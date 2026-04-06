Médico morre após caminhonete bater de frente com caminhão na BR-364

Durante a manhã de Páscoa em Frutal (MG), no Triângulo Mineiro, uma tragédia envolvendo um médico anestesista da cidade comoveu os seus moradores. Leandro Ferreira Luppino, de 41 anos, sofreu morte instantânea após forte batida frontal entre a sua caminhonete S10 e uma carreta por volta das 9h.

A tragédia ocorreu na BR-364, a poucos quilômetros de Frutal. Segundo o motorista da carreta, a vítima invadiu a pista em que estava após ultrapassar um terceiro veículo e, em seguida, bateu de frente, em alta velocidade, contra seu caminhão.

O velocímetro da caminhonete ficou travado em 200 km/h. Além disso, a violência da batida chegou até mesmo a arrancar o teto do veículo.

No momento da chegada dos bombeiros a vítima estava caída ao lado da caminhonete e, desta forma, não ficou presa às ferragens.

Segundo registro do Corpo de Bombeiros de Frutal, a médica da Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da vítima.

Ainda conforme os bombeiros, o condutor da carreta apresentou escoriações e contusões nos membros inferiores, sendo avaliado e atendido pela equipe da USA do Samu e encaminhado, posteriormente, ao Hospital Frei Gabriel.

Após a colisão, começou um incêndio no segundo veículo, gerando queima do combustível devido à quebra do tanque na colisão e se propagando pela carga, sendo esta de cerâmica (não inflamável). No entanto, a queima ocorria nas embalagens de papelão que envolviam a carga e nos pallets sobre os quais se encontravam.

"Realizamos, então, o combate ao incêndio, impedindo que se propagasse e o extinguimos", diz trecho do registro dos bombeiros de Frutal.

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Segundo a Funerária Somuf, o médico foi sepultado no Cemitério Municipal de Frutal às 11h30 desta segunda-feira (6/4).