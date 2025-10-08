Grande BH: mulher cria perfil para falar de prefeito e vice e é indiciada
Polícia Civil conclui inquérito que apurava crimes de calúnia e difamação contra prefeito e vice de Caeté, entre outras autoridades
Uma mulher que criou um perfil nas redes sociais para falar sobre autoridades de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi indiciada pelos crimes de calúnia e difamação, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quarta-feira (8/10). A idade dela não foi informada.
No inquérito remetido ao Ministério Público, a PCMG diz que a indiciada cometeu "ataques contra autoridades e servidores municipais" por meio de um perfil de rede social criado a partir de um e-mail fake.
Entre os principais alvos da mulher estavam o prefeito de Caeté, Alberto Pires, e o vice, Diêmerson Porto, ambos do Avante. Um ex-prefeito, secretários e outros funcionários públicos que não tiveram as identidades reveladas, também foram criticados após o resultado das últimas eleições municipais.
A investigada foi indiciada pelos crimes de calúnia, por uma vez, e de difamação, por 14 vezes, com duas majorantes — por meio que facilite a divulgação e contra funcionário público — e a qualificadora de terem sido cometidos nas redes sociais. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário para o prosseguimento da persecução criminal.
A Polícia Civil não divulgou informações sobre o teor das mensagens publicadas e direcionadas a cada alvo.
