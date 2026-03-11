Assine
SOLIDARIEDADE

Homem rifa bezerro e faz doação de R$ 5 mil a hospital no Sul de Minas

Júlio Roberval de Souza ajuda o Hospital Samuel Libânio desde 2015, quando machucou o ombro e foi atendido por profissionais da unidade, em Pouso Alegre

MG
Magson Gomes/Especial para o EM
Repórter
11/03/2026 18:58 - atualizado em 11/03/2026 18:59

Sitiante rifa bezerro e faz doação de R$5 mil a hospital no Sul de Minas
Sitiante rifa bezerro e faz doação de R$ 5 mil a hospital no Sul de Minas crédito: CHSL

Um gesto de solidariedade chamou a atenção nesta quarta-feira (11/3), em Congonhal, Sul de Minas. O sitiante Júlio Roberval de Souza fez uma rifa de um bezerro, arrecadou R$ 5 mil reais e doou o valor para o Complexo Hospitalar Samuel Libânio, em Pouso Alegre.

Segundo o hospital, o sitiante ajuda a instituição desde 2015. As doações começaram quando Júlio teria machucado o ombro. O sitiante conta que o atendimento de todos os profissionais de saúde do hospital o sensibilizaram muito num momento de vulnerabilidade. 

"Enquanto eu tiver forças, vou fazer essa doação ao Hospital, que ajuda tanta gente", disse Júlio durante a doação do valor da rifa. O coordenador de Contabilidade da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS), Carlos Henrique Pereira recebeu a quantia.

Júlio Roberval de Souza reside no sítio Pessegueiro e já recebeu o Troféu Samuel Libânio por suas iniciativas de solidariedade.

Iago Almeida / Especial ao EM

solidariedade

