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ROMPIMENTO DA BARRAGEM

Brumadinho: ex-presidente da Vale volta a ser réu por decisão do STJ

As ações penais contra Fábio Schvartsman foram trancadas em decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), em março de 2024

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Laura Scardua
Laura Scardua
Repórter
Repórter multimídia da editoria de Gerais
07/04/2026 19:20

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Fábio Schvartsman teve a ação penal trancada após decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), em março de 2024
Fábio Schvartsman teve a ação penal trancada após decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), em março de 2024 crédito: Reprodução Marcelo Camargo/Agência Brasil

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, nesta terça-feira (7/4), reabrir as ações penais contra o ex-presidente da Vale S.A., Fábio Schvartsman, no caso do rompimento da barragem de Brumadinho. A decisão foi tomada pela maioria da Sexta Turma.

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Schvartsman teve a ação penal trancada após decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), em março de 2024. A tragédia, ocorrida em 25 de janeiro de 2019, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, provocou a morte de 272 pessoas.

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Prevaleceu o voto do relator, ministro Sebastião Reis Júnior. O julgamento pela reabertura das ações penais contra Schvartsman teve início em 16 de setembro do ano passado, mas foi adiado por um pedido de vista. 

O ex-presidente da mineradora responsável pela barragem que se rompeu havia sido acusado de homicídio qualificado, mas teve a ação penal trancada ao impetrar um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Em novembro de 2024, o Ministério Público Federal (MPF) apresentou um recurso especial para que Schvartsman voltasse a ser réu. 

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O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, votou pela reforma do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, por considerar que a denúncia apresentada contra Schvartsman tinha indícios mínimos de autoria, além de descrever de forma adequada a conduta do ex-presidente da empresa, em nível suficiente para justificar o prosseguimento das ações penais.

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