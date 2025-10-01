Assine
SEM ÁGUA

Nove bairros da região Oeste de BH podem ficar sem água hoje (1/10)

De acordo coma Copasa, uma manutenção operacional programada pode causar intermitência no serviço até às 21h

Wellington Barbosa
01/10/2025 07:54

Torneira pingando água
Torneira pingando água crédito: Reprodução/Flickr

Nove bairros da Região Oeste de Belo Horizonte terão o abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira (1°). 

Segundo a Copasa, uma manutenção operacional programada pode causar intermitência no serviço até às 21h. A expectativa é que o abastecimento seja normalizado gradativamente. 

Ainda segundo a companhia,  os imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos do desabastecimento.

Veja a lista de bairros afetados:

  • Alto Barroca
  • Barão Homem de Melo I
  • Calafate
  • Grajaú
  • Gutierrez
  • Jardim América
  • Nova Granada
  • Nova Suíssa
  • Salgado Filho

Tópicos relacionados:

agua bh copasa sem-agua

