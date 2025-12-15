Refúgio climático em BH: onde fica e como funciona o novo oásis urbano

Moradores e visitantes de Belo Horizonte agora contam com novos oásis urbanos para escapar do calor intenso. A capital mineira inaugurou dois refúgios climáticos instalados no Bairro São Paulo, Região Nordeste, e vai passar por um período de teste com a população durante 90 dias, a partir desta segunda-feira (15/12), oferecendo um espaço com temperatura significativamente mais baixa, sombra e água fresca para quem circula pela cidade, especialmente durante os períodos de sol forte.





A iniciativa busca criar microclimas mais agradáveis em áreas de grande circulação de pessoas. Com o aumento das ondas de calor, esses pontos se tornam essenciais para garantir o bem-estar e a saúde da população, proporcionando um local de descanso e hidratação para quem precisa enfrentar o asfalto quente no dia a dia.

Leia Mais

Como funcionam os refúgios?

A redução da temperatura nesses espaços não acontece por acaso. A tecnologia por trás dos refúgios combina elementos naturais e soluções de design inteligente para criar um ambiente mais fresco. A principal estratégia é o uso de vegetação densa, com árvores e plantas que fornecem sombra e ajudam a purificar o ar.

Além do verde, os locais são equipados com sistemas de aspersão de água, conhecidos como nebulizadores. Esses dispositivos liberam uma névoa fina que evapora rapidamente ao entrar em contato com o ar quente, um processo que retira calor do ambiente e reduz a sensação térmica de forma imediata, sem molhar as pessoas.

Outros detalhes contribuem para o conforto, como a instalação de bancos e o uso de pisos permeáveis ou de cores claras. Esses materiais absorvem menos calor que o asfalto comum, ajudando a manter a temperatura do solo mais baixa e evitando a formação de ilhas de calor.

Onde encontrar o refúgio climático

O primeiro refúgio climático de Belo Horizonte foi instalado na Rua dos Carijós, 679, no Centro da cidade. O local, com 25,61 m², foi projetado para atender ao grande fluxo de pedestres na região e conta com uma árvore da espécie Oiti, bancos, uma espreguiçadeira e um bebedouro com três bicas (para adultos, crianças e pets). O segundo equipamento fica localizado na Avenida Olegário Maciel, ao lado do Mercado Novo.

Já as novas unidades foram instaladas no Campo do Popular (Praça Associação Atlética Popular, 88) e na esquina das ruas Amaros e Angola no Bairro São Paulo, Região Nordeste da capital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba as notícias relevantes para o seu dia

Planos de Expansão

Este é apenas o primeiro passo. A iniciativa faz parte do programa "Centro de Todo Mundo" e da Nova Agenda Verde, e a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) tem a meta de instalar 100 refúgios climáticos até 2028. Outros pontos já estão previstos para receberem as estruturas, como locais na Avenida Olegário Maciel, Avenida Amazonas, Rua dos Caetés, e nas regionais de Venda Nova e Barreiro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria