vista Alegre
- Vitória da União
- Zumbi
Bairros afetados em Mário Campos
- Áreas do Paraopeba
- Bambuí
- Bela Vista
- Bom Jardim
- Campo Belo
- Campo Verde
- Centro
- Chácara Recanto Bom Jardim
- Chácaras Maria Antonieta
- Estância Balneário Bom Jardim
- Estância Serra Verde
- Funil
- Garcia
- Jardim Primavera
- Palmeiras
- Residencial Maria Antonieta
- Reta do Jacaré
- São Tarcísio
- Tangará
- Vila da Serra
- Vila das Amoreiras
- Vila Eny
- Vila Lourdes
- Vila Machadinho
- Vila Ondina
- Vila Tânia
Bairros afetados em Matozinhos
- Mocambeiro
Bairros afetados em Pedro Leopoldo
- Boa Esperança
- Campinho
- Capão
- Centro
- Condomínio dos Quintais
- Condomínio Fazenda da Lajinha
- Conjunto Habitacional Adélia Issa
- Conjunto Habitacional Amélia Torres
- Conjunto Habitacional Romero de Carvalho
- Conjunto Residencial César J. Cece Sales
- Coqueirinho
- Distrito Industrial Dr. Lund
- Dom Camilo
- Dona Júlia
- Donato
- Felipe Cláudio Sales
- Ferreiras
- Giardino di Soli
- Jardinópolis
- Joana D’Arc
- Lagoa de Santo Antônio
- Manoel Carlos
- Maria Cândida
- Maria de Lourdes
- Marieta Batista de Sales
- Mocambeiro
- Morada dos Angicos
- Morada dos Hibiscos
- Novo Campinho
- Parque Agenor Teixeira
- Parque Andyara
- Parque dos Bandeirantes
- Parque Jardim Soli
- Parque Roberto Belizário
- Ponte Alta
- Portal Central Park
- Portal das Acácias
- Portal das Acácias II
- Parque Sônia Teixeira Romanelli
- Quinta das Palmeiras
- Recanto da Lagoa
- Santa Fé
- Santa Rita
- Santa Tereza
- Santo Antônio
- Santo Antônio da Barra
- São Geraldo
- São José
- São Pedro
- Serra Negra
- Tapera
- Teotônio Batista de Freitas
- Triângulo
- Vargem Alegre
- Vera Cruz de Minas
- Vesper Triângulo
- Vila Aparecida
- Vila Brasilina
- Vila Felicidade
- Vila Magalhães
- Vila São João Batista
- Vitória Tênis Residence
Bairros afetados em Ribeirão das Neves
Alicante
Alterosa
Areias de Baixo
Barcelona
Bela Vista
Belvedere
Bom Sossego
Campos Silveira
Centro
Centro de Areias
Céu Anil
Chácaras Bom Retiro
Chácaras do Baú
Conjunto Habitacional Henrique Sapori
Conjunto Nova Pampulha
Distrito Industrial João de Almeida
Dona Clara
Dona Clarice
Dos Pereiras
Eliane
Elizabeth
Evereste
Fazenda Castro
Fazenda das Lages
Fazenda Severina
Félixlândia
Florença
Fortaleza
Franciscadriângela
Granjas Primavera
Havaí
Iolanda
Jardim Alvorada
Jardim Colonial
Jardim de Alá – 1ª Seção
Jardim Primavera
Jardim Verona
José Maria da Costa
Kátia
Lagoa
Landi I
Landi II
Laredo
Liberdade
Luana
Luar da Pampulha
Mangueiras
Maria Helena
Maria Helena II
Monte Verde
Nápoli
Neviana
Nossa Senhora da Conceição
Nossa Senhora das Neves
Nossa Senhora de Santana
Nossa Senhora de Santana II
Nova União
Novo América
Pedra Branca
Penha
Porto Seguro
Quintas do Lago
Quintas Vera Cruz
Rosana
Rosaneves
Rosimeire
San Genaro
San Marino
San Remo
Santa Branca
Santa Fé
Santa Izabel
Santa Margarida
Santa Marta
Santa Martinha
Santa Matilde
Santa Paula
Santinho
Santo Antônio
São Francisco de Assis
São Geraldo
São Januário
São João de Deus
São José
São Judas Tadeu
São Luiz
São Pedro
Savassi
Severina – 2ª Seção
Sevilha
Soares
Sônia
Status
Tancredo Neves
Tânia
Tocantins
Toni
Vale da Prata
Vale das Acácias
Vale Verde
Várzea Alegre
Veneza
Vereda
Vereda II
Verônica
Vila Aparecida
Vila Bispo de Maura
Vila Cacique
Vila Esplanada
Vila Henrique Sapori
Vila Hortinha
Vila Mariana
Vila Real
Xangrilá
Bairros afetados em São Joaquim de Bicas
Alvorada Industrial
Alvorada Industrial II
Avante
Bandeirantes
Bela Vista
Belo Vale
Boa Esperança
Campina Verde
Campo Belo
Campo São Joaquim
Canadá
Chacreamento do Baú
Condomínio Valle do Cedro
Dos Pescadores
Esperança
Estância Paraopeba
Estância Serra Negra
Estância Serra Verde
Fazenda dos Coqueiros
Flor de Minas
Funil
Granja Fernão Dias
Guarani
Imperador
Itatiaia
Jardim Vila Rica
Marília
Marques Industrial
Marques Industrial II
Marques Industrial III
Monte Alegre
Montreal
Nazaré
Nossa Senhora da Paz
Nova Esperança
Orquídeas
Padre Victor
Pedra Branca I
Pedra Branca II
Planalto
Pousada das Rosas
Pouso Alegre
Primavera
Recanto das Flores
Recanto do Sol
Recreio do Lago I
Recreio do Lago II
Residencial Casa Grande
Residencial Fernando Costa
Retiro da Mata
Retiro do Moinho
Santa Rita
Santo Antônio
São José
Senhora da Paz
Serra Dourada
Tereza Cristina
Tijuca
Tiradentes
Tupanuara
Vale do Igarapé
Vale do Sol I
Vale do Sol II
Vila Boa Vista
Vila do Ipê
Vila São Dimas
Vila Verde
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Bairros afetados em São José da Lapa
- Belo Vale
- Cachoeira
- Centro
- Chácaras dos Ipês
- Chácaras Quintas dos Ipês
- Chácaras Reunidas São Vicente
- Dom Pedro I
- Guarani
- Maria de Lourdes
- Maria de Lourdes Oliveira
- Nova Cachoeira
- Nova Granja
- Parque Jardim Encantado
- Perobas
- Recanto do Vale
- Vila Brasilina
- Vila Ical
Bairros afetados em Sarzedo
Brasília
Cachoeira
Central Park
Condomínio Sarzedo
Condomínio Vista da Lagoa
Distrito Industrial de Sarzedo
Imaculada Conceição
Jardim Anchieta
Jardim das Oliveiras
Jardim Santa Rosa
Jardim Vera Cruz
Liberdade
Pinheiros
Planalto
Residencial Masterville
Riacho da Mata
Riacho da Mata II
Santa Cecília
Santa Mônica
Santa Rita
Santa Rosa de Lima
Santo Antônio
São Cristóvão
São Joaquim
São Pedro
Sarzedo
Serra Azul
Bairros afetados em Vespasiano
- Alphaville
- Angicos
- Bela Vista
- Bernardo de Souza
- Boa Vista
- Bonsucesso
- Caieiras
- Célvia
- Central Park
- Centro
- Chácaras Laranjeiras
- Condomínio dos Coqueiros
- Condomínio Mangueiras
- Condomínio São José
- Distrito Industrial
- Fagundes
- Gávea
- Gran Park
- Imperial
- Jardim Alterosa
- Jardim Bela Vista
- Jardim da Glória
- Jardim Daliana
- Jardim Encantado
- Jardim Itaú
- Jardim Paraíso
- Jequitibá
- Lar de Minas
- Lourdes
- Morro Alto
- Morro do Cruzeiro
- Názia
- Nova Iorque
- Nova Pampulha
- Novo Horizonte
- Parque Jardim Maria José
- Parque Norte
- Residencial Mônaco
- Residencial Park I
- Residencial Toscana
- Residencial Verde Valle
- Rosa dos Ventos
- Santa Clara
- Santa Clara II
- Santa Cruz
- Santa Maria
- Santo Antônio
- Serra Azul
- Serra Dourada
- Suely
- Vale Formoso
- Vida Nova
- Vida Nova II
- Vila Cruzeirinho
- Vila Esportiva
- Vista Alegre