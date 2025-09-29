Bairros de BH e cidade vizinha podem ter falha no fornecimento de água
Abastecimento de água deverá ficar intermitente até sexta-feria (3/10) por manutenção e desligamento programado de energia
Bairros de Belo Horizonte (MG) e de Ibirité (MG), na Grande BH (veja lista abaixo) podem ter falha no abastecimento de água ao longo desta semana, segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
Nesta quarta-feira (1/10), entre 5h e 21h, alguns bairros da capital poderão ter o fornecimento interrompido devido a manutenção operacional programada, necessária para ajustes e reparos no sistema de distribuição. Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual até o fim do dia.
Imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos do desabastecimento.
Já entre quinta-feira (2/10), a partir de 9h, e sexta-feira (3/10), até 2h, o abastecimento poderá ficar intermitente em bairros de Belo Horizonte e Ibirité devido a desligamento programado de energia pela concessionária, que compromete temporariamente o bombeamento de água. A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual até o fim do dia.
Bairros afetados (01/10)
- Alto Barroca
- Barão Homem de Melo I
- Calafate
- Grajaú
- Gutierrez
- Jardim América
- Nova Granada
- Nova Suíssa
- Salgado Filho
Bairros afetados em (2 e 3/10)
Belo Horizonte
-
Cdi Jatobá
-
Conj Hab Vale do Jatobá
-
Conjunto Jatoba
-
Itaipu
-
Jatobá
-
Mangueiras
-
Marilândia
-
Novo Tirol
-
Tirol (Ba)
-
Vale do Jatobá
-
Vila Batik
-
Vila Mangueiras
-
Vila Piratininga
-
Washington Pires
Ibirité
-
Durval de Barros
-
Itaipu
-
Los Angeles
-
Marilândia
-
Parque Elizabeth
-
Piratininga
-
Sol Nascente
-
Vila dos Operários
-
Washington Pires.