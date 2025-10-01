Nove bairros da região Oeste de BH podem ficar sem água hoje (1/10)
De acordo coma Copasa, uma manutenção operacional programada pode causar intermitência no serviço até às 21h
Nove bairros da Região Oeste de Belo Horizonte terão o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira (1°).
Segundo a Copasa, uma manutenção operacional programada pode causar intermitência no serviço até às 21h. A expectativa é que o abastecimento seja normalizado gradativamente.
Ainda segundo a companhia, os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos do desabastecimento.
Veja a lista de bairros afetados:
- Alto Barroca
- Barão Homem de Melo I
- Calafate
- Grajaú
- Gutierrez
- Jardim América
- Nova Granada
- Nova Suíssa
- Salgado Filho