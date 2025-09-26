Assine
ABASTECIMENTO INTERROMPIDO

Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta sexta (26/9)

Uma manutenção emergencial na rede forçou a interrupção do abastecimento que tem previsão de ser normalizado ainda hoje

QH
Quéren Hapuque*
Repórter
26/09/2025 11:34

Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos crédito: Marcello Casal jr / Agencia Brasil

Mais de 50 bairros de Ibirité na Região Metropolitana de Belo Horizonte  podem ficar sem água nesta sexta-feira (26/09) devido a uma manutenção emergencial da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

 

Segundo a Companhia, o abastecimento de água nos bairros poderá apresentar intermitência ao longo do dia. A previsão é que a situação seja normalizada no decorrer da noite de hoje. 

Imóveis que possuem caixas d'água podem não sofrer impactos do desabastecimento.

Confira os bairros atingidos: 

  • Águia Dourada

  • Alvorada

  • Alvorada Terceira Seção

  • Barreirinho

  • Bosque de Ibirité

  • Camargos

  • Campos Filho

  • Canaã

  • Canoas

  • Cascata

  • Central Parque

  • Centro

  • Condomínio Bela Vista

  • Condomínio das Palmeiras

  • Cruzeiro

  • Dea Marly

  • Distrito Industrial de Ibirité

  • Distrito Industrial Marsil

  • Durval de Barros

  • Eldorado

  • Estrela do Sul

  • Grota das Goiabeiras

  • Ideal

  • Industrial

  • Ipê

  • Ipiranga

  • Jaçanã

  • Jardim das Flores

  • Jardim das Oliveiras

  • Jardim das Rosas

  • Jardim Ibirité

  • Jardim Montanhês

  • Jardim Rosário

  • Lago Azul

  • Macaúbas

  • Monsenhor Horta

  • Morada da Serra

  • Morada do Sol

  • Nossa Senhora de Fátima

  • Nossa Senhora de Lourdes

  • Nova Esperança

  • Novo Barreirinho

  • Novo Horizonte

  • Ouro Negro

  • Pantana

  • Parque Antônio Amabile

  • Parque Elizabeth

  • Petrolina

  • Primavera

  • Primeiro de Outubro

  • Quintas da Jangada II

  • Quintas da Jangada III

  • Recanto das Árvores

  • Recanto Verde

  • Recanto Verde 2ª Seção

  • Redenção

  • Residencial Metrópole

  • Residencial Palmira

  • Residencial Serra Verde

  • Retiro do Jatobá

  • Santa Maria

  • Santa Rita

  • Santa Terezinha

  • São João

  • São Pedro

  • Sítio Cafezal

  • Sol Nascente

  • Tabões

  • Várzea

  • Vila Candelária

  • Vila Escorpião

  • Vila Nunes

  • Vila Pinheiros

  • Vila Rosário

  • Vista Alegre

