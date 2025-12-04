Grande BH: homem pega celular da mão de criança em sorveteria e foge; VÍDEO
Aparelho de telefone pertencia à mãe do menino de 2 anos, que trabalha no estabelecimento em Contagem. Câmera de segurança no local registrou a ação
compartilheSIGA
Um celular foi roubado das mãos de uma criança de 2 anos em uma sorveteria de Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu no Bairro Nacional. A informação é da TV Alterosa.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Imagens registradas por uma câmera de segurança do estabelecimento, na noite de terça-feira (2/12), mostram o momento em que o suspeito — que estava em uma mesa acompanhado de uma mulher — aproxima-se do balcão e pega o telefone da mão da criança. Veja o vídeo:
Em seguida, o rapaz e a mulher deixam o local. A mãe, que estava na porta do estabelecimento, percebeu que o aparelho havia sido levado após o filho começar a chorar.
Até o fechamento desta edição, o homem não havia sido localizado pela polícia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia