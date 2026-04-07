Brumadinho: ex-presidente da Vale volta a ser réu por decisão do STJ

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, nesta terça-feira (7/4), reabrir as ações penais contra o ex-presidente da Vale S.A., Fábio Schvartsman, no caso do rompimento da barragem de Brumadinho. A decisão foi tomada pela maioria da Sexta Turma.

Schvartsman teve a ação penal trancada após decisão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF-6), em março de 2024. A tragédia, ocorrida em 25 de janeiro de 2019, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, provocou a morte de 272 pessoas.

Prevaleceu o voto do relator, ministro Sebastião Reis Júnior. O julgamento pela reabertura das ações penais contra Schvartsman teve início em 16 de setembro do ano passado, mas foi adiado por um pedido de vista.

O ex-presidente da mineradora responsável pela barragem que se rompeu havia sido acusado de homicídio qualificado, mas teve a ação penal trancada ao impetrar um habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 6ª Região. Em novembro de 2024, o Ministério Público Federal (MPF) apresentou um recurso especial para que Schvartsman voltasse a ser réu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Reis Júnior, votou pela reforma do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, por considerar que a denúncia apresentada contra Schvartsman tinha indícios mínimos de autoria, além de descrever de forma adequada a conduta do ex-presidente da empresa, em nível suficiente para justificar o prosseguimento das ações penais.