ATENÇÃO, MORADORES

Bairros da Grande BH podem ficar sem água neste domingo (30/11)

Manutenção emergencial pode deixar bairros de Betim (MG), na Grande BH, com intermitência no abastecimento de água até o final da tarde de hoje; veja lista

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
30/11/2025 15:12

Bairros da Grande BH podem ficar sem água neste domingo (30/11) crédito: hippopx.com

Bairros de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água até o fim da tarde deste domingo (30/11).

De acordo com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a intermitência ocorre devido a uma manutenção emergencial realizada na cidade.

Copasa informou que os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer os impactos do desabastecimento. Confira a lista dos bairros afetados:


  • Cruzeiro do Sul
  • Duque de Caxias
  • Itacolomi
  • Jardim das Alterosas I Seção
  • Jardim Das Alterosas II Seção
  • Laranjeiras
  • Niterói
  • Senhora de Fátima
  • Vargem das Flores

Tópicos relacionados:

agua betim copasa grande-bh

