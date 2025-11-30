Bairros da Grande BH podem ficar sem água neste domingo (30/11)
Manutenção emergencial pode deixar bairros de Betim (MG), na Grande BH, com intermitência no abastecimento de água até o final da tarde de hoje; veja lista
Bairros de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água até o fim da tarde deste domingo (30/11).
De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência ocorre devido a uma manutenção emergencial realizada na cidade.
A Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados:
- Cruzeiro do Sul
- Duque de Caxias
- Itacolomi
- Jardim das Alterosas I Seção
- Jardim Das Alterosas II Seção
- Laranjeiras
- Niterói
- Senhora de Fátima
- Vargem das Flores