Assine
overlay
Início Gerais
CALÚNIA E DIFAMAÇÃO

Grande BH: mulher cria perfil para falar de prefeito e vice e é indiciada

Polícia Civil conclui inquérito que apurava crimes de calúnia e difamação contra prefeito e vice de Caeté, entre outras autoridades

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
08/10/2025 19:10

compartilhe

SIGA
x
Mulher foi indiciada pelos crimes de calúnia e difamação, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
Mulher foi indiciada pelos crimes de calúnia e difamação, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) crédito: PCMG/Divulgação

Uma mulher que criou um perfil nas redes sociais para falar sobre autoridades de Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi indiciada pelos crimes de calúnia e difamação, informou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta quarta-feira (8/10). A idade dela não foi informada. 

No inquérito remetido ao Ministério Público, a PCMG diz que a indiciada cometeu "ataques contra autoridades e servidores municipais" por meio de um perfil de rede social criado a partir de um e-mail fake.

Leia Mais

Entre os principais alvos da mulher estavam o prefeito de Caeté, Alberto Pires, e o vice, Diêmerson Porto, ambos do Avante. Um ex-prefeito, secretários e outros funcionários públicos que não tiveram as identidades reveladas, também foram criticados após o resultado das últimas eleições municipais. 

A investigada foi indiciada pelos crimes de calúnia, por uma vez, e de difamação, por 14 vezes, com duas majorantes — por meio que facilite a divulgação e contra funcionário público — e a qualificadora de terem sido cometidos nas redes sociais. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário para o prosseguimento da persecução criminal.

A Polícia Civil não divulgou informações sobre o teor das mensagens publicadas e direcionadas a cada alvo. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

calunia grande-bh prefeito

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay