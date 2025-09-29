Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

Bairros de BH e cidade vizinha podem ter falha no fornecimento de água

Abastecimento de água deverá ficar intermitente até sexta-feria (3/10) por manutenção e desligamento programado de energia

Quéren Hapuque*
Repórter
29/09/2025 11:42

Torneira
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: Marcelo Casal/Agência Brasil

Bairros de Belo Horizonte (MG) e de Ibirité (MG), na Grande BH (veja lista abaixo) podem ter falha no abastecimento de água ao longo desta semana, segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Nesta quarta-feira (1/10), entre 5h e 21h, alguns bairros da capital poderão ter o fornecimento interrompido devido a manutenção operacional programada, necessária para ajustes e reparos no sistema de distribuição. Segundo a companhia, a previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual até o fim do dia. 

Imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impactos do desabastecimento.

Já entre quinta-feira (2/10), a partir de 9h, e sexta-feira (3/10), até 2h, o abastecimento poderá ficar intermitente em bairros de Belo Horizonte e Ibirité devido a desligamento programado de energia pela concessionária, que compromete temporariamente o bombeamento de água.  A previsão é que o fornecimento de água seja normalizado de forma gradual até o fim do dia.  

Bairros afetados (01/10) 

  • Alto Barroca
  • Barão Homem de Melo I
  • Calafate
  • Grajaú
  • Gutierrez
  • Jardim América
  • Nova Granada
  • Nova Suíssa
  • Salgado Filho

Bairros afetados em (2 e 3/10)

Belo Horizonte

  • Cdi Jatobá

  • Conj Hab Vale do Jatobá

  • Conjunto Jatoba

  • Itaipu

  • Jatobá

  • Mangueiras

  • Marilândia

  • Novo Tirol

  • Tirol (Ba)

  • Vale do Jatobá

  • Vila Batik

  • Vila Mangueiras

  • Vila Piratininga

  • Washington Pires

    Ibirité

  • Durval de Barros

  • Itaipu

  • Los Angeles

  • Marilândia

  • Parque Elizabeth

  • Piratininga

  • Sol Nascente

  • Vila dos Operários

  • Washington Pires.

