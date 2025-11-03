Assine
Ametista: a joia de reis que o Brasil desvalorizou para o mundo

Entenda como a descoberta de gigantescas jazidas no século XIX transformou a gema, antes símbolo de poder, em uma pedra belíssima e acessível

Flor Sette Câmara
03/11/2025 18:04 - atualizado em 03/11/2025 18:13

A ametista foi uma joia exclusiva da elite durante séculos. Símbolo de poder e pureza pela igreja católica, a pedra rivalizava em valor com rubis e esmeraldas. Tudo mudou no século XIX, quando a descoberta de depósitos gigantescos no Brasil transformou o mercado.

A mudança de status da ametista começou com a exploração de jazidas imensas no Sul do país, principalmente em cidades do Rio Grande do Sul, maior produtor da pedra do mundo.

A gema, antes restrita, passou a ser acessível ao público geral, popularizando-se em anéis, colares e objetos de decoração. O que foi uma perda de valor financeiro para o mercado de luxo, representou um ganho em alcance e admiração popular.

A beleza que permanece

Apesar da queda em seu valor monetário, ela ainda é muito admirada esteticamente. A pedra é uma variedade de quartzo, e suas tonalidades variam de um lilás claro a um roxo intenso, sendo os tons mais escuros geralmente os mais valorizados.

Uma curiosidade importante é sua sensibilidade à luz solar: uma exposição prolongada pode fazer com que sua cor vibrante desbote gradualmente.

Assim, a joia alcança cada vez mais admiradores. Seu valor pode não estar mais no preço, mas sim em sua beleza única, que a Terra leva milhões de anos para criar.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata

