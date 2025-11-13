Tempo em BH: veja a previsão para esta quinta-feira (13/11)

Belo Horizonte amanheceu com clima ameno nesta quinta-feira (13/11), segundo a Defesa Civil da capital. O dia deve ser de céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas mais baixas nas primeiras horas da manhã e elevação gradual ao longo do dia. A mínima registrada foi de 13,6°C, enquanto a máxima pode chegar aos 30°C. A umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% à tarde, exigindo atenção redobrada com hidratação.

Nas regionais da capital, as temperaturas mínimas registradas foram de 15,2°C no Barreiro; 14,6°C no Centro-Sul; 13,6°C na região Oeste, onde a sensação térmica chegou a apenas 2,3°C; 16,4°C na Pampulha, com sensação de 15,6°C; e 16,2°C em Venda Nova.

Como fica o tempo em Minas?

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta quinta-feira será de tempo estável em praticamente todo o estado. O céu deve variar entre claro e parcialmente nublado, com pequena possibilidade de chuva isolada apenas no Triângulo Mineiro e no Sul/Sudoeste de Minas, devido à influência de áreas de instabilidade que atuam no Mato Grosso do Sul e no oeste paulista.

Nas demais regiões como Centro, Norte, Noroeste, Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata o tempo permanece firme, com ligeira elevação das temperaturas e ventos fracos a moderados vindos do quadrante nordeste.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o afastamento do centro de alta pressão pós-frontal para o oceano, o transporte de umidade para o interior do continente diminui, o que reduz a nebulosidade e favorece dias mais ensolarados em Minas Gerais.