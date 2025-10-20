Jovem surdo altera rotina em república de universidade mineira
Moradores de uma república em Ouro Preto querem melhorar a convivência com novo colega surdo, depois de denúncia sobre falta de intérpretes na UFOP
Colegas de um jovem surdo, que estuda na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), estão se mobilizando para tornar a convivência mais acessível e acolhedora dentro da república onde moram na cidade, localizada na Região Central de Minas Gerais. Para isso, articulam a participação em um curso de Libras, oferecido pela própria instituição, além de contarem com o apoio de alunos que já entendem a Língua Brasileira de Sinais.
Apesar de ser uma iniciativa estudada há alguns meses, ela ganhou força depois que o Estado de Minas publicou uma reportagem sobre os desafios enfrentados por deficientes auditivos matriculados na universidade, na qual denunciavam a falta de intérpretes na instituição. Um dos alunos mora na república onde ocorre a movimentação.
"Essa ideia surgiu no final do período passado, quando recebemos a visita de dois estudantes surdos para poder olhar a vaga aqui na república. Mesmo eles não ficando, a gente observou que poderia ter a necessidade de aprender Libras e de entender melhor a comunicação com pessoas surdas”, contou Luiz Reis, aluno do oitavo período de Engenharia Metalúrgica.
Com a chegada do novo colega surdo, no início deste semestre, a ideia ganhou força, mas foi depois da reportagem que eles viram a urgência. “Antes a gente já buscava interagir um pouco para ele não se sentir como um visitante. Ele lê lábios, então conversamos com ele devagar e entendemos alguns gestos que ele faz. Quando acontece alguma dúvida de alguma palavra ou frase, a gente escreve e ele ensina como que é na Libras. Mas depois da matéria, começamos a entender realmente a dimensão do problema”, conta Guilherme Xavier, estudante do quinto período de Química (licenciatura).
A convivência também trouxe à tona as dificuldades enfrentadas por alunos surdos dentro da UFOP. O novo morador relatou aos colegas problemas causados pela ausência de intérpretes em algumas disciplinas e a velocidade das aulas, que tornam o acompanhamento mais difícil. “Ele reclama que, em aulas de cálculo, por exemplo, o professor fala muito rápido. Essas aulas são mais extensas e os professores precisam falar muito rápido, e mesmo lendo lábios, é complicado acompanhar sem pausas”, conta Guilherme.
Para mudar esse cenário, o grupo com oito estudantes procurou o projeto de extensão Libras na UFOP, que oferece cursos básicos da língua de sinais. No entanto, com a diferença de horários entre os estudantes nem todos vão poder frequentar o curso. Como alternativa, o grupo convidou dois colegas que fazem parte do projeto para darem apoio direto na república.
“Estamos combinando para eles virem aqui na república, para ensinar o básico da Libras e ajudar a gente a se comunicar melhor. A ideia é aprender sinais ligados à nossa rotina, como coisas da cozinha, da faculdade, das conversas do dia a dia. Assim fica mais fácil colocar em prática o que aprendemos”, explicou Guilherme.
Luiz reforça que a ideia é começar com sinais básicos e expressões comuns, expandindo o vocabulário aos poucos. “Queremos aprender o essencial para manter uma boa comunicação com ele, mas também seguir estudando. É um processo contínuo.”
Aline Gonçalves Bastos, estudante do nono período de Letras (Português) na UFOP é uma das pessoas que vai ajudá-los. Ela conta que apesar de ela e do colega não serem intérpretes, quando recebeu a proposta, aceitou na hora.
"Isso é fundamental para a inclusão, para que o calouro tenha uma boa experiência na república e universidade. Não é fácil mudar de cidade, sair da sua zona de conforto e ir para uma cidade nova com pessoas novas, e isso é ainda mais difícil se você pensar que nesse novo lugar as pessoas não sabem a sua língua, porque é isso, a Libras é uma língua."
Para Aline, a iniciativa dos meninos mostra uma real preocupação em aprender, incluir e acolher. "Apesar de não saber libras eles estão buscando aprender, buscando maneiras de incluir e como fazer da forma certa e da melhor maneira", conclui a estudante.
Apesar do movimento acontecer no convívio entre os moradores, os estudantes esperam que a ação inspire outras repúblicas e grupos estudantis a se engajarem. “A gente percebeu que o problema não é falta de vontade, é falta de informação e de preparo. Quando a gente entende o que é inclusão de verdade, percebe que pode começar dentro de casa. E outros estudantes passam por isso e eles também precisam ser incluídos”, afirmou Luiz.
Os estudantes também destacam a importância de a UFOP investir mais em políticas de inclusão., ampliando o número de intérpretes e incentivando cursos de Libras para alunos e professores.
Para eles, o maior aprendizado dessa experiência é que a inclusão se constrói com atitudes cotidianas. “Empatia é a palavra. Todo mundo tem alguma dificuldade, mas isso não é motivo para excluir. A dificuldade do outro deve ser o motivo para a gente querer ajudar”, finaliza Luiz.
Já Guilherme reforça a importância de agir com respeito e solidariedade: “Inclusão é amor ao próximo. É entender as limitações e os potenciais de cada um, respeitando o espaço do outro e buscando formas de caminhar juntos.”
Nota da UFOP
Procurada pela reportagem, a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progep) da universidade informou, em nota, que tem hoje quatro ocupantes no cargo de Tradutor e intérprete de libras. Um deles está em exercício na Coordenadoria de Saúde Comunitária, como coordenador.
Segundo a UFOP, desde que o Decreto Federal nº 10185/2019 extinguiu os cargos de intérprete na administração pública federal impedindo a realização de concurso, o que levou a universidade a perder duas vagas destinadas a esses profissionais. Em razão dessa legislação, a UFOP não conseguiu ampliar o quadro desses cargos por meio de servidores efetivos. "Estamos buscando alternativas, dentro da legislação, de contratação temporária e contratação para prestação de serviço. O Ministério da Educação liberou duas vagas para a UFOP realizar a contratação temporária de intérpretes", informa a nota.
Questionada sobre como os alunos surdos estão acompanhando as aulas, a Coordenadoria de Acessibilidade e Inclusão (Cain) da UFOP informou que tem quatro alunos surdos atualmente. A universidade admite que o número de intérpretes não é adequado. "O ideal é que todos os alunos tenham intérprete de libras, pois nenhum desses recursos citados é adequado. Atualmente, dois alunos estão totalmente desassistidos em sala de aula e dois são atendidos parcialmente em sala de aula", conclui a nota.
