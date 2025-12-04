Assine
overlay
Início Gerais
CONTAGEM

Grande BH: homem pega celular da mão de criança em sorveteria e foge; VÍDEO

Aparelho de telefone pertencia à mãe do menino de 2 anos, que trabalha no estabelecimento em Contagem. Câmera de segurança no local registrou a ação

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
04/12/2025 22:41

compartilhe

SIGA
x
Roubo aconteceu em estabelecimento no Bairro Nacional
Roubo aconteceu em estabelecimento no Bairro Nacional crédito: Câmera de monitoramento/Reprodução

Um celular foi roubado das mãos de uma criança de 2 anos em uma sorveteria de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu no Bairro Nacional. A informação é da TV Alterosa

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Imagens registradas por uma câmera de segurança do estabelecimento, na noite de terça-feira (2/12), mostram o momento em que o suspeito — que estava em uma mesa acompanhado de uma mulher — aproxima-se do balcão e pega o telefone da mão da criança. Veja o vídeo:

Em seguida, o rapaz e a mulher deixam o local. A mãe, que estava na porta do estabelecimento, percebeu que o aparelho havia sido levado após o filho começar a chorar. 

Até o fechamento desta edição, o homem não havia sido localizado pela polícia. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

contagem roubo sorveteria

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay