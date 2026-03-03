Investigadores e escrivão da Polícia Civil são presos em operação do MP

Uma operação chefiada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Patos de Minas, Alto Paranaíba, resultou na prisão temporária de três investigadores e de um escrivão da Polícia Civil de Minas Gerais na manhã desta terça-feira (3/2). A ação faz parte da Operação Carga Pesada II e investiga o envolvimento dos agentes em uma organização criminosa especializada em roubo e furto de cargas.

Ao todo, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, Região Metropolitana da capital.

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), os policiais civis são ligados ao Departamento Estadual de Investigação de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri) e são suspeitos de integrar uma associação criminosa composta também por agentes públicos.

As investigações apontam que os servidores teriam praticado crimes contra a administração pública, mediante o recebimento de vantagens indevidas de integrantes da organização criminosa denunciada na primeira fase da Operação Carga Pesada.

A ofensiva é conduzida pelo Gaeco de Patos de Minas, com apoio da Polícia Militar de Minas Gerais e da Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais.

Segundo o MPMG, o grupo investigado na etapa inicial da operação é apontado como responsável por crimes como roubo e furto de cargas, desvios patrimoniais e adulteração de veículos.



Primeira fase



A primeira fase da Operação Carga Pesada foi deflagrada em junho do ano passado e cumpriu 25 mandados de prisão e 22 de busca e apreensão nos municípios de Patrocínio, Uberaba, Ibiá e Alfenas, em Minas Gerais, além de Caruaru (PE) e Itaitinga (CE).

Conforme divulgado anteriormente pelo MPMG, a organização criminosa é investigada por envolvimento em roubos de cargas de café, causando prejuízo superior a R$ 5 milhões às vítimas.

As apurações indicam que o grupo atuava de forma estruturada, com divisão de tarefas, desde a subtração das cargas até a revenda dos produtos. Além dos roubos, os investigados também são suspeitos de envolvimento em adulteração de veículos e outras fraudes para dificultar a identificação dos crimes.

Na ocasião, mandados foram cumpridos em diferentes estados, evidenciando o caráter interestadual da operação criminosa.