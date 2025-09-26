Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta sexta (26/9)
Uma manutenção emergencial na rede forçou a interrupção do abastecimento que tem previsão de ser normalizado ainda hoje
compartilheSiga no
Mais de 50 bairros de Ibirité na Região Metropolitana de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta sexta-feira (26/09) devido a uma manutenção emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
Leia Mais
Segundo a Companhia, o abastecimento de água nos bairros poderá apresentar intermitência ao longo do dia. A previsão é que a situação seja normalizada no decorrer da noite de hoje.
Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos do desabastecimento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Confira os bairros atingidos:
-
Águia Dourada
-
Alvorada
-
Alvorada Terceira Seção
-
Barreirinho
-
Bosque de Ibirité
-
Camargos
-
Campos Filho
-
Canaã
-
Canoas
-
Cascata
-
Central Parque
-
Centro
-
Condomínio Bela Vista
-
Condomínio das Palmeiras
-
Cruzeiro
-
Dea Marly
-
Distrito Industrial de Ibirité
-
Distrito Industrial Marsil
-
Durval de Barros
-
Eldorado
-
Estrela do Sul
-
Grota das Goiabeiras
-
Ideal
-
Industrial
-
Ipê
-
Ipiranga
-
Jaçanã
-
Jardim das Flores
-
Jardim das Oliveiras
-
Jardim das Rosas
-
Jardim Ibirité
-
Jardim Montanhês
-
Jardim Rosário
-
Lago Azul
-
Macaúbas
-
Monsenhor Horta
-
Morada da Serra
-
Morada do Sol
-
Nossa Senhora de Fátima
-
Nossa Senhora de Lourdes
-
Nova Esperança
-
Novo Barreirinho
-
Novo Horizonte
-
Ouro Negro
-
Pantana
-
Parque Antônio Amabile
-
Parque Elizabeth
-
Petrolina
-
Primavera
-
Primeiro de Outubro
-
Quintas da Jangada II
-
Quintas da Jangada III
-
Recanto das Árvores
-
Recanto Verde
-
Recanto Verde 2ª Seção
-
Redenção
-
Residencial Metrópole
-
Residencial Palmira
-
Residencial Serra Verde
-
Retiro do Jatobá
-
Santa Maria
-
Santa Rita
-
Santa Terezinha
-
São João
-
São Pedro
-
Sítio Cafezal
-
Sol Nascente
-
Tabões
-
Várzea
-
Vila Candelária
-
Vila Escorpião
-
Vila Nunes
-
Vila Pinheiros
-
Vila Rosário
-
Vista Alegre