BH: operadora de telemarketing é indenizada por apelidos no trabalho

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma operadora de telemarketing que atuava em um banco de Belo Horizonte será indenizada por assédio moral, por sofrer com apelidos depreciativos, constrangimentos e pressão psicológica no ambiente de trabalho. De acordo com o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), a indenização total ficará em R$40 mil, sendo R$10 mil pelo assédio e R$30 mil pelo quadro de depressão e ansiedade adquirido pela função exercida.

Conforme o TRT-MG, a operadora atendia reclamações de clientes no "Reclame aqui". De acordo com a sentença do juiz Daniel Gomide Souza, ficou provado que ela era alvo de brincadeiras de mau gosto, que comprometeram sua dignidade e integridade psíquica.

Segundo testemunhas, a funcionária também era chamada de "dublê de rico" por usar tênis caros e se deslocar de táxi para o trabalho. Ainda de acordo com testemunhas, ela era considerada "rica" pela equipe e a chefia tinha conhecimento dos comentários vindos dos colegas.

A operadora ainda era exposta em rankings de desempenho, prática que, segundo o magistrado, contribui para o constrangimento dos empregados. Gomide Souza considerou que a empresa não adotou mecanismos suficientes para evitar a violação dos direitos da trabalhadora.

Segundo o juiz, o assédio moral ocorre quando uma pessoa ou um grupo de pessoas exerce violência psicológica extrema contra um colega, subordinado ou não. "O assédio moral envolve atos reiterados que visam atingir a autoestima do trabalhador, a sua honra, a sua intimidade e dignidade, desestruturando suas defesas psíquicas e somáticas", pontuou.