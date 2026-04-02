O seleto grupo: apenas 15 cidades de MG chegam ao topo da alfabetização

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Mais de 100 municípios de Minas Gerais ficaram abaixo da meta de alfabetização na idade certa em 2025, segundo dados do Indicador Criança Alfabetizada (ICA), divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). No total, 105 cidades não atingiram o objetivo estabelecido, enquanto apenas 15 conseguiram chegar ao índice máximo esperado para a faixa etária.

A meta estadual previa que 66% dos alunos do 2º ano do ensino fundamental estivessem alfabetizados até o fim de 2025. No resultado geral, Minas superou esse percentual e atingiu 74%, embora o desempenho não tenha sido uniforme entre os municípios. Em Belo Horizonte, por exemplo, o índice ficou em 70%.

O levantamento considerou dados de 827 dos 853 municípios mineiros. Entre os piores desempenhos, Águas Formosas, no Vale do Mucuri, aparece na liderança, seguida por Além Paraíba, na Zona da Mata, e Almenara, no Vale do Jequitinhonha. Já entre as cidades que cumpriram integralmente suas metas locais, destacam-se Casa Grande, perto de Conselheiro Lafaiete (Região Central de Minas), Conquista, na microrregião de Uberaba (Triângulo Mineiro), e Desterro do Melo, no Campo das Vertentes (confira a lista abaixo).

Como funciona o indicador?

O ICA é calculado com base em avaliações aplicadas pelos estados dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). O objetivo da política é garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas até o 2º ano do ensino fundamental até 2030.

As provas medem habilidades como leitura de palavras, frases e textos curtos, além da capacidade de interpretar informações explícitas e inferir sentidos em conteúdos que combinam linguagem verbal e não verbal. Cada estudante responde a 16 questões de múltipla escolha e três abertas, incluindo uma produção textual.

Os itens que compõem as avaliações são elaborados pelo Inep, e os resultados passam por um processo de padronização nacional antes de gerar o indicador final.

O que diz a Secretaria de Educação

Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) destacou que as metas e o próprio indicador são definidos pelo Ministério da Educação (MEC), dentro de uma estratégia nacional construída em parceria com estados e municípios.

A pasta reconhece que fatores como desigualdades socioeconômicas, diferenças estruturais entre as redes de ensino e os impactos da pandemia ajudam a explicar por que parte dos municípios não atingiu os resultados esperados. Por outro lado, ressalta que o estado tem registrado avanço contínuo nos índices de alfabetização e ampliado ações de apoio às redes municipais.

Confira a nota completa da SEE-MG:

"Minas Gerais vem ampliando, de forma contínua, as ações de cooperação com as redes municipais de ensino, respeitando as especificidades locais e atuando para reduzir desigualdades históricas que impactam o processo de alfabetização. Fatores como diferenças socioeconômicas, estrutura das redes de ensino e os efeitos da pandemia na aprendizagem ajudam a explicar por que nem todos os municípios atingiram os patamares esperados.

Apesar disso, o estado tem apresentado evolução histórica dos indicadores. Em 2025, Minas Gerais conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Ouro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, concedido pelo MEC. Entre os 2.385 municípios certificados em todo o país, o estado se destacou como o que possui o maior número de municípios com Selo Ouro.

Na região Sudeste, o protagonismo também é evidente: dos 795 selos ouro concedidos, 433 são de municípios mineiros, consolidando Minas como líder absoluto na região e no Brasil. Além disso, foi o único estado da região Sudeste a registrar crescimento no Indicador Criança Alfabetizada (ICA), do MEC/Inep, em 2024, alcançando 72,1% de estudantes alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental, resultado acima da média nacional e com o terceiro maior avanço do país. Demonstrando evolução contínua, para 2025 Minas atingiu 74% de estudantes alfabetizados.

Para apoiar os municípios e avançar ainda mais nos resultados, a SEE-MG tem intensificado um conjunto de políticas estruturadas, com destaque para a ampliação da oferta de materiais pedagógicos, programas de formação continuada de professores e gestores, além do acompanhamento sistemático da aprendizagem dos estudantes.

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Entre as iniciativas, destaca-se o Projeto Mãos Dadas, que desde 2022 já investiu R$ 1,5 bilhão, com a construção de 23 escolas, realização de 163 reformas e absorção de cerca de 64 mil matrículas em 163 municípios, contribuindo para a melhoria da infraestrutura educacional e a ampliação de oportunidades."

As 10 cidades que ficaram abaixo da meta estadual de alfabetização em MG

Águas Formosas Além Paraíba Almenara Araçuaí Arantina Ataléia Barra Longa Betim Bom Jesus do Galho Bonfim



As 10 cidades que atingiram a meta estadual de alfabetização em MG