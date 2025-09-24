Assine
INDENIZAÇÃO

BH: operadora de telemarketing é indenizada por apelidos no trabalho

Funcionária era chamada de "dublê de rico" por usar tênis caros e se deslocar de táxi para a empresa, além de sofrer com várias outras brincadeiras de mau gosto

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
24/09/2025 09:00

Operadora de telemarketing é indenizada na capital mineira crédito: VBlock/Pixbay

Uma operadora de telemarketing que atuava em um banco de Belo Horizonte será indenizada por assédio moral, por sofrer com apelidos depreciativos, constrangimentos e pressão psicológica no ambiente de trabalho. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), a indenização total ficará em R$40 mil, sendo R$10 mil pelo assédio e R$30 mil pelo quadro de depressão e ansiedade adquirido pela função exercida.

Conforme o TRT-MG, a operadora atendia reclamações de clientes no "Reclame aqui". De acordo com a sentença do juiz Daniel Gomide Souza, ficou provado que ela era alvo de brincadeiras de mau gosto, que comprometeram sua dignidade e integridade psíquica.

Segundo testemunhas, a funcionária também era chamada de "dublê de rico" por usar tênis caros e se deslocar de táxi para o trabalho. Ainda de acordo com testemunhas, ela era considerada "rica" pela equipe e a chefia tinha conhecimento dos comentários vindos dos colegas.

A operadora ainda era exposta em rankings de desempenho, prática que, segundo o magistrado, contribui para o constrangimento dos empregados. Gomide Souza considerou que a empresa não adotou mecanismos suficientes para evitar a violação dos direitos da trabalhadora.

Segundo o juiz, o assédio moral ocorre quando uma pessoa ou um grupo de pessoas exerce violência psicológica extrema contra um colega, subordinado ou não. "O assédio moral envolve atos reiterados que visam atingir a autoestima do trabalhador, a sua honra, a sua intimidade e dignidade, desestruturando suas defesas psíquicas e somáticas", pontuou.

