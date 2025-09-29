Bairros de BH e cidade vizinha podem ter falha no fornecimento de água

Bairros de Belo Horizonte (MG) e de Ibirité (MG), na Grande BH (veja lista abaixo) podem ter falha no abastecimento de água ao longo desta semana, segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Nesta quarta-feira (1/10), entre 5h e 21h, alguns bairros da capital poderão ter o fornecimento interrompido devido a manutenção operacional programada, necessária para ajustes e reparos no sistema de distribuição. Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual até o fim do dia.

Imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos do desabastecimento.

Já entre quinta-feira (2/10), a partir de 9h, e sexta-feira (3/10), até 2h, o abastecimento poderá ficar intermitente em bairros de Belo Horizonte e Ibirité devido a desligamento programado de energia pela concessionária, que compromete temporariamente o bombeamento de água. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual até o fim do dia.

Bairros afetados (01/10)

Alto Barroca

Barão Homem de Melo I

Calafate

Grajaú

Gutierrez

Jardim América

Nova Granada

Nova Suíssa

Salgado Filho

Bairros afetados em (2 e 3/10)

Belo Horizonte