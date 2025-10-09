Assine
SOTERRAMENTO 

Muro desaba e deixa um morto e sete feridos no Centro-Oeste de Minas 

Parte de um muro de arrimo em uma obra cedeu na manhã desta quinta-feira (9), em Lagoa da Prata

Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
09/10/2025 12:20

um homem que não teve a identidade revelada foi encontrado completamente soterrado e morreu no local e outras sete estavam conscientes
um homem que não teve a identidade revelada foi encontrado completamente soterrado e morreu no local e outras sete estavam conscientes crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros

Parte de um muro de arrimo que estava em obra cedeu e causou a morte de um homem em Lagoa da Prata, no Centro-Oeste do estado, na manhã desta quinta-feira (9). Outras sete pessoas ficaram feridas. 

Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados por volta das 7h50 para atender uma ocorrência com vítimas de soterramento, na Rua dos Ferroviários, no bairro Santa Alexandrina.

Segundo a corporaçãoassim que chegaram no local um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado completamente soterrado e morreu no local. As outras sete vítimas estavam conscientes, todos apresentando ferimentos e dores em diferentes partes do corpo.

Segundo os bombeiros, um homem de 27 anos reclamava dor na lombar; um de 60 anos tinha dores nas pernas e possível fratura na perna direita; um de 40 anos apresentava de dor no joelho e no tornozelo esquerdo; outro de 60 anos também teve dor lombar e nas pernas; um de 41 anos relatou dor na perna esquerda; um de 54 anos apresentou dores nas pernas, e um de 53 anos tinha uma possível fratura no punho esquerdo.

As vítimas receberam os primeiros atendimentos e foram encaminhadas para a UPA de Lagoa da Prata e para o Hospital São Carlos. 

Os bombeiros seguem no local aguardando a finalização dos trabalhos da perícia.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais 

