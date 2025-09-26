Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta sexta (26/9)

Mais de 50 bairros de Ibirité na Região Metropolitana de Belo Horizonte podem ficar sem água nesta sexta-feira (26/09) devido a uma manutenção emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Segundo a Companhia, o abastecimento de água nos bairros poderá apresentar intermitência ao longo do dia. A previsão é que a situação seja normalizada no decorrer da noite de hoje.

Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos do desabastecimento.

Confira os bairros atingidos: