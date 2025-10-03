Assine
overlay
Início Gerais
MANIFESTAÇÃO EM CONTAGEM

Família protesta pela repatriação do corpo de mineiro que morreu na Ásia

Gabriel Oliveira foi para o Camboja trabalhar em uma empresa de informática. Ele morreu em julho e, desde então, parentes pedem ajuda ao Itamaraty

Publicidade
Carregando...
AP
Alice Pimenta*
AP
Alice Pimenta*
Repórter
03/10/2025 15:58

compartilhe

SIGA
x
Mineiro Gabriel Oliveira, de 24 anos, morreu enquanto estava trabalhando na Ásia
Mineiro Gabriel Oliveira, de 24 anos, morreu no Camboja em julho deste ano crédito: Reprodução/Redes Sociais

A família de Gabriel Oliveira, de 24 anos, mineiro que morreu em Camboja, na Ásia, irá promover neste sábado (4/10) em Contagem, na Grande BH, um protesto pedindo a repatriação do corpo do jovem. O ato ocorrerá na Praça Nossa Senhora da Glória, no Bairro Eldorado, às 10h.

O jovem morreu em julho deste ano, conforme a representante da empresa que entrou em contato com a família, em razão de um acidente envolvendo um vazamento de gás na cozinha do ambiente de trabalho.

Segundo o pai de Gabriel, Daniel Araújo, o filho se mudou para o país asiático em abril de 2025 devido à uma oportunidade de emprego. O rapaz fazia manutenção na área de informática, mas nunca disse o nome da empresa para a qual trabalhava. “A gente nunca conseguia falar muito com ele, ele só dizia que trabalhava muito”, disse o pai.

A família solicitou duas vezes a repatriação do corpo ao Ministério das Relações Exteriores (MRE). De acordo com Daniel Araújo, a pasta alegou que não teriam direito à repatriação. Procurado pelo Estado de Minas, o MRE não respondeu até a publicação desta matéria.

O pai do mineiro afirma que lutará pela repatriação “até a última instância”. Daniel, inclusive, cita o caso de Juliana Marins, brasileira que caiu de penhasco ao fazer uma trilha na Indonésia. Após a morte da jovem, o governo federal publicou um decreto, determinando que “em caráter excepcional e motivado, a proibição do traslado de corpos de nacionais custeada pelo Estado, pode deixar de falar em casos específicos". Entre eles, a hipótese de o falecimento ocorrer em circunstâncias que causem comoção”.

 Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso a União não venha à repatriar o corpo de Gabriel, a família afirma que cogita fazer uma vaquinha social para pagar os custos de transporte ou ir até Camboja para cremar o corpo.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

contagem itamaraty minas-gerais mre repatriacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay