Mineiro que morreu afogado no Rio Negro será sepultado nesta quinta (13/11)

O corpo do servidor público Bruno Alves Chaves, de 34 anos, será sepultado nesta quinta-feira (13/11), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O velório terá início às 12h, na Rua Miguel Arruda, nº 137, bairro Alvorada, e o sepultamento está marcado para as 14h, no Cemitério Bom Jesus.

Bruno, natural de Belo Horizonte (MG), foi encontrado morto no Rio Negro, em Santa Isabel do Rio Negro (AM), após desaparecer no domingo (9/11) enquanto tomava banho no local. O servidor estava na região a serviço da Coordenadoria Geral de Estratégia Yanomami (CGE), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Segundo testemunhas, Bruno, que não sabia nadar, entrou no rio por volta das 16h e não retornou. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para as buscas, que contaram com mergulhadores e especialistas em resgate em áreas de selva. De acordo com a corporação, a baixa visibilidade e a grande profundidade do Rio Negro dificultaram os trabalhos. O corpo foi localizado por pescadores na noite de segunda-feira (10).

Em nota, o MDS lamentou o falecimento do servidor, ressaltando seu compromisso com a construção de “uma assistência social mais justa, inclusiva e humana”. O ministro Wellington Dias destacou que Bruno “deixa um legado de dedicação ao serviço público e à promoção dos direitos sociais”.

Nas redes sociais, a morte do servidor gerou grande comoção entre colegas e amigos. O secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, publicou uma mensagem em homenagem: “Estou absolutamente desconsolado com essa trágica morte do querido amigo Bruno Alves, competente profissional e ser humano incrível.”

O Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (CELLOS-MG) também manifestou pesar pela perda do servidor, que foi militante da entidade e integrou sua diretoria. “Bruno era daqueles cuja presença jamais passava despercebida" diz a nota.