Grande BH: homem pega celular da mão de criança em sorveteria e foge; VÍDEO

Um celular foi roubado das mãos de uma criança de 2 anos em uma sorveteria de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu no Bairro Nacional. A informação é da TV Alterosa.

Imagens registradas por uma câmera de segurança do estabelecimento, na noite de terça-feira (2/12), mostram o momento em que o suspeito — que estava em uma mesa acompanhado de uma mulher — aproxima-se do balcão e pega o telefone da mão da criança. Veja o vídeo:

Em seguida, o rapaz e a mulher deixam o local. A mãe, que estava na porta do estabelecimento, percebeu que o aparelho havia sido levado após o filho começar a chorar.

Até o fechamento desta edição, o homem não havia sido localizado pela polícia.

