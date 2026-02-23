Segurança em lanchas: o que é preciso verificar antes de fazer um passeio

Uma tragédia envolvendo uma lancha em Sacramento, no Triângulo Mineiro, foi responsável pela morte de seis pessoas no último sábado (21/2). Segundo as primeiras investigações, o piloto da embarcação não possuía a habilitação Arrais Amador, necessária para conduzir esse tipo de embarcação.

O acidente expôs falhas críticas, como a ausência de habilitação do condutor e o fato de algumas vítimas não usarem coletes salva-vidas. Para garantir uma experiência tranquila e segura, verificar alguns detalhes antes de subir a bordo torna-se necessário.

Uma primeira inspeção visual pode dizer muito sobre o serviço oferecido. Observe o estado geral de conservação da lancha, a limpeza e a organização. Embarcações malcuidadas podem ser um sinal de negligência com a manutenção e, consequentemente, com a segurança de todos a bordo.

A postura da tripulação também é um indicador importante. O condutor e eventuais marinheiros devem transmitir confiança, estar devidamente identificados e ser capazes de fornecer informações claras sobre os procedimentos de segurança antes do início da navegação.

O que não pode faltar na embarcação

A Marinha do Brasil exige uma série de itens de segurança obrigatórios em qualquer embarcação de esporte e recreio. Antes de contratar um passeio, não hesite em perguntar e verificar se a lancha possui todos os equipamentos em ordem, pois são essenciais em uma emergência.

Coletes salva-vidas: devem estar em número suficiente para todos os passageiros e tripulantes. Além disso, precisam estar em bom estado, homologados pela Marinha e guardados em local de fácil acesso.

Boia circular: essencial para o resgate de uma pessoa que caiu na água, este item precisa estar visível e com uma corda amarrada, pronta para ser lançada.

Extintor de incêndio: verifique se o extintor está dentro do prazo de validade e em um ponto de fácil alcance. Incêndios em embarcações podem se espalhar rapidamente.

Documentação: o condutor deve portar sua habilitação náutica, como a de Arrais Amador, e os documentos da lancha precisam estar em dia, o que comprova que ela passou pelas vistorias necessárias.

Além dos itens listados, a Marinha possui uma lista completa de exigências, que varia de acordo com o tamanho da embarcação.

Como escolher uma empresa confiável

A escolha da empresa que fará o passeio também é importante. Dê preferência a operadores turísticos formalizados, com CNPJ, endereço físico e que emitam nota fiscal pelo serviço prestado. Empresas estabelecidas tendem a seguir as normas com mais rigor.

Pesquise a reputação da empresa em sites de avaliação e nas redes sociais. Comentários de outros clientes podem revelar a qualidade e a segurança dos passeios. Além disso, verifique se a embarcação possui a capacidade adequada para o número de passageiros do seu grupo. A superlotação é um risco grave, comprometendo a estabilidade da lancha e a eficácia dos equipamentos de segurança.

Desconfie de ofertas com preços muito abaixo da média do mercado e de abordagens informais em cais ou praias, sem um ponto de venda fixo. Durante a navegação, siga todas as orientações de segurança fornecidas pela tripulação e evite movimentos bruscos ou brincadeiras que possam desestabilizar a embarcação. A responsabilidade pela segurança é compartilhada entre a empresa e os passageiros.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata