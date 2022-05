Camboja faz apelo para que as pessoas não colham a "planta-pênis"

Três mulheres arrancam as plantas de suas raízes e posam com elas no Facebook (foto: Reprodução/Facebook)

O governo do Camboja fez um apelo no último dia 11 de maio para que as pessoas parem de colher uma planta carnívora rara, conhecida como planta-pênis, por se assemelhar com o formato de uma genitália masculina humana. O governo do Camboja fez um apelo no último dia 11 de maio para que as pessoas parem de colher uma planta carnívora rara, conhecida como planta-pênis, por se assemelhar com o formato de uma genitália masculina humana.





Na postagem no Facebook feita pelo Ministério do Meio Ambiente do país, aparecem imagens de três mulheres arrancando as plantas de suas raízes e posando com elas. De acordo com o jornal local Khmer Times, as fotos foram posteriormente compartilhadas nas redes sociais delas.







Usando o episódio de exemplo, a instituição fez um apelo aos moradores de Bokor Mountain, na cidade de Kampot, para que deixassem a planta em paz, afirmando que aquilo traria grandes impactos ambientais na região.





"Oh! Flor de Pong Krolom. O que elas estão fazendo é errado e, por favor, não o façam novamente no futuro! Obrigado por amar a natureza, mas não as colham, para que não as percamos", diz a postagem.





A planta-pênis (Nepenthes bokorensis)





A Nepenthes bokorensis, também conhecida como planta-pênis, é uma espécie carnívora típica das montanhas do sul do Camboja. Elas podem chegar a 7 metros de altura, se alimentam de formigas e insetos e é difícil de ser localizada por pesquisadores.





O ilustrador botânico François Mey, um dos descobridores da planta, disse em entrevista ao site LiveScience que colhê-la pode parecer divertido, mas as pessoas precisam se conscientizar de que esse ato compromete a sobrevivência da planta.





"Se as pessoas quiserem tirar selfies com as plantas, não há problema nenhum. Apenas não as segurem ou arranquem do solo, porque pode as enfraquecer, é por esta via que elas se alimentam", alertou.





Essa espécie de planta vive em solos com baixo teor de nutrientes, complementando a dieta com insetos vivos, e usando o néctar e o perfume doce para atrair presas.





Os insetos se alimentam do néctar ao redor da boca das folhas das plantas-pênis assim que ficam maduras. Quando os insetos caem dentro dessa cavidade, eles se afogam em fluidos digestivos e as plantas absorvem seus nutrientes.





De acordo com um estudo de 2021 destacado no Cambodian Journal of Natural History, os habitats naturais de plantas carnívoras no Camboja diminuíram por causa da expansão agrícola em reservas naturais e ao crescimento da indústria do turismo em áreas protegidas.